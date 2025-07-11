Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 727

Портфель должен быть динамическим, с перманентным пересмотром на основе теорий вроде дримеровских изысканий.
 
Aleksey Nikolayev #:
Ну, из Америки пришёл сифилис, который был основной причиной смерти в Европе в эпоху Возрождения. Холера из Азии, чума из Африки и Азии. Оспа, от которой мёрли индейцы, тоже родом из Азии. Сами индейцы, кстати, тоже родом из Азии, так что европейцы здесь почти ни при чём)
Сифилис пришел не от индейцев. После долгих месяцев плавания на американский континент, некоторые извращенцы повылезая на берег, просили по пьяни у индейцев женщин, те им вместо баб подсовывали животных ( на которых в том числе они и охотились, им всеравно по пьяни было кого дрючить, были в жопу пьянючие и невменяемые ). Всю дорогу первые засланцы/переселенцы из европы ( а отправляли в основном тех кто был приговорен к смертной казни, типа "на зону" ) блевали на судах за борт не только от качки или морской болезни, но еще и от постоянной пьянки на борту судна, некоторые по пути вообще за борт вываливались по синьке, комманда зачастую даже не замечала кто и куда нырнул и не вынырнул. У остальных кто туда греб политика была: "О, нырнул?! Ну и ЗБС. Нам провианта в трюмах(жрачки) и бухла больше достанется"... Мало того, комманда отморозков даже праздновала когда с судна кто-то падал/тонул или подыхал на борту - празднично делили его жрачку и выпивку, припасенную на всю дорогу, шансов доплыть/догрести тогда у всех оставшихся было больше.

Такая херня практикуется и сейчас у всех кочевников/циган/и пр отбросов.
Вот так прикольно "Колумб" Америку открыл - обрыгали с приговорёнными заключенными все побережье где высадились...
 
Alexandr Krivoshey #:
Что значит "давай" - он уже неделю как опубликован/выведен. Я вот все коллегу жду что он придет с пучком своей "Петрушки Кудрявой" и мне наваляет синтетической раздачей своим "баблокосом" из 28 пар.
Я пока только Грефа с его Сбербанком за пару-тройку дня вые.ал по доходности его депозитов, вот сижу жду пучек Петрушки Кудрявой...
Поезд задержали, петрушка на таможне.
Думаю на следующей неделе отгрузят.
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Поезд задержали, петрушка на таможне.
Думаю на следующей неделе отгрузят.

Понимаю... Щас треш везде, "третью мировую" кто-то устроил ( не буду тыкать пальцем КТО )...
Валютный контроль залил слюной и пасть раскрыл на все каналы перечислений.
P.S.: Хорошо что у меня заначки в Сингапуре завалялись )








 
Alexandr Krivoshey #:
Документальные съёмки


 
Aleksey Nikolayev #:
Ну, из Америки пришёл сифилис, который был основной причиной смерти в Европе в эпоху Возрождения. Холера из Азии, чума из Африки и Азии. Оспа, от которой мёрли индейцы, тоже родом из Азии. Сами индейцы, кстати, тоже родом из Азии, так что европейцы здесь почти ни при чём)

смотря какой багажник, не побоюсь этого слова ;)

если такой что выше на фото, то ...

а в целом, ветка интересное и юмор, по ходу отдыхает ;)

тут стиль общения с 4-рки, что весьма приятно

 
Alexandr Krivoshey #:
Для кого вчера, а для кого и не вчера.
Депозит из 4к 3% на стратегии ExpenseveByer за 3 дня и еще 6% на синтетике за 2 дня.
Итого = 9% за неделю.

Меряться бум синтетической торговлей.
( а пока музыку слушаем = музыкальная пауза )

Я на него заливал,  ранее, но он не показывал рез-ов, как раз на его падении... :-) Вывел на болтанке дальнейшей...

Можете несколько хоть слов написать  по его стратегии.

 
Могу. Вся его стратегия на графике эквити нарисована.

Когда эквити выше порога входа в сделку, используется мартышка что есть безопасно. График коэффициентов имеют ромбовидную форму ( как поплавок на воде ).
Когда эквити  ниже порога входа в сделку - мартышка вывернутая наоборот ( коэффициенты используются по обратной мартышке стратеги что теоретически также безопасно ). 

На рыбалку вобщем надо ходить и смотреть как рыба клюет.

Двусторонний мартингейл, только рассмотренный со всех сторон и вывернутый наизнанку в случае отрицательного эквити относительно порога входа в серию сделок.
Любая мартышка или макака имеет право на жизнь если она приносит прибыль. Некоторые "обезьяны" или Бандерлоги держащиеся за ветки деревьев двумя руками, могут висеть там достаточно долго и даже результативно.

Имхо синтетическая торговля - единственная из всех существующих в природе что не использует признаков=призраков мартышки.
 
cпс, перевариваю... :-)

 
Roman Shiredchenko #:

cпс, перевариваю... :-)

"U R Welcome, Not at all" и всё такое...

P.S.:про  ЕxpensiveBuyerа известно только что его  тоже зовут Александром если чё... )
Скрытный  и скромный чувак до афигения = СКРОМНИК, но Р180(MONEY)=YENOM(=VENOM) рубить умеет имхо лучше всех.





