Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 730
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хер+видите
Ты богатыря три.
Тебе и двух ватит "всесторонне" рассмотреть или также всесторонне в Р180(WUHAN)... съездить. ))
Нутк а фигли еще делать когда флет...
Торговать флэтовую.
Новый комплкет параметров портфелей уже загружен, но "сова" наотрез отказывается лезть в открытие позиций (не хочет шляпку помять) - видит "флетовый рынок".
Да и я его засек еще вчера когда спред не захотел тестировать порог закрытия всех позиций, отработав только 70% движения и сработал на отскок.
Интересно будет понаблюдать очередной цикл.
Посмотрим... Пока "балалайкой" уговорил "птичку" влезть на "флете", но помоему это не очень идея )
Лупануть чтоли одну сделку в стиле Неколы )))
( но только одну )
Чет скучно как-то стало %)
Лупануть чтоли одну сделку в стиле Неколы )))
( но только одну )
Давай))) повесели... иль повеселись)))
Давай))) повесели... иль повеселись)))
Так уже... Надеюсь яйца у моего "болельщика" выдержали )))( не, такие уровни рисков точно не моё )
https://www.youtube.com/watch?v=gv2XaKJR_9I
Анекдот:
Выходят два трейдера с биржевой площадки, один в трусах, другой - совсем голый
Голый: "Вот за что я тебя уважаю, за то что ты вовремя можешь остановиться"...
Чет скучно как-то стало %)
Лупануть чтоли одну сделку в стиле Неколы )))
( но только одну )