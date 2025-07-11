Посмотри на Тсирха из Звездных Войн:

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 725
https://vk.com/video3770962_456239323
Музыкальная пауза...
Бейте в ладоши!
Бейте в ладоши!
Бунт на корабле?! )
Корабли без капитанов, капитан без корабля
Надо заново придумать некий смысл бытия
Корабли без капитанов, капитан без корабля
Надо заново придумать некий смысл бытия
А Р180(ДЖЕДАЙ)=ЙАД+ЕЖ+Д(=DEATH)=Яд ешь + Dath(=умри!!!)...
Так что в той киношке Джорджа Лукаса тоже все перевернуто с точностью до наоборот кто хороший, а кто плохой, как и в фильме про
Р180(VENOM)=MONEY!!!
Р180(ДОБРО)=ОР(=Крик/плач)+БО(=Боль)+Д(=DEATH) = Крик(+плач)+Боль+Смерть!
ЗЛО = 3(=ТРИ)+Л(=Любовь)+О(=круг=3.14=ПИ=бесконечность=бессмертие)
Так что:
ЗЛО есть = "БЛА" = ЗБС=ЗВС=ЗЕВС=ЗЕ+ВЕСТ!!
ДОБРО есть = "БЛЯ"...
Р180(ТСИРХ+IT(=Информационные технологии)+НА!)=АН+ТИ+ХРИСТ!!!
Р180(РЕЛИГИЯ)+Я+И+ГИЛЕРА(=Я+И+ГАЛЕРА)=РАБ+НА ГАЛЕРЕ=РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ!НА!
Р180(МИТРОПОЛИТ=МИ+ТРОПА+ЛИТЬ(=ИВАН+СУСАНИН)) = ТИЛО+ПОРТИМ!!!
Всесторонне все надо читать мальчики и девочки - диалектика или всестороннее рассмотрение всего есть фундаментальные основы философии и всех наук без исключения, иначе ДИКСИ
Р180(ИС+КИД)=IS+KID=КАК+ДЕТИ
" = Будете всю жизнь ходить слепые как дети"
Все религии - ложны и есть путь к Р180(РЕЛИГИЯ)=Я+И+ГИЛЕРА = рабы на галере!...= ПУТЬ К РАБСТВУ
( не может быть прокладок, тампаксов и памперсов , простыней и прочих тряпок - клоунов в "БАааа+ЛОХ+ОН+АХ" между богом и человеком ) (С) И. В. Сталин
Потому он попАм по пОпам ремнем и всыпал+выписал/разогнал.
Смысл бытия должен придумываться самим бытующим. Если смысл бытия придумывается кем-то другим, то это уже больше похоже на отсутствие смысла бытия.
Свежий гимн граалеискательства:
Давай сигнал уже. Но чтоб профит был.
Что значит "давай" - он уже неделю как опубликован/выведен
Вчера создан только. Или у тебя там время по другому течёт? За день неделю проживаешь.