Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 726
Вчера создан только. Или у тебя там время по другому течёт? За день неделю проживаешь.
Для кого вчера, а для кого и не вчера.
Куда делся предыдущий только тебе видно.
А нам видно лишь то, что видно.
Написано - создан вчера, значит вчера.
Воевать с синтетикой классической торговлей - бесполезно, я тоже свою "сатану" в ответ из чулана вытащил.
Тут вообще "не то место где можно языком" (С) М. Горбачев.
Если "ЕСТЬ ЧО СКАЗАТЬ" - присоединяйся - третьим будешь )))
Вообще тут чисто спортивный интере. Мне жутко хочется на его пучёк Петрушки Кудрявой из 28 инструментов посмотреть, как он его доработал.
В прошлый растягивание синтетических колготок на большую задницу закончилось тем,что "синтетиеские колготки порвались".
А я поскольку не пью вааще, то хоть со стороны посмотрю и еще раз удостоверюсь что "От Калуги до Находки ТАПКИ - лучшие колготки... Если крепко бухануть, да повыше натянуть".
не, хватит и вас двоих, итог все равно неизбежен, а вот хулить вас обоих кому-то надо будет, на Дримера надежды нет - он нынче с 8 до 17 занят, времени только на проклясть кого нить по быстрому и опять на работу, а то заругают
Вообще тут чисто спортивный интере. Мне жутко хочется на его пучёк Петрушки Кудрявой из 28 инструментов посмотреть, как он его доработал.
28 инструментов это ИМХО дико лишнее конечно же
ну так и я об этом, вчера - значит вчера
не, хватит и вас двоих, итог все равно неизбежен, а вот хулить вас обоих кому-то надо будет, на Дримера надежды нет - он нынче с 8 до 17 занят, времени только на проклясть кого нить по быстрому и опять на работу, а то заругают
Хулить ))) Иглэсить (= Глазеть). Тут таких толпы сидят и ток Глазеть да Хулить и умеют, а делать почти никто и ничего не хочет - всем все готовое подавай.И если кто-то чего-то не видит, это не значит что этого НЕТ. Просто у вас к этому "нету доступа или соединения".
МАТеМАТиКУУ = МАТериться - учить единицы садятся.
С таким неспортивным подходом мы ща в подворотню с Толяном уйдем и там бой без правил устроим ( Две змеи = две "рептилии" = "РЕП+ТИ+ИЛИ+Я" = два дракона как-никак ). Я кст тож Дракон:
Это вам не какой-нибудь "массовый мордобой такжиков на Черкизовском рынке :Р
Вот если еще Некола в битву не "ЭкстраСексов" а "ЭкстраСенсов" = пророков подтянется и как прародитель ветки "всем драконам наваляет", я вааще непротив.
Вот например щас МетаКвот с мониторингом сигналов отвалился:
Если все вдруг в одночасье станут дюже вумными, то денег у рынка на всех не хватит. Так что все на своих местах как и положено (или покладено, или зарыто).
С таким неспортивным подходом мы ща в подворотню с Толяном уйдем и там бой без правил устроим
Чур только без жертв ))
ЩА БЛЕВАНУ... :-)
СИНТЕТИКУ МОШЬ ШИТЬ ПО ДРУГОМУ НАДО? :-)
не?....
Короче, какое-то 3.14+дрило в балахоне с умным хлебалом им втирало "придите к господу" ( после "Апчхи - прости господи" ) , индейцы сразу же в прямом смысле в тот же вечер"блевать начинали"... У них практически у всех была первая группа крови ( нулевая подгруппа ), те кто ею обладают либо умирают от болезни, либо после срабатывания иммунитета, не могут заболеть никакой подобной дрянью вообще. Потом начали спаивать местное население.
Индейцы просекли что их массово убивают, начали воевать, в результате почти всех индейцев - коренных мирных жителей континента истребили.