Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 724

Anatolii Zainchkovskii #:
Ага, так и есть.
Остаётся вопрос, как эти участки угадать когда они ещё не случились )

С букмекерами так на системе многие даже не плохо живут иногда, но не всегда. В играх такие правила как то даже ближе))) Но все равно не грааль, не инсайд)))))

 
Sergey Gridnev #:
Если полную тему спалили ещё лет 10 назад, то что вы тут продолжаете искать? ;)

А кто сказал что я тут что то ищу?)))

 
Roman Kutemov #:
Так Некола спалил, а не Бензовоз. 

Именно. Причём ту тему которую я имею ввиду - ещё в 13 году на альпари форуме я сам разложил Неколле с картинками почему оно не рабочее))) Но я тогда не учёл да и не знал некоторые нюансы, которые в корне меняют ситуацию. Правда по ходу пьесы выяснилось что Неколла их тоже не знал. Нюансы сцуко оне такие))) Что бы их знать все в лицо - надо поторговать плотненько тему. И в итоге получается что рулит не сигнал а система управления ордерами))) А вот Хренфикс знал чётко, первую половину того что спалил сам того не ведая Неколла.

 
benzovoz #:

ну, система управления ордерами, это самостоятельная система, не имеющая абсолютно никакого отношения к баблокосу

---

ребятки, вы из прошлого все тут вернулись?

;)))

-----

вариантов наложения пар - мульон

вот некоторые из них

самые популярные формулы, которые почти всех загнали в стойла и это очевидно - верхние три

чтобы повторили формулу нижнего наложения, пока что ни у кого на форуме не видел и не слышал даже намеков на что то похожее
 
Renat Akhtyamov #:

ну, система управления ордерами, это самостоятельная система, не имеющая абсолютно никакого отношения к баблокосу


Система управления ордерами и есть баблокос, если она правильная, и как раз Неколла на этом делал акцент, а всё остальное может улучшить или ухудшить показатели, так то))) Назовём её для простоты СУО, так вот, правильная суо позволяет комфортно находится в рынке и идти за ценой с профитом, невзирая ни на что. Ни одна другая тема такого комфорта и безопасности не даёт. Всё имхо разумеется.

 
benzovoz #:

да согласен, сам на такой сидел плотно несколько лет

но она не бесконечно безопасна, все равно
 
Renat Akhtyamov #:


но она не бесконечно безопасна, все равно

Вот для этого к ней и стоит прикрутить парный трейдинг из правильных пар, либо это эмулировать каким то образом, тоже варианты не фантастические))) ПТ и СУО страхуют друг друга от присущих каждому методу недостатков.

 
Renat Akhtyamov #:

Самое лучшее это понимание структуры и поведения (движ и его характер) цены в разрезе всех ТФ, сопровождение.  Просто, надежно и со вкусом. 
 
spiderman8811 #:
Самое лучшее это понимание структуры и поведения (движ и его характер) цены в разрезе всех ТФ, сопровождение.  Просто, надежно и со вкусом. 

Прям не на радуюсь: эта ветка "живее всех живых" на всем форуме во все времена...
Главное - девиз пионеров "бороться и искать, найти и не сдаваться"...

