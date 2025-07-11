Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 595

и что? какое это имеет отношение к форексу и этой системе?

там да.. произошло хрен знает что - за 2 часа игры я увеличил счёт на 900% и при попытке выйти из игры - пришло от бвина сообщение - типа чтобы этот счёт остался в игре необходимо пополнить его на 3500 баксов... иначе весь счёт будет заблокирован.. несколько часов я пытался достучаться до хероикса чтобы он сам решил что делать дальше - и через ещё несколько часов я просто закрыл игру и счёт был анулирован...

 

вот примерно так там развивались события - это я про увеличение

9117164 2012.06.29 08:01 sell 2.00 eurusd 1.25743 1.25843 0.00000 2012.06.29 08:38 1.25843 0.00 0.00 0.00 -200.00
9122709 2012.06.29 08:38 buy 2.00 eurusd 1.25843 1.25943 0.00000 2012.06.29 09:14 1.25943 0.00 0.00 0.00 200.00
9132051 2012.06.29 09:14 sell 2.00 eurusd 1.25950 1.25932 0.00000 2012.06.29 09:25 1.25932 0.00 0.00 0.00 36.00
9130265 2012.06.29 09:14 sell 2.00 eurusd 1.25950 1.26050 0.00000 2012.06.29 09:23 1.25837 0.00 0.00 0.00 226.00
9132420 2012.06.29 09:25 buy 4.00 eurusd 1.25930 1.25830 0.00000 2012.06.29 09:28 1.25830 0.00 0.00 0.00 -400.00
9132840 2012.06.29 09:29 sell 4.00 eurusd 1.25818 1.25918 0.00000 2012.06.29 09:33 1.25918 0.00 0.00 0.00 -400.00
9133373 2012.06.29 09:33 buy 8.00 eurusd 1.25918 1.25818 1.26018 2012.06.29 09:46 1.26018 0.00 0.00 0.00 800.00
9134297 2012.06.29 09:46 buy 2.00 eurusd 1.26033 1.25933 0.00000 2012.06.29 09:47 1.25933 0.00 0.00 0.00 -200.00
9133936 2012.06.29 09:47 sell 8.00 eurusd 1.25933 1.26033 1.25833 2012.06.29 09:55 1.25833 0.00 0.00 0.00 800.00
9136725 2012.06.29 09:55 sell 2.00 eurusd 1.25818 1.25918 0.00000 2012.06.29 10:01 1.25918 0.00 0.00 0.00 -200.00
9136437 2012.06.29 10:01 buy 4.00 eurusd 1.25918 1.25818 1.26018 2012.06.29 10:06 1.26018 0.00 0.00 0.00 400.00
9140205 2012.06.29 10:06 buy 2.00 eurusd 1.26041 1.25941 0.00000 2012.06.29 10:11 1.25941 0.00 0.00 0.00 -200.00
9140682 2012.06.29 10:07 sell 4.00 eurusd 1.26060 0.00000 0.00000 2012.06.29 10:10 1.26001 0.00 0.00 0.00 236.00
9141204 2012.06.29 10:11 sell 4.00 eurusd 1.25941 1.26041 1.25841 2012.06.29 10:18 1.25841 0.00 0.00 0.00 400.00
9142499 2012.06.29 10:18 sell 2.00 eurusd 1.25826 1.25926 0.00000 2012.06.29 10:30 1.25926 0.00 0.00 0.00 -200.00
9141949 2012.06.29 10:30 buy 4.00 eurusd 1.25926 1.25826 1.26026 2012.06.29 10:36 1.25826 0.00 0.00 0.00 -400.00
9145303 2012.06.29 10:32 sell limit 4.00 eurusd 1.26826 0.00000 0.00000 2012.06.29 10:34 1.25876 cancelled
9145522 2012.06.29 10:36 sell 4.00 eurusd 1.25826 1.25926 1.25726 2012.06.29 10:47 1.25726 0.00 0.00 0.00 400.00
9145978 2012.06.29 10:48 sell 2.00 eurusd 1.25711 1.25711 0.00000 2012.06.29 11:54 1.25711 0.00 0.00 0.00 0.00
9146105 2012.06.29 11:54 buy 8.00 eurusd 1.25711 1.25611 1.25861 2012.06.29 12:50 1.25861 0.00 0.00 0.00 1 200.00
9145716 2012.06.29 12:50 buy 2.00 eurusd 1.25876 1.25717 1.25976 2012.06.29 15:03 1.25976 0.00 0.00 0.00 200.00
9171287 2012.06.29 13:15 sell 4.00 eurusd 1.25717 1.25817 1.25617 2012.06.29 13:36 1.25817 0.00 0.00 0.00 -400.00
9173089 2012.06.29 13:36 buy 2.00 eurusd 1.25817 1.25717 1.25976 2012.06.29 15:03 1.25976 0.00 0.00 0.00 318.00
9179034 2012.06.29 14:21 buy limit 2.00 eurusd 1.25791 1.25632 1.25832 2012.06.29 14:23 1.25953 cancelled
9179224 2012.06.29 15:03 buy 2.00 eurusd 1.25991 1.25891 0.00000 2012.06.29 15:14 1.25891 0.00 0.00 0.00 -200.00
9173502 2012.06.29 15:14 sell 8.00 eurusd 1.25891 1.25991 1.25761 2012.06.29 15:16 1.25991 0.00 0.00 0.00 -800.00
9186969 2012.06.29 15:16 buy 2.00 eurusd 1.25989 1.26670 0.00000 2012.06.29 16:10 1.26670 0.00 0.00 0.00 1 362.00
9187366 2012.06.29 16:10 sell 16.00 eurusd 1.26670 0.00000 1.26500 2012.06.29 19:30 1.26500 0.00 0.00 0.00 2 720.00
9214543 2012.06.29 17:52 sell 8.00 eurusd 1.26862 0.00000 0.00000 2012.06.29 21:44 1.26593 0.00 0.00 0.00 2 152.00
