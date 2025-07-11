Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 737

Maxim Kuznetsov #:

ВОТ ЭТО ВЕЩЕСТВА !

Пдожди, дай чувака позад.....вать
))))))))))))))))))))))



P.S.: Хотя в каждой шутке есть "доля шутки".... Я например тоже люблю комедии смотреть под какими "веществами" толпа лезет хлебать воду после омовения "частей трупов"="мощей" = "мойшей"/моисей ( евреями с крестиками в папахах и шайбами с канализационный люк )

Ничего удивительного. Массы больше склонны нести деньги наполеонам, чем адекватным людям. От сюда популярность пирамид, коучи, и прочие сетевухи. Но тут главное не передознуться, как сейчас. Иначе не понесут. Даже бред может бабки приносить, когда он вмеру. 
Пардон, не так. Даже бред и отсутствие совести.. 
 
Лёгким движением рынка OutLaw превращается в элегантный OutFlow.
 
Никуда он не превращается. Я жду Толяна и с ним баланс на 5К )))
 
Понятие СоВест(ь) ввел Александр Македонский в 343 г до начала вашей эры и тогда разделения на языковые наречия и языки, в.т.ч Английский  - отсутствовало.
Эти же принципы вошли в основу Греко-Римского Права Византии в 3-8 веке н.э.

СоВест = So(=Saw)+Best = Видеть+Лучшее.

Александр Македонский был основоположником первых приципов построения общества ( государства ) и определил основные базисы того что вы сейчас называете Право, и это "Совесть, Непрерывность( Инфинити или Бесконечность) , Правосудие"

Также он определил что такое Закон и что такое Покон:
ЗАКОН=Зак(=или автозак, или повозка для перевоза заключенных)+Он
Р180(ЗАКОН)=НО+КАЗ(=Не+Говорить = МОЛЧАТЬ). Казати по Украински это "говорить"

Р180(ЗАКОН)= НОК+АЗ=KNOCK+АЗ = Удар+по+себе=Суицид/самоубийство = самолинчевание плеткой самого себя

Р180(ЗАКОН)=НОКАЗ(=НАКАЗ)=Наказание/Приказ(древнерус/украинский)

ПОКОН(=Поклон)=Родноверие = уважение старших/старейшины - хранители мудрости( понятий добра и зла ). Пример - шариат
Р180(ПОКОН)=НО+КОП=НЕТ+ПОЛИЦЕЙСКИХ = форма устройства правосудия не требующая судей и полиции, судьями выступают старейшины ( родители/деды/прадеды )

СоВесть - это не есть что-то "Абстрактное" а этимология "Saw+Best" = "Видеть+Лучшее".


 

сбывается


Шура, меняйте фамилию, с этой уже не подадут. 
 
Павлик, кончай Морозить.
Время кидаться жопой на амбразуры пулеметов закончилось еще в 1945.
Кас фамилии: "Запомни пацан: "Спонсоров как и родителей не выбирают."
Я вообще "генетический сирота", "но мама+папа есть" - все без исключения тесты установления отцовства родителей показывают отрицательный результат.

как минимум выглядит всё совсем не баблокосно
в прошлый раз старт был красивее, а середина - как сейчас старт
концовка правда так себе, хоть и в плюсах остался
подписчику - терпения :))

James Doe #:

как минимум выглядит всё совсем не баблокосно
в прошлый раз старт был красивее, а середина - как сейчас старт
концовка правда так себе, хоть и в плюсах остался
подписчику - терпения :))

А, так это ты типа решил с бубонами поболеть ))

Я пытаюсь повторить стратегию Неколы торговли одним спредом - четверкой.
У меня портфели в портфелях в начале ( моя стратегия ). Сейчас его технологию натянуть хочу...

В любом случае Толяна пока нету и судя по тому что прибили весь валютный обмен, и не предвидится...
Я и сам то уже не знаю как я буду капусту от буржуев втягивать.

