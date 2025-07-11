Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 725

PapaYozh #:
https://vk.com/video3770962_456239323

Музыкальная пауза...






 

Бейте в ладоши!


 
Aleksey Nikolayev #:

Бейте в ладоши!


Бунт на корабле?! )
Файл из Облака Mail.ru
  • cloud.mail.ru
Alexandr Krivoshey #:
Бунт на корабле?! )

Корабли без капитанов, капитан без корабля

Надо заново придумать некий смысл бытия


 
Aleksey Nikolayev #:

Корабли без капитанов, капитан без корабля

Надо заново придумать некий смысл бытия


Ненадо ниче придумывать - все уже придумано.
Посмотри на Тсирха из Звездных Войн:
Р180(SO + ТСИРХ)=ХРИСТОS!...

R180(Suse Linux)=XУN+IL ESUS!...

О как... )



А Р180(ДЖЕДАЙ)=ЙАД+ЕЖ+Д(=DEATH)=Яд ешь + Dath(=умри!!!)...

Так что в той киношке Джорджа Лукаса тоже все перевернуто с точностью до наоборот кто хороший, а кто плохой, как и в фильме про
Р180(VENOM)=MONEY!!!




Р180(ДОБРО)=ОР(=Крик/плач)+БО(=Боль)+Д(=DEATH) = Крик(+плач)+Боль+Смерть!
ЗЛО = 3(=ТРИ)+Л(=Любовь)+О(=круг=3.14=ПИ=бесконечность=бессмертие)

Так что:

ЗЛО есть =  "БЛА" = ЗБС=ЗВС=ЗЕВС=ЗЕ+ВЕСТ!!
ДОБРО есть = "БЛЯ"...

Р180(ТСИРХ+IT(=Информационные технологии)+НА!)=АН+ТИ+ХРИСТ!!!
Р180(РЕЛИГИЯ)+Я+И+ГИЛЕРА(=Я+И+ГАЛЕРА)=РАБ+НА ГАЛЕРЕ=РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ!НА!
Р180(МИТРОПОЛИТ=МИ+ТРОПА+ЛИТЬ(=ИВАН+СУСАНИН)) = ТИЛО+ПОРТИМ!!!

Всесторонне все надо читать мальчики и девочки - диалектика или всестороннее рассмотрение всего есть фундаментальные основы философии и всех наук без исключения, иначе ДИКСИ

ДИКСИ = DICK+SEE=Хрен что увидите
Р180(ИС+КИД)=IS+KID=КАК+ДЕТИ
" = Будете всю жизнь ходить слепые как дети"
Вас еа всех столбах кодируют/программируют быть послушным быдлом ="МУ+МУ"
А надо Р180(МУ+МУ)=УМ+УМ во всех смыслах полушариях всесторонне включать, и тогда все будет ЗБС.

Все религии - ложны и есть путь к Р180(РЕЛИГИЯ)=Я+И+ГИЛЕРА = рабы на галере!...= ПУТЬ К РАБСТВУ
( не может быть прокладок, тампаксов и памперсов , простыней и прочих тряпок - клоунов в "БАааа+ЛОХ+ОН+АХ" между богом и человеком ) (С) И. В. Сталин

Потому он попАм по пОпам ремнем и всыпал+выписал/разогнал.
[Удален]  
Давай сигнал уже. Но чтоб профит был.
[Удален]  
О, уже есть оказывается.
 

Смысл бытия должен придумываться самим бытующим. Если смысл бытия придумывается кем-то другим, то это уже больше похоже на отсутствие смысла бытия.

Свежий гимн граалеискательства:


 
James Doe #:
Давай сигнал уже. Но чтоб профит был.
Что значит "давай" - он уже неделю как опубликован/выведен. Я вот все коллегу жду что он придет с пучком своей "Петрушки Кудрявой" и мне наваляет синтетической раздачей своим "баблокосом" из 28 пар.
Я пока только Грефа с его Сбербанком за пару-тройку дня вые.ал по доходности его депозитов, вот сижу жду пучек Петрушки Кудрявой...
[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:
Что значит "давай" - он уже неделю как опубликован/выведен

Вчера создан только. Или у тебя там время по другому течёт? За день неделю проживаешь.

