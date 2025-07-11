Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 727
Ну, из Америки пришёл сифилис, который был основной причиной смерти в Европе в эпоху Возрождения. Холера из Азии, чума из Африки и Азии. Оспа, от которой мёрли индейцы, тоже родом из Азии. Сами индейцы, кстати, тоже родом из Азии, так что европейцы здесь почти ни при чём)
Что значит "давай" - он уже неделю как опубликован/выведен. Я вот все коллегу жду что он придет с пучком своей "Петрушки Кудрявой" и мне наваляет синтетической раздачей своим "баблокосом" из 28 пар.
Поезд задержали, петрушка на таможне.
Понимаю... Щас треш везде, "третью мировую" кто-то устроил ( не буду тыкать пальцем КТО )...
Валютный контроль залил слюной и пасть раскрыл на все каналы перечислений.
P.S.: Хорошо что у меня заначки в Сингапуре завалялись )
Сифилис пришел не от индейцев. После долгих месяцев плавания на американский континент, некоторые извращенцы повылезая на берег, просили по пьяни у индейцев женщин, те им вместо баб подсовывали животных ( на которых в том числе они и охотились, им всеравно по пьяни было кого дрючить, были в жопу пьянючие и невменяемые ). Всю дорогу первые засланцы/переселенцы из европы ( а отправляли в основном тех кто был приговорен к смертной казни, типа "на зону" ) блевали на судах за борт не только от качки или морской болезни, но еще и от постоянной пьянки на борту судна, некоторые по пути вообще за борт вываливались по синьке, комманда зачастую даже не замечала кто и куда нырнул и не вынырнул. У остальных кто туда греб политика была: "О, нырнул?! Ну и ЗБС. Нам провианта в трюмах(жрачки) и бухла больше достанется"... Мало того, комманда отморозков даже праздновала когда с судна кто-то падал/тонул или подыхал на борту - празднично делили его жрачку и выпивку, припасенную на всю дорогу, шансов доплыть/догрести тогда у всех оставшихся было больше.
Документальные съёмки
смотря какой багажник, не побоюсь этого слова ;)
если такой что выше на фото, то ...
а в целом, ветка интересное и юмор, по ходу отдыхает ;)
тут стиль общения с 4-рки, что весьма приятно
Для кого вчера, а для кого и не вчера.
Я на него заливал, ранее, но он не показывал рез-ов, как раз на его падении... :-) Вывел на болтанке дальнейшей...
Можете несколько хоть слов написать по его стратегии.
Могу. Вся его стратегия на графике эквити нарисована.
cпс, перевариваю... :-)
