Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 737
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ВОТ ЭТО ВЕЩЕСТВА !
Пдожди, дай чувака позад.....вать
))))))))))))))))))))))
P.S.: Хотя в каждой шутке есть "доля шутки".... Я например тоже люблю комедии смотреть под какими "веществами" толпа лезет хлебать воду после омовения "частей трупов"="мощей" = "мойшей"/моисей ( евреями с крестиками в папахах и шайбами с канализационный люк )
Лёгким движением рынка OutLaw превращается в элегантный OutFlow.
Ничего удивительного. Массы больше склонны нести деньги наполеонам, чем адекватным людям. От сюда популярность пирамид, коучи, и прочие сетевухи. Но тут главное не передознуться, как сейчас. Иначе не понесут. Даже бред может бабки приносить, когда он вмеру.
Понятие СоВест(ь) ввел Александр Македонский в 343 г до начала вашей эры и тогда разделения на языковые наречия и языки, в.т.ч Английский - отсутствовало.
Эти же принципы вошли в основу Греко-Римского Права Византии в 3-8 веке н.э.
СоВест = So(=Saw)+Best = Видеть+Лучшее.
Александр Македонский был основоположником первых приципов построения общества ( государства ) и определил основные базисы того что вы сейчас называете Право, и это "Совесть, Непрерывность( Инфинити или Бесконечность) , Правосудие"
Также он определил что такое Закон и что такое Покон:
ЗАКОН=Зак(=или автозак, или повозка для перевоза заключенных)+Он
Р180(ЗАКОН)=НО+КАЗ(=Не+Говорить = МОЛЧАТЬ). Казати по Украински это "говорить"
Р180(ЗАКОН)= НОК+АЗ=KNOCK+АЗ = Удар+по+себе=Суицид/самоубийство = самолинчевание плеткой самого себя
Р180(ЗАКОН)=НОКАЗ(=НАКАЗ)=Наказание/Приказ(древнерус/украинский)
ПОКОН(=Поклон)=Родноверие = уважение старших/старейшины - хранители мудрости( понятий добра и зла ). Пример - шариат
Р180(ПОКОН)=НО+КОП=НЕТ+ПОЛИЦЕЙСКИХ = форма устройства правосудия не требующая судей и полиции, судьями выступают старейшины ( родители/деды/прадеды )
СоВесть - это не есть что-то "Абстрактное" а этимология "Saw+Best" = "Видеть+Лучшее".
сбывается
Шура, меняйте фамилию, с этой уже не подадут.
Я вообще "генетический сирота", "но мама+папа есть" - все без исключения тесты установления отцовства родителей показывают отрицательный результат.
Лёгким движением рынка OutLaw превращается в элегантный OutFlow.
как минимум выглядит всё совсем не баблокосно
в прошлый раз старт был красивее, а середина - как сейчас старт
концовка правда так себе, хоть и в плюсах остался
подписчику - терпения :))
как минимум выглядит всё совсем не баблокосно
в прошлый раз старт был красивее, а середина - как сейчас старт
концовка правда так себе, хоть и в плюсах остался
подписчику - терпения :))
А, так это ты типа решил с бубонами поболеть ))
Я пытаюсь повторить стратегию Неколы торговли одним спредом - четверкой.
У меня портфели в портфелях в начале ( моя стратегия ). Сейчас его технологию натянуть хочу...
В любом случае Толяна пока нету и судя по тому что прибили весь валютный обмен, и не предвидится...
Я и сам то уже не знаю как я буду капусту от буржуев втягивать.