9251829 2012.07.02 00:56 sell 1.00 eurusd 1.26714 1.26300 0.00000 2012.07.02 09:58 1.26300 0.00 0.00 0.00 414.00
9273038 2012.07.02 09:58 buy 2.00 eurusd 1.26300 1.26200 0.00000 2012.07.02 10:05 1.26200 0.00 0.00 0.00 -200.00
9289460 2012.07.02 10:27 buy 4.00 eurusd 1.26369 1.26269 1.26469 2012.07.02 11:07 1.26269 0.00 0.00 0.00 -400.00
9297027 2012.07.02 11:25 buy 16.00 eurusd 1.26397 0.00000 1.26597 2012.07.02 12:17 1.26597 0.00 0.00 0.00 3 200.00
9308682 2012.07.02 12:39 buy 2.00 eurusd 1.26432 1.26332 1.26532 2012.07.02 12:54 1.26332 0.00 0.00 0.00 -200.00
9312253 2012.07.02 13:03 sell 4.00 eurusd 1.26238 1.26338 1.26138 2012.07.02 13:35 1.26338 0.00 0.00 0.00 -400.00
9323305 2012.07.02 14:34 sell 8.00 eurusd 1.26102 0.00000 0.00000 2012.07.03 02:32 1.25797 0.00 0.00 -14.40 2 440.00
9389687 2012.07.03 02:32 buy 2.00 eurusd 1.25797 1.25697 1.25897 2012.07.03 05:57 1.25897 0.00 0.00 0.00 200.00
9399283 2012.07.03 06:01 buy 2.00 eurusd 1.25960 1.25860 1.26060 2012.07.03 07:08 1.26060 0.00 0.00 0.00 200.00
9409179 2012.07.03 08:09 buy 2.00 eurusd 1.25991 1.25891 0.00000 2012.07.03 10:24 1.25891 0.00 0.00 0.00 -200.00
9409315 2012.07.03 10:24 sell 4.00 eurusd 1.25891 1.25991 1.25791 2012.07.03 11:00 1.25791 0.00 0.00 0.00 400.00
9435743 2012.07.03 11:36 sell 4.00 eurusd 1.25854 1.25954 1.25754 2012.07.03 11:40 1.25954 0.00 0.00 0.00 -400.00
9435855 2012.07.03 11:40 buy 4.00 eurusd 1.25954 1.25854 1.26054 2012.07.03 12:29 1.25854 0.00 0.00 0.00 -400.00
9439678 2012.07.03 12:29 sell 8.00 eurusd 1.25854 1.25954 1.25654 2012.07.03 15:25 1.25654 0.00 0.00 0.00 1 600.00
9468082 2012.07.03 15:34 sell 2.00 eurusd 1.25649 1.25749 0.00000 2012.07.03 16:40 1.25749 0.00 0.00 0.00 -200.00
9499627 2012.07.03 19:37 sell 4.00 eurusd 1.26054 1.26154 1.25854 2012.07.04 03:57 1.25854 0.00 0.00 -5.60 800.00
9502071 2012.07.03 20:13 buy stop 2.00 eurusd 1.26154 1.26054 0.00000 2012.07.05 00:09 1.25233 cancelled
9528627 2012.07.04 07:01 buy 2.00 eurusd 1.25909 1.25809 1.26139 2012.07.04 10:19 1.25809 0.00 0.00 0.00 -200.00
9549116 2012.07.04 11:20 buy 4.00 eurusd 1.25802 1.25702 1.25902 2012.07.04 13:09 1.25702 0.00 0.00 0.00 -400.00
9559381 2012.07.04 13:22 sell 4.00 eurusd 1.25665 1.25665 0.00000 2012.07.05 00:09 1.25236 0.00 0.00 -10.80 1 716.00
9623863 2012.07.05 10:40 sell 3.00 eurusd 1.25158 1.25158 0.00000 2012.07.05 14:00 1.25158 0.00 0.00 0.00 0.00
9623851 2012.07.05 14:00 buy 3.00 eurusd 1.25158 1.25058 0.00000 2012.07.05 14:06 1.25058 0.00 0.00 0.00 -300.00
9658506 2012.07.05 14:08 sell 6.00 eurusd 1.25054 0.00000 0.00000 2012.07.05 15:43 1.23852 0.00 0.00 0.00 7 212.00
9683690 2012.07.05 15:43 sell 6.00 eurusd 1.23834 0.00000 0.00000 2012.07.05 15:50 1.23965 0.00 0.00 0.00 -786.00
9685512 2012.07.05 15:51 buy 18.00 eurusd 1.23974 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:06 1.23983 0.00 0.00 0.00 162.00
9687897 2012.07.05 16:06 buy 18.00 eurusd 1.24009 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:07 1.23974 0.00 0.00 0.00 -630.00
9688061 2012.07.05 16:07 buy 18.00 eurusd 1.23992 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:09 1.23953 0.00 0.00 0.00 -702.00
9688231 2012.07.05 16:09 sell 36.00 eurusd 1.23929 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:13 1.23855 0.00 0.00 0.00 2 664.00
9689155 2012.07.05 16:13 sell 36.00 eurusd 1.23842 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:14 1.23862 0.00 0.00 0.00 -720.00
9689268 2012.07.05 16:14 sell 36.00 eurusd 1.23851 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:16 1.23829 0.00 0.00 0.00 792.00
9689639 2012.07.05 16:16 sell 36.00 eurusd 1.23806 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:16 1.23830 0.00 0.00 0.00 -864.00
9689690 2012.07.05 16:16 buy 36.00 eurusd 1.23835 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:18 1.23858 0.00 0.00 0.00 828.00
9689896 2012.07.05 16:19 buy 36.00 eurusd 1.23872 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:22 1.23922 0.00 0.00 0.00 1 800.00



