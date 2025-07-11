Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 729

Новый комментарий
 
James Doe #:

ну я как бы в курсе, санкции-шманкции

а нахиба тебе их в Россию тащить? пусть там и лежат, в РФ всегда найдёшь кто тебе внутри подгонит рубль, а ты по наруже заначкой рассчитаешься

другой вопрос, что многие брокеры отказывают резидентам РФ в обслуживании, с этим сложнее бороться, но тоже ведь можно, юр.лица ж никто не отменял пока
Кэш рулит, другой вопрос что сейчас в это время с кешем немногие расстаются в обмен на безнал в забуржуйске.
КиШ тоже рулит ="Король и Шут"

Р180(КИШ)=!!!ШИК!!!



КОРОЛЬ И ШУТ ✮ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ✮ ТОП 50
КОРОЛЬ И ШУТ ✮ ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ✮ ТОП 50
  • 2019.07.03
  • www.youtube.com
01. Лесник (00:00)02. Прыгну со скалы (03:09)03. Ели мясо мужики (06:21)04. Ром (08:36)05. Кукла колдуна (11:17)06. Проклятый старый дом (14:40)07. Гимн шута...
 
Продолжаем "Музыкальную паузу"

Немного о "пророках" от Кличко )))
Вы вообще "в курсе" что трейдинг - это та же самая "битва пророков"?!


Оригинал:


 
...
 
Ветка деградировала в театр одного актера. :(
 
Sergey Gridnev #:
Ветка деградировала в театр одного актера. :(

Ничё ты не понимаешь. Все штудируют регрессионный анализ и считают ковариационные и корелляционные МАТрицы ( матерятся тоесть ).
МАТ это не ругань а МАТеМАТиКАА, - самый древний язык из всех ( от него все языки произошли без исключения ):
где
МАТ = Материя
+е(=Эврика = Нашел )
+МАТ ( другая материя )
+КАА = звук УДАВА или отрыжка когда человек досыта наелся

На примере:
Палку кинуть + Сбить банан = Наесться
или Палку кинуть ( девке ) + Еще раз палку кинуть (девке ) = "продолжение жизни" (пара палок это еще и РАВНО(+РОВНО))


Короче "Палки кидать" надо уметь кидать и делать это во все стороны )
А там гладишь и поймешь "как устроена вселенная" простым языком, плюнете на все и со словами "нахера мне ваши миллионы" как и Перельман и поймете что такое настоящие бабки



| ВКонтакте
  • vk.com
!!!ПОСВЯЩАЕТСЯ!!!
 
Пусть пишет:) Это по любому ветка только двух актеров. Первый пока не планирует писать, а у второго действующий на текущий момент сигнал!
 
b2v #:
Пусть пишет:) Это по любому ветка только двух актеров. Первый пока не планирует писать, а у второго действующий на текущий момент сигнал!
Нутк а фигли еще делать когда флет...
 
Alexandr Krivoshey #:


МАТ это не ругань а МАТеМАТиКАА

Ты повторяешься
 
Sergey Gridnev #:
Ты повторяешься

Повторение - мать ученья как и диалектика есть основа всестороннего рассмотрения.
А то вы ДИКСИ=>DICK+SEE(=хер+видите = слепые ) и внатуре как Р180(ДИК+СИ)=ИC+КИД=IS+KID = как дети ( малые )

 
Alexandr Krivoshey #:

Повторение - мать ученья как и диалектика есть основа всестороннего рассмотрения.
А то вы ДИКСИ=>DICK+SEE(=хер+видите = слепые ) и внатуре как Р180(ДИК+СИ)=ИC+КИД=IS+KID = как дети ( малые )

По-моему, это ты дальше хера не видишь. Поэтому во всех своих постах ты к нему возвращаешься, т.к. твой кругозор вокруг него развит.
1...722723724725726727728729730731732733734735736...885
Новый комментарий