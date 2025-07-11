Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 595
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и что? какое это имеет отношение к форексу и этой системе?
там да.. произошло хрен знает что - за 2 часа игры я увеличил счёт на 900% и при попытке выйти из игры - пришло от бвина сообщение - типа чтобы этот счёт остался в игре необходимо пополнить его на 3500 баксов... иначе весь счёт будет заблокирован.. несколько часов я пытался достучаться до хероикса чтобы он сам решил что делать дальше - и через ещё несколько часов я просто закрыл игру и счёт был анулирован...
вот примерно так там развивались события - это я про увеличение
тут принцип относительно простой - двурукий мартингейл с перевертышами и раздельным увеличением лота...
т.е. Если у сделки сработал лось - то направление меняется (с бай на селл) а уже эта сделка мартинится по предыдущему результату...
условно бсббссссссбб Б-1=тп---Б-1=сл---С-1=сл---Б-2=тп---Б-1-сл..С2 с1с1с1 б2тп
ну както так... но нужна информация - примерное направление цены и какое в старших ТФ направление тренда
Есть проблема, Александр - никто не знает примерное направление цены и тренда. :)
а что значит остальное? я что должен комуто показывать каждый свой год трейдинга?
ты там не попутал ничего?
а что касается последней недели :) то примерно это было так