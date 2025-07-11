Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 843
Охохо, этож что получается, переплюнул Неколлин бородатый стейт? Прикольненько)))
и да, и нет, такой себе стейт Шрёдингера, так как вроде и врать причин нет, и показано ничего не было в итоге (Джо - без обид, но это факт), возможно пророк не хотел, чтоб в сделках ковырялись, но можно было и по другому реализовать монитор при желании
Я вот вздремнул и проснулся в холодном поту: а не наговариваю ли я на пророка Джо? Начал вспоминать какие результаты последние я видел на то показываемом, то внезапно скрываемом сигнале и не смог вспомнить, хотя прошло времени всего ничего. Да, в личке куча картинок эквити и не только, а вот что там с сигналом в памяти не осело. Такой вот печальный факт.
Это не значит, что Джо редиска и всё придумал. Это лишь значит, что мониторинга нет и почти и не было по сути. Это легко исправить, но в общем то не особо и нужно. Я лично Джо верю. Я сам, правда в тестере, пытаясь агрессивно разгонять депо по аналогичному алгоритму, порой умудрялся получать увеличение в разы и даже десятки раз, так что всё более чем реально и сомнений в том нет лично у меня.
Я лично Джо верю.
Все мы немного "КОМП+О3+IT+ОРы"
похоже один пророк уже достиг цели, ибо после этого сигнал резко пропал с радаров
не торопись с выводами
просто накосячил, кое что пробовал изменить в стратегии, экспериментировал
счет }i{ив
похоже что иероглиф }i{ читается "сл" или "подсл", от контекста .. :-)
философы епт
;)