 
9690287 2012.07.05 16:22 sell 36.00 eurusd 1.23921 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:25 1.23910 0.00 0.00 0.00 396.00
9690643 2012.07.05 16:25 buy 36.00 eurusd 1.23920 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:26 1.23896 0.00 0.00 0.00 -864.00
9690749 2012.07.05 16:26 buy 36.00 eurusd 1.23903 0.00000 0.00000 2012.07.05 19:16 1.23917 0.00 0.00 0.00 504.00
9690835 2012.07.05 16:28 buy 10.00 eurusd 1.23879 0.00000 0.00000 2012.07.05 19:18 1.23922 0.00 0.00 0.00 430.00
9690927 2012.07.05 16:28 buy 10.00 eurusd 1.23825 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:56 1.23708 0.00 0.00 0.00 -1 170.00
9694141 2012.07.05 16:46 sell 10.00 eurusd 1.23808 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:59 1.23752 0.00 0.00 0.00 560.00
9694173 2012.07.05 16:46 sell 26.00 eurusd 1.23800 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:54 1.23751 0.00 0.00 0.00 1 274.00
9694715 2012.07.05 16:51 sell 10.00 eurusd 1.23767 0.00000 0.00000 2012.07.05 17:05 1.23683 0.00 0.00 0.00 840.00
9695156 2012.07.05 16:56 sell 26.00 eurusd 1.23711 0.00000 0.00000 2012.07.05 17:03 1.23731 0.00 0.00 0.00 -520.00
9695304 2012.07.05 16:57 sell 5.00 eurusd 1.23748 0.00000 0.00000 2012.07.05 17:04 1.23730 0.00 0.00 0.00 90.00
9695350 2012.07.05 16:57 buy 8.00 eurusd 1.23807 0.00000 0.00000 2012.07.05 19:07 1.23866 0.00 0.00 0.00 472.00
9704942 2012.07.05 18:12 sell 36.00 eurusd 1.23795 0.00000 0.00000 2012.07.06 05:28 1.23783 0.00 0.00 -25.20 432.00
9710772 2012.07.05 19:07 buy 10.00 eurusd 1.23892 0.00000 0.00000 2012.07.05 19:18 1.23915 0.00 0.00 0.00 230.00
9712495 2012.07.05 19:24 sell 20.00 eurusd 1.23905 0.00000 0.00000 2012.07.06 05:29 1.23780 0.00 0.00 -14.00 2 500.00
9736335 2012.07.06 05:31 buy 4.00 eurusd 1.23797 1.23697 1.23897 2012.07.06 10:01 1.23697 0.00 0.00 0.00 -400.00
9736377 2012.07.06 10:01 sell 4.00 eurusd 1.23697 1.23797 1.23000 2012.07.06 10:30 1.23797 0.00 0.00 0.00 -400.00
9752356 2012.07.06 10:30 buy 8.00 eurusd 1.23797 1.23797 0.00000 2012.07.06 11:51 1.23797 0.00 0.00 0.00 0.00
9753362 2012.07.06 11:38 sell 0.00 eurusd 1.23897 1.23997 0.00000 2012.07.06 15:55 1.23897 0.00 0.00 0.00 0.00
9761830 2012.07.06 11:55 buy stop 8.00 eurusd 1.23997 1.23897 0.00000 2012.07.06 16:02 1.23221 cancelled
9761846 2012.07.06 11:55 buy 8.00 eurusd 1.23856 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:55 1.23897 0.00 0.00 0.00 328.00
9761868 2012.07.06 12:28 sell 8.00 eurusd 1.23756 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:57 1.23306 0.00 0.00 0.00 3 600.00
9765576 2012.07.06 12:52 sell 8.00 eurusd 1.23821 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:58 1.23340 0.00 0.00 0.00 3 848.00
9773762 2012.07.06 15:02 sell 8.00 eurusd 1.23823 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:58 1.23294 0.00 0.00 0.00 4 232.00
9777782 2012.07.06 15:32 sell 8.00 eurusd 1.23584 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:59 1.23289 0.00 0.00 0.00 2 360.00
9778212 2012.07.06 15:33 sell 4.00 eurusd 1.23671 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23138 0.00 0.00 0.00 2 132.00
9778235 2012.07.06 15:34 sell 4.00 eurusd 1.23662 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23138 0.00 0.00 0.00 2 096.00
9778289 2012.07.06 15:34 sell 4.00 eurusd 1.23635 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23147 0.00 0.00 0.00 1 952.00
9778326 2012.07.06 15:34 sell 4.00 eurusd 1.23664 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23152 0.00 0.00 0.00 2 048.00
9778375 2012.07.06 15:34 sell 2.00 eurusd 1.23660 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:01 1.23141 0.00 0.00 0.00 1 038.00
9785842 2012.07.06 16:01 sell 16.00 eurusd 1.23233 0.00000 0.00000 2012.07.06 16:59 1.23107 0.00 0.00 0.00 2 016.00
9786289 2012.07.06 16:03 sell 4.00 eurusd 1.23263 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:01 1.23147 0.00 0.00 0.00 464.00
9786334 2012.07.06 16:04 sell 16.00 eurusd 1.23278 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23133 0.00 0.00 0.00 2 320.00
9786455 2012.07.06 16:04 sell 4.00 eurusd 1.23298 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:01 1.23151 0.00 0.00 0.00 588.00
9786879 2012.07.06 16:08 sell 4.00 eurusd 1.23325 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:01 1.23156 0.00 0.00 0.00 676.00
9804293 2012.07.06 18:13 buy 7.00 eurusd 1.23061 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 -8.40 0.00
