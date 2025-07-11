Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 730

хер+видите

Ты богатыря три.
 
Ты богатыря три.

Тебе и двух ватит "всесторонне" рассмотреть или также всесторонне в Р180(WUHAN)... съездить. ))





 
Нутк а фигли еще делать когда флет...
Торговать флэтовую.
Странно что ты об этом спросил.
Не, конечно можно и на заборе сидеть пережидая пока флэт перейдёт в следующую фазу.
У тебя трендовая система, с дискретным набором динамического портфеля.
Я честно говоря и ждал, что ты станешь делать при смене фазы.
 
Не, это слишком долго ждать ( дня 3-4 такими темпами ). Проще сову попросить на сутки хвост оторвать и войти с новым спредом. Тем более порог загрузки по позиции уже был достигнут, хеджироваться с превышением порога по загрузке это неправильно хоть и запас огромный. Проще этот флетовый "хвост оторвать" = "закрыться в нулях" и перевойти с новым комплектом оптимальных свеженьких портфелей уже в новой фазе/новом цикле. Флет эквити спреда это и есть индикатор смены фазы/цикла.

Новый комплкет параметров портфелей уже загружен, но "сова" наотрез отказывается лезть в открытие позиций (не хочет шляпку помять) - видит "флетовый рынок".
Да и я его засек еще вчера когда спред не захотел тестировать порог закрытия всех позиций, отработав только 70% движения и сработал на отскок.

 
Интересно будет понаблюдать очередной цикл.
По моим прогнозам пойдёт контртренд (тренд меньшего периода).
 
Посмотрим... Пока "балалайкой" уговорил "птичку" влезть на "флете", но помоему это не очень идея )

 
Чет скучно как-то стало %)
Лупануть чтоли одну сделку в стиле Неколы )))
( но только одну )
 
Давай))) повесели... иль повеселись)))

 
Давай))) повесели... иль повеселись)))

Так уже... Надеюсь яйца у моего "болельщика" выдержали )))

https://www.youtube.com/watch?v=gv2XaKJR_9I

( не, такие уровни рисков точно не моё )

Анекдот:
Выходят два трейдера с биржевой площадки, один в трусах, другой - совсем голый
Голый: "Вот за что я тебя уважаю, за то что ты вовремя можешь остановиться"...
Не в скуке дело.
Фаза сменилась, и дискретный набор не синхронизировался с волатильностью. Отсюда и не произошёл резонанс, на котором ты кроешь профит.
Очень хочется верить что ты прекратишь баловаться с рисками. Уж лучше прикрой и на заборе посиди пару тройку дней.
Со своей стороны вроде как и готов стартовать, да вот проблема с пополнением, а демо это как то не серьёзно вроде бы.
