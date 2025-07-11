Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 362

Новый комментарий
 
Dialog22:
Угомонитесь! Никто вас не заставляет подписываться на сигнал, да и  ваши советы никому не нужны. В общем,  тут никто никого не держит, идите с миром.

Вы это скажите тем - кто поверил в эту ветку, подписался на всем известный сигнал и профукал свои кровные. Нет, там наверняка не было богачей, обычные люди, хотевшие всего лишь - немного изменить свою жизнь, в положительную сторону.

Или Вы не видите, что эта ветка и сигнал (последующие сигналы "последователей") будут завязаны на одном и том же ...... ?

 
Serj:

Вы это скажите тем - кто поверил в эту ветку, подписался на всем известный сигнал и профукал свои кровные. Нет, там наверняка не было богачей, обычные люди, хотевшие всего лишь - немного изменить свою жизнь, в положительную сторону.

Они  сами  клюнули на большие прибыля  вместо того, чтобы подписаться на сигнал с минимальной просадкой и историей торговли хотя бы от полугода...  


Или Вы не видите, что эта ветка и сигнал (последующие сигналы "последователей") будут завязаны на одном и том же ...... ?

Это  хорошо, потому что стратегия рано или поздно усовершенствуется.

[Удален]  
 
Dialog22:

Они  сами  клюнули на большие прибыля  вместо того, чтобы подписаться на сигнал с минимальной просадкой и историей торговли хотя бы от полугода...  

Это  хорошо, потому что стратегия рано или поздно усовершенствуется.


А Вы посмотрите сколько сигналов с большим процентом, но почему то на них никто ни клюет - отчего же ...

Может стратегия усовершенствуется, а может и нет (бабка на двое сказала). Многие же верили в ветку, причем несколько лет (куда же больше), а тут - АБР..ВАЛЛ.. на простом тест.драйве 

 
Serj:

А Вы посмотрите сколько сигналов с большим процентом, но почему то на них никто ни клюет - отчего же ...


Там  наверняка либо уже наступила большая просадка, либо истории  еще маловато для того  чтобы можно было утверждать, что она не наступит в будущем :)

А вообще, системы с большими процентами и просадками  не очень подходят для мониторинга и копирования сделок. Зато, некоторые успешно (по их словам) используют такие системы для разгона депозита, теряя несколько небольших стартовых депо и получая большую прибыль на очередном разгоне, перекрыв предыдущие  убытки.

 
Может в подписчиках остались только хлопчики-клоны самого жокера). Ну может пара обам, от того что в голове парам-пам-пам.
Как можно в здравом уме оставлять подпиську, и нести бабло при таких раскладах. Это надо или забыть что вообще подписался, или даже не знаю что ещё.
Во кстати способ для мошенников. Всем известен способ раскрутки ютуб каналов. Все ныне знаменитые блогеры покупали рекламу у других с большим числом подписчиков, будучи новичком в создании канала. После чего-этого толчка, либо раскручивался, либо если совсем всё плохо-нет. 
Почему человеку так важен эффект толпы, циферки под результатами деятельности. Амеры к таким вопросам подходят явно более эффективно, как и ко всему, даже в создании рекламы у них столько науки что ужас, и науки не только вычислительной-картинка, но именно науки "прикладной" в психологии и развитии человека. Это не наши ваятели рекламы- думающие я всё знаю щас сниму яжзвезда. Подумал а почему бы не применить это и к сигналам.
Это же своеобразный способ диверсификации. Пусть удалось набрать 100 подписчиков, ну или 50. В которых штук 10-это клоны самого автора. Что за дебил будет отдавать лишние бабки просто так спросие. Казалось бы да. Но. 1-если сигнал приносит прибыль, то теряете вы лиш 30% от стоимости подписки (или сколько там берут мк). А стоимость сигнала у вас в принципе окупается.
2-пусть сигнал начал лить, пошли отписки, остались только подписки автора. Он теряет, но у него есть запас средств, он ведь до этого накопил "жирок" с прошлых времён. И когда сигнал снова начал приносить прибыль, так как его подписки клоны остались, то период набора подписчиков сокращается. Потому как новая паства начинает смотреть на рост графика и млеет от того что уже 10 подписок, значит не просто так, плюс желание войти на самом донышке роста сигнала ( аналог желания поймать разворот у трейдера, только другой вариант). Это затмевает разум и без того ничего не понимающего в торговле человека, и он уже не обращает внимание ни на слишком малый период для статистики, ни на прошлые успехи и неудачи этого сигнала, и подписывается.
Маркетинговая схема интегрированная в общую кривую баланса. Если анализировать как у янки, всё до мелочей, например анализ способов привлечения подписчиков и скорость их набора в нужные моменты, то смыслы есть во многом. 
Идея попахивает шизой), но уж явно лучше чем у Барака Хусейновича про намеренный слив для борьбы с пересигнальщиками)))). 
Скучно, о чём только не поразмышляешь на досуге. Барак слился опять, не прихрдит. Хоть с него поржать бы.
Маркетинговую схему запатентовать чёли...
 

До свиданья наш ласковый Сашка!


 

Все, Джокер последний гвоздь вбил в крышку ...

Аж как то скучно стало. Может кто то темку подкинет ?

[Удален]  
Serj:  Может кто то темку подкинет ?

Давайте проведем границу между граалем и обыкновенным баблоксом

 
LRA:

Давайте проведем границу между граалем и обыкновенным баблоксом

Ну как баблокос может быть обыкновенным ?!!! ))

он необыковенный !!!

1...355356357358359360361362363364365366367368369...885
Новый комментарий