9821760 2012.07.06 20:15 buy 7.00 eurusd 1.22856 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 -8.40 1 435.00
9824573 2012.07.06 20:50 buy 1.00 eurusd 1.22816 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 -1.20 245.00
9830207 2012.07.06 22:00 buy 21.00 eurusd 1.22718 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 -25.20 7 203.00
9843276 2012.07.09 00:37 buy 5.00 eurusd 1.22750 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 0.00 1 555.00
9875526 2012.07.09 11:28 buy 5.00 eurusd 1.22789 1.22689 0.00000 2012.07.09 16:54 1.22906 0.00 0.00 0.00 585.00
9904297 2012.07.09 16:54 sell 5.00 eurusd 1.22900 0.00000 1.22800 2012.07.09 17:07 1.22800 0.00 0.00 0.00 500.00
9906107 2012.07.09 17:10 sell 5.00 eurusd 1.22828 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -4.00 -410.00
9912583 2012.07.09 18:16 sell 5.00 eurusd 1.23027 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22919 0.00 0.00 -4.00 540.00
9919560 2012.07.09 19:45 sell 5.00 eurusd 1.23102 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -4.00 960.00
9920656 2012.07.09 20:06 sell 5.00 eurusd 1.23092 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:20 1.22915 0.00 0.00 -4.00 885.00
9921746 2012.07.09 20:30 sell 2.00 eurusd 1.23114 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -1.60 408.00
9923165 2012.07.09 20:59 sell 8.00 eurusd 1.23128 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22916 0.00 0.00 -6.40 1 696.00
9923983 2012.07.09 21:14 sell 5.00 eurusd 1.23146 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -4.00 1 180.00
9927859 2012.07.09 22:33 sell 5.00 eurusd 1.23173 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:20 1.22921 0.00 0.00 -4.00 1 260.00
9929492 2012.07.09 23:12 sell 2.00 eurusd 1.23190 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -1.60 560.00
9936763 2012.07.10 03:01 sell 4.00 eurusd 1.23190 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22916 0.00 0.00 0.00 1 096.00
9950303 2012.07.10 06:47 sell 4.00 eurusd 1.22858 1.22958 0.00000 2012.07.10 09:39 1.22958 0.00 0.00 0.00 -400.00
9950885 2012.07.10 09:39 buy 4.00 eurusd 1.22958 1.22858 0.00000 2012.07.10 10:24 1.22858 0.00 0.00 0.00 -400.00
9961327 2012.07.10 10:24 sell 8.00 eurusd 1.22858 1.22958 0.00000 2012.07.10 10:53 1.22958 0.00 0.00 0.00 -800.00
9965231 2012.07.10 10:53 buy 8.00 eurusd 1.22958 1.23158 0.00000 2012.07.10 13:15 1.23158 0.00 0.00 0.00 1 600.00
9968852 2012.07.10 13:15 sell 16.00 eurusd 1.23158 1.23258 1.23058 2012.07.10 14:51 1.23058 0.00 0.00 0.00 1 600.00
9875595 2012.07.10 14:09 sell 5.00 eurusd 1.23058 0.00000 0.00000 2012.07.10 15:28 1.22669 0.00 0.00 0.00 1 945.00
9991767 2012.07.10 14:38 sell 16.00 eurusd 1.23114 0.00000 0.00000 2012.07.10 15:28 1.22678 0.00 0.00 0.00 6 976.00
10001651 2012.07.10 15:46 sell 5.00 eurusd 1.22734 0.00000 0.00000 2012.07.10 17:16 1.22613 0.00 0.00 0.00 605.00
10002093 2012.07.10 15:51 sell 5.00 eurusd 1.22763 0.00000 0.00000 2012.07.10 17:16 1.22619 0.00 0.00 0.00 720.00
10006051 2012.07.10 16:29 sell 10.00 eurusd 1.22945 0.00000 0.00000 2012.07.10 17:16 1.22613 0.00 0.00 0.00 3 320.00
10010818 2012.07.10 17:06 sell 10.00 eurusd 1.22687 0.00000 0.00000 2012.07.10 17:16 1.22614 0.00 0.00 0.00 730.00
10012614 2012.07.10 17:17 sell 20.00 eurusd 1.22569 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:04 1.22579 0.00 0.00 -14.00 -200.00
10014846 2012.07.10 17:27 sell 5.00 eurusd 1.22599 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22592 0.00 0.00 -3.50 35.00
10014946 2012.07.10 17:28 sell 5.00 eurusd 1.22612 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22593 0.00 0.00 -3.50 95.00
10015013 2012.07.10 17:28 sell 5.00 eurusd 1.22590 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:08 1.22586 0.00 0.00 -3.50 20.00
10015023 2012.07.10 17:28 sell 5.00 eurusd 1.22587 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:09 1.22589 0.00 0.00 -3.50 -10.00
10015099 2012.07.10 17:29 sell 5.00 eurusd 1.22593 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22590 0.00 0.00 -3.50 15.00
10015108 2012.07.10 17:29 sell 5.00 eurusd 1.22593 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22591 0.00 0.00 -3.50 10.00
10015565 2012.07.10 17:33 sell 5.00 eurusd 1.22618 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22592 0.00 0.00 -3.50 130.00
10017175 2012.07.10 17:43 sell 10.00 eurusd 1.22566 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:11 1.22564 0.00 0.00 -7.00 20.00
