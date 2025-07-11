Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 724
Ага, так и есть.
С букмекерами так на системе многие даже не плохо живут иногда, но не всегда. В играх такие правила как то даже ближе))) Но все равно не грааль, не инсайд)))))
Если полную тему спалили ещё лет 10 назад, то что вы тут продолжаете искать? ;)
А кто сказал что я тут что то ищу?)))
Так Некола спалил, а не Бензовоз.
Именно. Причём ту тему которую я имею ввиду - ещё в 13 году на альпари форуме я сам разложил Неколле с картинками почему оно не рабочее))) Но я тогда не учёл да и не знал некоторые нюансы, которые в корне меняют ситуацию. Правда по ходу пьесы выяснилось что Неколла их тоже не знал. Нюансы сцуко оне такие))) Что бы их знать все в лицо - надо поторговать плотненько тему. И в итоге получается что рулит не сигнал а система управления ордерами))) А вот Хренфикс знал чётко, первую половину того что спалил сам того не ведая Неколла.
ну, система управления ордерами, это самостоятельная система, не имеющая абсолютно никакого отношения к баблокосу
ребятки, вы из прошлого все тут вернулись?
вариантов наложения пар - мульон
вот некоторые из них
самые популярные формулы, которые почти всех загнали в стойла и это очевидно - верхние тричтобы повторили формулу нижнего наложения, пока что ни у кого на форуме не видел и не слышал даже намеков на что то похожее
ну, система управления ордерами, это самостоятельная система, не имеющая абсолютно никакого отношения к баблокосу
Система управления ордерами и есть баблокос, если она правильная, и как раз Неколла на этом делал акцент, а всё остальное может улучшить или ухудшить показатели, так то))) Назовём её для простоты СУО, так вот, правильная суо позволяет комфортно находится в рынке и идти за ценой с профитом, невзирая ни на что. Ни одна другая тема такого комфорта и безопасности не даёт. Всё имхо разумеется.
да согласен, сам на такой сидел плотно несколько летно она не бесконечно безопасна, все равно
но она не бесконечно безопасна, все равно
Вот для этого к ней и стоит прикрутить парный трейдинг из правильных пар, либо это эмулировать каким то образом, тоже варианты не фантастические))) ПТ и СУО страхуют друг друга от присущих каждому методу недостатков.
Самое лучшее это понимание структуры и поведения (движ и его характер) цены в разрезе всех ТФ, сопровождение. Просто, надежно и со вкусом.
Прям не на радуюсь: эта ветка "живее всех живых" на всем форуме во все времена...
Главное - девиз пионеров "бороться и искать, найти и не сдаваться"...