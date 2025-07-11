Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 728

Новый комментарий
 

"Музыкальная пауза" в нашем "Клубе знатоков" продолжается








P.S.: ( какой-то "болельщик" уже прыгнул с подпиской раньше старта. Если еще кто захочет "поболеть" с небольшими депозитами, лучше микросчета открывайте и слямзивайте сделки с повышающими коэффициентами объемов а не понижающими относительно 5К. Точность копирования результатов тогда будет на нужном уровне ).






 
Александр можно вопрос в личку?
 
fx #:
Александр можно вопрос в личку?
Давай...
 
Alexandr Krivoshey #:
Давай...
Какая-то хрень, не могу написать сообщение поскольку не могу добавить вас в друзья. Может какая-то блокировка стоит?
 
fx #:
Какая-то хрень, не могу написать сообщение поскольку не могу добавить вас в друзья. Может какая-то блокировка стоит?

Никаких блокировок не стоит...

 
Значит, не судьба. :)
 
Sergey Gridnev #:
Значит, не судьба. :)
Очень даже судьба. Уже все ЗБС
[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:

"Музыкальная пауза" в нашем "Клубе знатоков" продолжается

У Толика порох в базуке отсырел? Просушит и подтянется.

Я вот тоже сегодня молодец, только у меня в отличие от ваших базук мушкет с кремниевым запалом, иногда просто подпираю ним что нить ну или гвозди забиваю. Примитив в общем.

Файлы:
2022-06-14_at_18-36-29.png  17 kb
 
James Doe #:

У Толика порох в базуке отсырел? Просушит и подтянется.

Я вот тоже сегодня молодец, только у меня в отличие от ваших базук мушкет с кремниевым запалом, иногда просто подпираю ним что нить ну или гвозди забиваю. Примитив в общем.

Толян тут ни при чем. щас .опа во всех внешних переводах.
У меня то же самое, хорошо что заначки за бугром валяются. Другой вопрос что в россию теперь их просто так не притащишь никак.

[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:

Толян тут ни при чем. щас .опа во всех внешних переводах.

ну я как бы в курсе, санкции-шманкции


У меня то же самое, хорошо что заначки за бугром валяются. Другой вопрос что в россию теперь их просто так не притащишь никак.

а нахиба тебе их в Россию тащить? пусть там и лежат, в РФ всегда найдёшь кто тебе внутри подгонит рубль, а ты по наруже заначкой рассчитаешься

другой вопрос, что многие брокеры отказывают резидентам РФ в обслуживании, с этим сложнее бороться, но тоже ведь можно, юр.лица ж никто не отменял пока
1...721722723724725726727728729730731732733734735...885
Новый комментарий