Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 731
Не в скуке дело.
Давай хоть на деме. Вообще можно было бы изначально и там треш устроить )
Не в скуке дело.
Демо не серьезно? Тебе напомнить про Дримера "торгующего" в пейнте?
Главное, чтоб профит был. Остальное не важно.
Единственный недостаток демо сигнала в том, что его никто (кроме десятка заглядывающих в эту ветку) не увидит почти.
Демо не серьезно? Тебе напомнить про Дримера "торгующего" в пейнте?
Главное, чтоб профит был. Остальное не важно.
Единственный недостаток демо сигнала в том, что его никто (кроме десятка заглядывающих в эту ветку) не увидит почти.
Пиар мне как бы и ненужен. Интерес то чисто спортивный.
👍✊👊
Вообще конешно смысл состязания - чтобы:
1. Растолкать всю шпану с мартингейлами
2. Добраться до вершины рейтингов
3. А там нааверху уже "разборы устроить"
Если я буду на реале, а Толян на деме, то такого не получится (
Прошлый "мордобой" с бросившим вызов закончился примерно так:
Соперника я и близко не увидел, закончил с "крутым пике"/штопором...
..
Выяснил, всё должно получиться, будет реал.
Во. Самое то.
твой "чумадан" из 28 пар конешно настораживает, но если и продую, то достойному оппоненту.
(По секрету, я тоже могу и 28 и 128 ( и сколько угодно инструментов вкатать, все настраивается, регрессионный анализ все проглотит ) только смысла в этом не вижу...
Слишком зажатый и переполненный портфель = "чумадан" с бельем обычно потом за самим хозяином гоняться начинает
Прошлый "мордобой" с бросившим вызов закончился примерно так:
А тебе тогда разве кто-то бросал вызов?