10017199 2012.07.10 17:44 sell 10.00 eurusd 1.22557 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:12 1.22552 0.00 0.00 -7.00 50.00
10021998 2012.07.10 18:11 sell 5.00 eurusd 1.22429 0.00000 1.22170 2012.07.11 18:37 1.22426 0.00 0.00 -3.50 15.00
10146887 2012.07.11 18:39 sell 5.00 eurusd 1.22416 0.00000 0.00000 2012.07.11 21:18 1.22220 0.00 0.00 0.00 980.00
10157716 2012.07.11 20:12 buy 50.00 eurusd 1.22558 0.00000 1.23558 2012.07.16 18:45 1.22627 0.00 0.00 -750.00 3 450.00
10157888 2012.07.11 20:13 buy 20.00 eurusd 1.22545 0.00000 1.22558 2012.07.16 00:00 1.22673 0.00 0.00 -300.00 2 560.00
10157965 2012.07.11 20:14 buy 5.00 eurusd 1.22548 0.00000 1.22658 2012.07.16 00:00 1.22673 0.00 0.00 -75.00 625.00
10158257 2012.07.11 20:16 sell 70.00 eurusd 1.22518 0.00000 0.00000 2012.07.11 21:18 1.22232 0.00 0.00 0.00 20 020.00
10194524 2012.07.12 02:51 buy 5.00 eurusd 1.22452 0.00000 1.22658 2012.07.16 00:00 1.22673 0.00 0.00 -33.00 1 105.00
10464715 2012.07.16 10:40 buy 5.00 eurusd 1.22330 0.00000 0.00000 2012.07.16 18:50 1.22652 0.00 0.00 0.00 1 610.00
10470837 2012.07.16 11:50 buy 5.00 eurusd 1.22143 0.00000 0.00000 2012.07.16 18:46 1.22634 0.00 0.00 0.00 2 455.00
10478626 2012.07.16 12:45 buy 5.00 eurusd 1.21836 0.00000 0.00000 2012.07.16 18:50 1.22662 0.00 0.00 0.00 4 130.00
10478638 2012.07.16 12:45 buy 5.00 eurusd 1.21827 0.00000 0.00000 2012.07.16 18:46 1.22634 0.00 0.00 0.00 4 035.00
10535711 2012.07.16 21:49 sell 30.00 eurusd 1.22765 0.00000 1.22465 2012.07.17 02:36 1.22686 0.00 0.00 3.00 2 370.00
10543778 2012.07.17 02:37 buy 30.00 eurusd 1.22685 1.22570 1.22785 2012.07.17 03:29 1.22785 0.00 0.00 0.00 3 000.00
10548048 2012.07.17 04:23 buy 30.00 eurusd 1.23041 0.00000 1.23110 2012.07.17 12:11 1.23110 0.00 0.00 0.00 2 070.00
10559640 2012.07.17 08:30 buy 30.00 eurusd 1.22877 0.00000 1.23110 2012.07.17 12:11 1.23110 0.00 0.00 0.00 6 990.00
10562258 2012.07.17 09:17 buy 8.00 eurusd 1.22783 0.00000 1.23110 2012.07.17 12:11 1.23110 0.00 0.00 0.00 2 616.00
10570230 2012.07.17 10:47 buy 8.00 eurusd 1.22925 0.00000 1.23110 2012.07.17 12:11 1.23110 0.00 0.00 0.00 1 480.00
10580450 2012.07.17 12:17 sell 25.00 eurusd 1.23083 0.00000 1.22885 2012.07.17 13:20 1.22898 0.00 0.00 0.00 4 625.00
10584787 2012.07.17 13:20 buy 25.00 eurusd 1.22898 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:22 1.22902 0.00 0.00 -237.50 100.00
10586337 2012.07.17 13:48 buy 5.00 eurusd 1.22881 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22907 0.00 0.00 -47.50 130.00
10587737 2012.07.17 14:00 buy 5.00 eurusd 1.22810 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22900 0.00 0.00 -47.50 450.00
10591918 2012.07.17 14:50 buy 5.00 eurusd 1.22826 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22900 0.00 0.00 -47.50 370.00
10598234 2012.07.17 15:45 buy 10.00 eurusd 1.22788 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22896 0.00 0.00 -95.00 1 080.00
10602735 2012.07.17 16:42 buy 10.00 eurusd 1.22763 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22884 0.00 0.00 -95.00 1 210.00
10609945 2012.07.17 17:12 buy 20.00 eurusd 1.22344 0.00000 1.23405 2012.07.18 13:27 1.22355 0.00 0.00 -46.00 220.00
10612319 2012.07.17 17:20 sell 20.00 eurusd 1.22182 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22084 0.00 0.00 0.00 1 960.00
10612402 2012.07.17 17:21 sell 20.00 eurusd 1.22224 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22085 0.00 0.00 0.00 2 780.00
10612712 2012.07.17 17:23 sell 20.00 eurusd 1.22266 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22089 0.00 0.00 0.00 3 540.00
10612914 2012.07.17 17:24 sell 5.00 eurusd 1.22270 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22092 0.00 0.00 0.00 890.00
10613029 2012.07.17 17:25 sell 5.00 eurusd 1.22274 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22092 0.00 0.00 0.00 910.00
10613091 2012.07.17 17:25 sell 5.00 eurusd 1.22289 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22094 0.00 0.00 0.00 975.00
10615291 2012.07.17 17:34 sell 5.00 eurusd 1.22108 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:34 1.22094 0.00 0.00 0.00 70.00
10650025 2012.07.18 00:10 buy 5.00 eurusd 1.22918 0.00000 1.23405 2012.07.19 10:33 1.23109 0.00 0.00 -36.00 955.00
10656987 2012.07.18 03:45 buy 1.00 eurusd 1.22982 0.00000 1.23405 2012.07.19 10:33 1.23115 0.00 0.00 -7.20 133.00

