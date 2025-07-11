Запретили все валюты европы и фунт за рубли продавать.

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 735

Alexandr Krivoshey #:
А тем временем: 3.14+3D+A + биткоину и всем криптам!...

Прикиньте сколько оборудования и ресурсов он сожрал и сжег?! Это уму непостижимо просто. Одних энергоресурсов планеты сколько впустую спалено на нем

либо крипта укрепляется, либо баксу  3.14+3D+ЕЦ

;)
 
Renat Akhtyamov #:

Про "3.14+3D+ЕЦ" - в точку!...

 
Anatolii Zainchkovskii #:
Вот вот, думаю в среду сменится фаза.
Так что всё у тебя попрёт дольше.
Я вот с пополнением не могу разобраться, такие дела...
А как ты с ним разберешься?! Валютный контроль везде О+XY+ЕЛ...

Беспредел творится...
Популярный американский брокер прекратит работать с российскими рублями
Популярный американский брокер прекратит работать с российскими рублями
  • 2022.06.22
  • Маргарита Мордовина
  • www.rbc.ru
Американский Interactive Brokers с конца июля больше не будет принимать пополнения счетов в российских рублях. Эксперты полагают, что это связано с увеличением таких переводов. О прекращении работы с россиянами речь пока не идет С 31 июля американский брокер Interactive Brokers (IB), продолжающий работать с россиянами, не будет принимать рубли...
 
❗️Великобритания объявила о введении новых санкций против России

Они включают дополнительные меры в отношении технологий и товаров нефтепереработки и других ключевых отраслей, а также запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.

(Вот теперь точно всему 3.14+3D+А!...)
[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:
во-первых Великобритания не может запретить экспорт и уж тем более использование в РФ банкнот стран ЕС, это не её епархия - она только за фунт свой может рассказывать и указывать

а во-вторых - пофиг же, как вроде ты в магаз за хлебушком с голландскими гульденами ходил раньше..

 
James Doe #:

и даже с фунтом у них некоторые, скажем "странности"...

фунт тесно связан с рублём и с Россией. Не знаю почему, не спрашивайте. Исторические причины-ли, политические-ли, тайные вклады, родственные связи, скрытые инвестиции...не знаю.

Но фунт сильнее реагирует на внутри-российские новости чем на британские. Возможно от того и антипатия со стороны Британии - нехорошо рулить фунтом из Кремля :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

и даже с фунтом у них некоторые, скажем "странности"...

фунт тесно связан с рублём и с Россией. Не знаю почему, не спрашивайте. Исторические причины-ли, политические-ли, тайные вклады, родственные связи, скрытые инвестиции...не знаю.

Но фунт сильнее реагирует на внутри-российские новости чем на британские. Возможно от того и антипатия со стороны Британии - нехорошо рулить фунтом из Кремля :-)

Раскрою страшную тайну: имя Ели+заветы - русское имя. ))

"Наши люди в Голивуде"...

Запретили все валюты европы и фунт за рубли продавать.


Уже финансовые ядерные бомбы летают...

Российский Минфин назвал санкции финансовой ядерной бомбой
Российский Минфин назвал санкции финансовой ядерной бомбой
  • lenta.ru
Ни одна страна в мире не ощущала такого санкционного давления, с которым столкнулась Россия. По силе воздействия его можно назвать финансовой ядерной бомбой, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Моисеев напомнил, что президент США Джо Байден обещал доллар по 200 рублей, но этого не произошло.
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Точно )
А вот и прилетел сам "знак свыше"

Запретили все валюты европы и фунт за рубли продавать.

3.14+3D+А не то что в квадрате, а даже в КуБе  ( хоть обычно она круглая должна быть ) )))

Теперь отечественные шлюхи всем забесплатно должны и будут давать )))

Самое время переименовать университет Дружбы Народов="РУДН" в Дружбы Уродов )))="РУДУ" .ЛЯТЬ ВСЕМ КОПАТЬ! или На Рудники !!!

[Удален]  
Не переживай, Шурик. Меньше сольёшь. 
 
Poul1 #:
Не переживай, Шурик. Меньше сольёшь. 

А мне нравятся "Шурики" ( все японское ):


Миши Ва аруку кото ни ёте шитоку са ремасу )

Японский меч = КАТАНА=>САТАНА!НА!
Японский меч КАТАНА - самое острое и прочное оружие, закалялся в угле( углероде = алмаз ), изза чего кромка меча становилась алмазной - могли разрубить любой металл.

Они всегда украшали себя и своё жилище шкурами и рогами оленей или самими статуями оленей свое жилище - символ благородства и чести.
ОЛЕНЬ не равно ОЛЕНЬ, а равно ALL+IN = "Всё включено" или "использование мышления на 100%". Они всегда жили обособленно и являлись хранителями как рубежей так и древних знаний.
Шурик или "Шур+и+Кен" - это метательное оружие, которым они всегда точно попадали в цель, название Шур = Sure = Уверенность+ Кен(=Can)=Могу!
Этимология "Шурик" или Шур+И+Кен = "Уверен + могу" ( древнеславянская расшифровка ).

У меня возле дома кст такие же стоят:




Р180(ЯПОНИЯ)=Я+ИН+ОП+Я = Я IN(=внутри)+ОП(=управляю)+Я
Аригате
ЧИ! НА...:)
не то что Р180(ИЗРАИЛЬ)=ЛИАР+ЗИ=ВРУНЫ+СМОТРИ!...( этимологич древнеславянск расшифровка названия )

Олень ( или AllIn ) по Японски будет "КАА" = "УДАВ"


