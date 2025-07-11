Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 736

Два у дома+один в доме. 
И того-тройка. "троика". Что есть "торика". Что значит ИзраИль, что есть Бафомет. В сумме три оленя знак Диавола в виде Шурика. 

Пох что смысла нет, он в палатах и не нужен. Зато как умнО! 
 
В точку, только олять смешал Дьявола и Сатану -это две противоположности!... Это символ не дьявола а САТАНЫ = КАТАНЫ

Дьявол - это совсем другое
Р180(ДЬЯВОЛ)=ЛОВ+ЯД = Любите+Яд = Любите Отраву! ( !!!водка!!! )

а САТАНА = ЛюЦИФЕР = Любить+Цифер = МАТеМАТиКАА

А дьявол = водка =ВОТ:
https://coub.com/view/25cmvc

Дьявол = разрушение
Сатана = созидание = 666 ( шесть протонов+шесть электронов+6 нейтронов )=Углерод = АЛМАЗ!!!

Человек - углеродная форма жизни )
Если так угодно и станет легче - то ДА = САТАНА=ЛюЦИФЕР(=МАТеМАТик ) собственной персоны )))
Р180(МАТеМАТиКАА)=ААК+"ТАМ*ТАМ" =



А Дьяволизм как раз то что вам ПОПЫ с огромными ЖОПАМИ в рот вливают называя это причещением , а аливают они вам детстве когда вы еще только родились  спиртное = ОТРАВУ или Р180(КАГОР)=РОГАК(ПОГАНЬ)="Символ Дьявола" и в пасть запихивают якобы "ПЛОТЬ ХРИСТОВУ" что есть ничто иное как символ ЛЮДОЕДСТВА или КАННИБАЛИЗМ или пожирание себе подобных. А омывание Мощей то что они делают - ничто иное как порча воды трупным ядом который потом называют "святой водой" и полоумные как зомби кидаются на отравленую мертвечиной воду её нахлебаться. И "глаза такие добрые-добрые". и вирус "эбалы" такой широкой большо и круглый , что шапка еле налазит...






Yeltsin dance
by Jesus Christ
 
Церковный КАГОР Р180(КАГОР)=РОГАК=РОГАН - вот(=символ дьявола ):
И цвета он такого же как "кровь"

А Анунахи кто? Посланники сатаны или диавола? Постоянно путаюсь. 
 
Р180(ANONAQ)=QANON+A



Скажем так - "они не местные" = "засланные казачки". Дьявол - их злейший враг.

Ну значит у Анунахов свои диавол и сатана. Тогда вопрос с подвохом. А чей сатана сильнее, их али наш? Оппа, а как! 
 
У них не  понятия "кто сильнее или слабее". Он  все равны(=ровно). =Коллективный RA+ZOOM==ALL+TRON=ДУХ=DUHAN=Бессмертные )

Один сатана на всех? И на анунахов, и на нас, и даже на рептилоидов??? Интрига. 
 
Угу. Когда приходит "САТАНА" наступает Р180(САТАНА)=АН(=Анус=Жопа)+АТАС(=ШУХЕР или "Съёбываться дьявольщине надо" ) )))
Потому что иначе всех Р180(WUHAN)=NAHUW=НАХУЙ!...

AllTron - это нарицательное имя ( по вашему и понятней - бог технологий ), у них нет ни рабов ни королей ( коммунизм а не государственный похуизм или такой как щас у вас с хасидами/войнами долбоебизм  ) - все короли и не рабы а трудяги одноврременно ( =коллективный разум ) и делают общее дело. "Эникейщики ахуевшие" - знают все технологии и науки и все умеют, что пуговицу пришить, что вирус не "по эбалу" смастерить, что "мы наш мы новый мир построим", ток сначала "снесут вас и отправят к ЕБЕНям(где ЕБЕН = Ельцин Борис Николаевич) до основанья а затем"...
Еще им эквипенисуально на каком аватаре кататься, они ДУХ( или DUHAN = 666 = САТАНА = скреплены и действуют вместе как АЛМАЗ ). Р180(AllTron)=Nort+La = СЕВЕР+(л)А = ЦЕ+ВЕРА( укр)+ЛА. У них своя истинная ВЕРА в ДУХ!!!
Считай что "мусора" только внатурешние что после вас всю дьявольскую грязь в балахонах и без подметают)). Кого надо - прикроют, а кто заслужил = 3.14+3D+Ы дадут...



Ну а если Р180(WUHAN) цивилизация заслужила, то Р180(WUHAN)!NA... = ВЫ( или ВАМ)+ХАННА или 3.14+3D+А )))

Пахана их зовут "АВТОЛИК", он координатор Анунахов ( как ты их называешь ). Внук Дедалиона и сын Гермеса = лучший Р180(ВОР(+=BUR = Бурильщик всех дверей "Папы Карло" = ХАКЕР))=РОВ=ROB=RUB=все понимает и все умеет = Сурива+Нор+Ок!НА!  :P

 

ВОТ ЭТО ВЕЩЕСТВА !