 
10697683 2012.07.18 13:28 sell 40.00 eurusd 1.22343 0.00000 0.00000 2012.07.18 14:06 1.22256 0.00 0.00 0.00 3 480.00
10697791 2012.07.18 13:29 sell 10.00 eurusd 1.22371 0.00000 0.00000 2012.07.18 14:06 1.22256 0.00 0.00 0.00 1 150.00
10702217 2012.07.18 14:06 buy 10.00 eurusd 1.22257 0.00000 0.00000 2012.07.18 14:33 1.22310 0.00 0.00 0.00 530.00
10702249 2012.07.18 14:06 buy 5.00 eurusd 1.22253 0.00000 0.00000 2012.07.18 14:33 1.22308 0.00 0.00 0.00 275.00
10702419 2012.07.18 14:07 buy 1.00 eurusd 1.22254 0.00000 0.00000 2012.07.18 14:34 1.22296 0.00 0.00 0.00 42.00
10702439 2012.07.18 14:07 buy 1.00 eurusd 1.22252 0.00000 0.00000 2012.07.18 14:34 1.22296 0.00 0.00 0.00 44.00
10705810 2012.07.18 14:35 buy 15.00 eurusd 1.22290 0.00000 0.00000 2012.07.18 14:46 1.22332 0.00 0.00 0.00 630.00
10705828 2012.07.18 14:35 sell 40.00 eurusd 1.22261 0.00000 1.21601 2012.07.20 15:13 1.22029 0.00 0.00 0.00 9 280.00
10705850 2012.07.18 14:35 sell 40.00 eurusd 1.22254 0.00000 1.21601 2012.07.20 15:13 1.22040 0.00 0.00 0.00 8 560.00
10708061 2012.07.18 14:55 buy 15.00 eurusd 1.22434 0.00000 0.00000 2012.07.18 14:57 1.22418 0.00 0.00 0.00 -240.00
10708925 2012.07.18 15:02 sell 1.00 eurusd 1.22420 0.00000 0.00000 2012.07.18 15:11 1.22306 0.00 0.00 0.00 114.00
10708930 2012.07.18 15:02 sell 1.00 eurusd 1.22421 0.00000 0.00000 2012.07.18 15:11 1.22323 0.00 0.00 0.00 98.00
10708940 2012.07.18 15:02 sell 1.00 eurusd 1.22424 0.00000 0.00000 2012.07.18 15:11 1.22321 0.00 0.00 0.00 103.00
10710050 2012.07.18 15:12 buy 15.00 eurusd 1.22311 0.00000 0.00000 2012.07.18 15:14 1.22356 0.00 0.00 0.00 675.00
10710151 2012.07.18 15:13 buy 1.00 eurusd 1.22300 0.00000 0.00000 2012.07.18 15:14 1.22332 0.00 0.00 0.00 32.00
10710177 2012.07.18 15:13 buy 1.00 eurusd 1.22303 0.00000 0.00000 2012.07.18 15:14 1.22335 0.00 0.00 0.00 32.00
10710580 2012.07.18 15:15 sell 1.00 eurusd 1.22329 0.00000 1.21601 2012.07.20 15:13 1.22029 0.00 0.00 0.00 300.00
10710602 2012.07.18 15:15 sell 1.00 eurusd 1.22343 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:30 1.22398 0.00 0.00 0.00 -55.00
10712156 2012.07.18 15:33 sell 1.00 eurusd 1.22307 0.00000 1.21601 2012.07.20 15:13 1.22035 0.00 0.00 0.00 272.00
10718866 2012.07.18 16:21 buy 15.00 eurusd 1.22313 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:25 1.22454 0.00 0.00 0.00 2 115.00
10719749 2012.07.18 16:25 buy 15.00 eurusd 1.22495 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:43 1.22538 0.00 0.00 0.00 645.00
10720886 2012.07.18 16:30 buy 1.00 eurusd 1.22412 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:43 1.22546 0.00 0.00 0.00 134.00
10722567 2012.07.18 16:43 sell 1.00 eurusd 1.22506 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:44 1.22496 0.00 0.00 0.00 10.00
10722953 2012.07.18 16:45 buy 15.00 eurusd 1.22527 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:46 1.22526 0.00 0.00 0.00 -15.00
