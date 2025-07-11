Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 734

Alexandr Krivoshey #:
А тем временем: 3.14+3D+A + биткоину и всем криптам!...

Прикиньте сколько оборудования и ресурсов он сожрал и сжег?! Это уму непостижимо просто. Одних энергоресурсов планеты сколько впустую спалено на нем

Alexandr Krivoshey #:
ну чтобы прям вот так сову на глобус натягивали я ещё не видел

 
ну чтобы прям вот так сову на глобус натягивали я ещё не видел

Сова+Глобус!НА!

Alexandr Krivoshey #:
Сова+Глобус!НА!

ну и нравы, раньше шапочки из фольги напяливали на свои чердаки, теперь вот куриц напяливают )))

Anatolii Zainchkovskii #:
Пока нет, рассчитываю за выходные решить вопрос.

судя по всему не решил, может это знак свыше - как думаешь?

 
судя по всему не решил, может это знак свыше - как думаешь?

Точно )
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Точно )

Вот Неколу бы щас сюда, он бы шороху точно устроил )

А вообще там щас нех делать абсолютно. Боковик ( флет ) уже вторую неделю...

 
Вот Неколу бы щас сюда, он бы шороху точно устроил )

А вообще там щас нех делать абсолютно. Боковик ( флет ) уже вторую неделю...

Вот вот, думаю в среду сменится фаза.
Так что всё у тебя попрёт дольше.
Я вот с пополнением не могу разобраться, такие дела...
Anatolii Zainchkovskii #:
Я вот с пополнением не могу разобраться, такие дела...

Рубли не принимают, а валюту не перевести? Пробуй криптой пополнять, какие-то рабочие варианты должны быть.

USDT какие нить через обменник купи
