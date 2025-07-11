Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 731

Anatolii Zainchkovskii #:
Не в скуке дело.
Фаза сменилась, и дискретный набор не синхронизировался с волатильностью. Отсюда и не произошёл резонанс, на котором ты кроешь профит.
Очень хочется верить что ты прекратишь баловаться с рисками. Уж лучше прикрой и на заборе посиди пару тройку дней.
Со своей стороны вроде как и готов стартовать, да вот проблема с пополнением, а демо это как то не серьёзно вроде бы.

Давай хоть на деме. Вообще можно было бы изначально и там треш устроить )

Демо не серьезно? Тебе напомнить про Дримера "торгующего" в пейнте? 

Главное, чтоб профит был. Остальное не важно.

Единственный недостаток демо сигнала в том, что его никто (кроме десятка заглядывающих в эту ветку) не увидит почти.

 
Пиар мне как бы и ненужен. Интерес то чисто спортивный.
Так что да, сегодня стартую, ближе к вечеру.
Anatolii Zainchkovskii #:
Пиар мне как бы и ненужен. Интерес то чисто спортивный.
Так что да, сегодня стартую, ближе к вечеру.

👍✊👊

 
..

Вообще конешно смысл состязания - чтобы:
1. Растолкать всю шпану с мартингейлами
2. Добраться до вершины рейтингов
3. А там нааверху уже "разборы устроить"

Если я буду на реале, а Толян на деме, то такого не получится (

Прошлый "мордобой" с бросившим вызов закончился примерно так:







Соперника я и близко не увидел, закончил с "крутым пике"/штопором...
 
Выяснил, всё должно получиться, будет реал.
 
Выяснил, всё должно получиться, будет реал.
 
Во. Самое то.
твой "чумадан" из 28 пар конешно настораживает, но если и продую, то достойному оппоненту.
(По секрету, я тоже могу и 28 и 128 ( и сколько угодно инструментов вкатать, все настраивается, регрессионный анализ все проглотит ) только смысла в этом не вижу...
Слишком зажатый и переполненный портфель = "чумадан" с бельем обычно потом за самим хозяином гоняться начинает



А тебе тогда разве кто-то бросал вызов?
Соперника я и близко не увидел, закончил с "крутым пике"/штопором...
 
Угу. Зацеп был стандартный - трольчатник: "да ты гонишь, Некола  - тоже...". Считай что я и за его и за свой базар ответил с синтетический торговлей, потому и вышел "из сумрака". После этого МетаКвот даже выпустил мониторинг синтетики в терминале МТ5. ( я так понмаю что и Ринат Фатхулин - босс МетаКвота за этой темой следил тоже ).