10723123 2012.07.18 16:46 buy 15.00 eurusd 1.22552 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:47 1.22514 0.00 0.00 0.00 -570.00
10723407 2012.07.18 16:49 buy 15.00 eurusd 1.22519 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:49 1.22491 0.00 0.00 0.00 -420.00
10723589 2012.07.18 16:50 sell 1.00 eurusd 1.22495 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:52 1.22494 0.00 0.00 0.00 1.00
10723822 2012.07.18 16:52 buy 15.00 eurusd 1.22509 0.00000 0.00000 2012.07.18 16:53 1.22520 0.00 0.00 0.00 165.00
10724102 2012.07.18 16:55 buy 15.00 eurusd 1.22533 0.00000 0.00000 2012.07.18 17:01 1.22451 0.00 0.00 0.00 -1 230.00
10725221 2012.07.18 17:01 sell 1.00 eurusd 1.22448 0.00000 1.21601 2012.07.20 15:13 1.22005 0.00 0.00 0.00 443.00
10730589 2012.07.18 17:47 buy 15.00 eurusd 1.22560 0.00000 0.00000 2012.07.18 17:53 1.22541 0.00 0.00 0.00 -285.00
10840528 2012.07.19 17:32 buy 15.00 eurusd 1.22556 0.00000 0.00000 2012.07.19 17:44 1.22638 0.00 0.00 0.00 1 230.00
10878716 2012.07.20 06:00 buy 15.00 eurusd 1.22792 0.00000 0.00000 2012.07.20 06:00 1.22796 0.00 0.00 0.00 60.00
10927297 2012.07.20 15:13 sell 30.00 eurusd 1.21963 0.00000 0.00000 2012.07.20 15:20 1.21987 0.00 0.00 0.00 -720.00
10927939 2012.07.20 15:19 sell 30.00 eurusd 1.21967 0.00000 0.00000 2012.07.20 15:31 1.21992 0.00 0.00 0.00 -750.00
10928147 2012.07.20 15:21 sell 30.00 eurusd 1.21959 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:04 1.21654 0.00 0.00 0.00 9 150.00
10928159 2012.07.20 15:21 sell 20.00 eurusd 1.21947 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:04 1.21647 0.00 0.00 0.00 6 000.00
10928188 2012.07.20 15:21 sell 5.00 eurusd 1.21923 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:04 1.21649 0.00 0.00 0.00 1 370.00
10929740 2012.07.20 15:32 sell 30.00 eurusd 1.21975 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:04 1.21650 0.00 0.00 0.00 9 750.00
10943883 2012.07.20 17:04 buy 85.00 eurusd 1.21666 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:05 1.21641 0.00 0.00 0.00 -2 125.00
10944071 2012.07.20 17:05 sell 85.00 eurusd 1.21640 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:06 1.21669 0.00 0.00 0.00 -2 465.00
10944166 2012.07.20 17:06 buy 85.00 eurusd 1.21671 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:08 1.21643 0.00 0.00 0.00 -2 380.00
10944403 2012.07.20 17:08 sell 85.00 eurusd 1.21638 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:20 1.21601 0.00 0.00 0.00 3 145.00
10946157 2012.07.20 17:21 sell 85.00 eurusd 1.21578 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:47 1.21631 0.00 0.00 0.00 -4 505.00
10950296 2012.07.20 17:47 sell 85.00 eurusd 1.21590 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:53 1.21644 0.00 0.00 0.00 -4 590.00
10950978 2012.07.20 17:54 sell 85.00 eurusd 1.21635 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:54 1.21669 0.00 0.00 0.00 -2 890.00
10951078 2012.07.20 17:54 buy 85.00 eurusd 1.21693 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:55 1.21700 0.00 0.00 0.00 595.00
