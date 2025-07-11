Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 362
Угомонитесь! Никто вас не заставляет подписываться на сигнал, да и ваши советы никому не нужны. В общем, тут никто никого не держит, идите с миром.
Вы это скажите тем - кто поверил в эту ветку, подписался на всем известный сигнал и профукал свои кровные. Нет, там наверняка не было богачей, обычные люди, хотевшие всего лишь - немного изменить свою жизнь, в положительную сторону.
Или Вы не видите, что эта ветка и сигнал (последующие сигналы "последователей") будут завязаны на одном и том же ...... ?
Они сами клюнули на большие прибыля вместо того, чтобы подписаться на сигнал с минимальной просадкой и историей торговли хотя бы от полугода...
Это хорошо, потому что стратегия рано или поздно усовершенствуется.
А Вы посмотрите сколько сигналов с большим процентом, но почему то на них никто ни клюет - отчего же ...
Может стратегия усовершенствуется, а может и нет (бабка на двое сказала). Многие же верили в ветку, причем несколько лет (куда же больше), а тут - АБР..ВАЛЛ.. на простом тест.драйве
Там наверняка либо уже наступила большая просадка, либо истории еще маловато для того чтобы можно было утверждать, что она не наступит в будущем :)
А вообще, системы с большими процентами и просадками не очень подходят для мониторинга и копирования сделок. Зато, некоторые успешно (по их словам) используют такие системы для разгона депозита, теряя несколько небольших стартовых депо и получая большую прибыль на очередном разгоне, перекрыв предыдущие убытки.
До свиданья наш ласковый Сашка!
Все, Джокер последний гвоздь вбил в крышку ...
Аж как то скучно стало. Может кто то темку подкинет ?
Давайте проведем границу между граалем и обыкновенным баблоксом
Ну как баблокос может быть обыкновенным ?!!! ))
он необыковенный !!!