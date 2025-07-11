Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 735
А тем временем: 3.14+3D+A + биткоину и всем криптам!...
либо крипта укрепляется, либо баксу 3.14+3D+ЕЦ;)
Про "3.14+3D+ЕЦ" - в точку!...
Вот вот, думаю в среду сменится фаза.
Беспредел творится...
Они включают дополнительные меры в отношении технологий и товаров нефтепереработки и других ключевых отраслей, а также запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.
(Вот теперь точно всему 3.14+3D+А!...)
❗️Великобритания объявила о введении новых санкций против России
во-первых Великобритания не может запретить экспорт и уж тем более использование в РФ банкнот стран ЕС, это не её епархия - она только за фунт свой может рассказывать и указывать
а во-вторых - пофиг же, как вроде ты в магаз за хлебушком с голландскими гульденами ходил раньше..
и даже с фунтом у них некоторые, скажем "странности"...
фунт тесно связан с рублём и с Россией. Не знаю почему, не спрашивайте. Исторические причины-ли, политические-ли, тайные вклады, родственные связи, скрытые инвестиции...не знаю.
Но фунт сильнее реагирует на внутри-российские новости чем на британские. Возможно от того и антипатия со стороны Британии - нехорошо рулить фунтом из Кремля :-)
Раскрою страшную тайну: имя Ели+заветы - русское имя. ))
"Наши люди в Голивуде"...
Запретили все валюты европы и фунт за рубли продавать.
Уже финансовые ядерные бомбы летают...
Точно )
Не переживай, Шурик. Меньше сольёшь.
А мне нравятся "Шурики" ( все японское ):
Миши Ва аруку кото ни ёте шитоку са ремасу )У меня возле дома кст такие же стоят:
Японский меч = КАТАНА=>САТАНА!НА!
Японский меч КАТАНА - самое острое и прочное оружие, закалялся в угле( углероде = алмаз ), изза чего кромка меча становилась алмазной - могли разрубить любой металл.
Они всегда украшали себя и своё жилище шкурами и рогами оленей или самими статуями оленей свое жилище - символ благородства и чести.
ОЛЕНЬ не равно ОЛЕНЬ, а равно ALL+IN = "Всё включено" или "использование мышления на 100%". Они всегда жили обособленно и являлись хранителями как рубежей так и древних знаний.
Шурик или "Шур+и+Кен" - это метательное оружие, которым они всегда точно попадали в цель, название Шур = Sure = Уверенность+ Кен(=Can)=Могу!
Этимология "Шурик" или Шур+И+Кен = "Уверен + могу" ( древнеславянская расшифровка ).
Р180(ЯПОНИЯ)=Я+ИН+ОП+Я = Я IN(=внутри)+ОП(=управляю)+Я
Аригате
ЧИ! НА...:)
не то что Р180(ИЗРАИЛЬ)=ЛИАР+ЗИ=ВРУНЫ+СМОТРИ!...( этимологич древнеславянск расшифровка названия )
Олень ( или AllIn ) по Японски будет "КАА" = "УДАВ"