10951307 2012.07.20 17:55 sell 85.00 eurusd 1.21676 0.00000 0.00000 2012.07.20 17:55 1.21689 0.00 0.00 0.00 -1 105.00
10951406 2012.07.20 17:55 sell 85.00 eurusd 1.21668 0.00000 0.00000 2012.07.20 22:27 1.21616 0.00 0.00 0.00 4 420.00
10974908 2012.07.20 22:27 sell 85.00 eurusd 1.21598 0.00000 1.21175 2012.07.23 00:41 1.21217 0.00 0.00 -17.00 32 385.00
10985723 2012.07.23 01:04 buy 1.00 eurusd 1.21311 0.00000 1.21258 2012.07.23 01:26 1.21258 0.00 0.00 0.00 -53.00
10985877 2012.07.23 01:05 buy 1.00 eurusd 1.21291 0.00000 1.21258 2012.07.23 01:26 1.21258 0.00 0.00 0.00 -33.00
10985900 2012.07.23 01:05 buy 2.00 eurusd 1.21270 0.00000 1.21258 2012.07.23 01:26 1.21258 0.00 0.00 0.00 -24.00
10986332 2012.07.23 01:13 buy 4.00 eurusd 1.21268 0.00000 1.21258 2012.07.23 01:26 1.21258 0.00 0.00 0.00 -40.00
10986475 2012.07.23 01:15 buy 8.00 eurusd 1.21243 0.00000 1.21258 2012.07.23 01:26 1.21258 0.00 0.00 0.00 120.00
10986852 2012.07.23 01:21 buy 4.00 eurusd 1.21226 0.00000 1.21258 2012.07.23 01:26 1.21258 0.00 0.00 0.00 128.00
10986888 2012.07.23 01:22 buy 4.00 eurusd 1.21218 0.00000 1.21258 2012.07.23 01:26 1.21258 0.00 0.00 0.00 160.00
10987053 2012.07.23 01:26 sell 4.00 eurusd 1.21270 0.00000 0.00000 2012.07.23 01:26 1.21281 0.00 0.00 0.00 -44.00
10987068 2012.07.23 01:26 sell 4.00 eurusd 1.21282 0.00000 0.00000 2012.07.23 01:26 1.21285 0.00 0.00 0.00 -12.00
10987090 2012.07.23 01:27 sell 4.00 eurusd 1.21264 0.00000 0.00000 2012.07.23 01:27 1.21281 0.00 0.00 0.00 -68.00
10987110 2012.07.23 01:27 sell 4.00 eurusd 1.21264 0.00000 0.00000 2012.07.23 01:27 1.21281 0.00 0.00 0.00 -68.00
10987125 2012.07.23 01:27 sell 4.00 eurusd 1.21265 0.00000 0.00000 2012.07.23 01:27 1.21280 0.00 0.00 0.00 -60.00
10987139 2012.07.23 01:27 sell 1.00 eurusd 1.21261 0.00000 0.00000 2012.07.23 01:28 1.21256 0.00 0.00 0.00 5.00
10987192 2012.07.23 01:28
 
Closed Trade P/L: 260 066.50
Balance: 262 666.50
 
Aleksander:

тут принцип относительно простой - двурукий мартингейл с  перевертышами и раздельным увеличением лота...

т.е. Если у сделки сработал лось - то направление меняется (с бай на селл) а уже эта сделка мартинится по предыдущему результату...

условно бсббссссссбб   Б-1=тп---Б-1=сл---С-1=сл---Б-2=тп---Б-1-сл..С2 с1с1с1 б2тп 

ну както так... но нужна информация - примерное направление цены и какое в старших ТФ направление тренда

Есть проблема, Александр - никто не знает примерное направление цены и тренда. :)

 
И опять скрины за 2012 год. Т.е. за последние 10 лет, только 1 раз получилось, остальные 999 слив?)
 
нет - я там выше показал как именно делаются Перевёртыши с учётом линейного мартингейла в руке
 

а что значит остальное? я что должен комуто показывать каждый свой год трейдинга?

ты там не попутал ничего?

а что касается последней недели :)  то примерно это было так

 
это я к тому - что за последние 10 лет - Сама торговая система ничуть не изменилась - всё теже Перевёртыши + Мартингейл + Пирамидинг
