Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 593

Aleksander:
а зачем линия вниз? от максимума? эдакая хорда :)) что она дает?

она покажет как (в нормальном ритме)пойдёт цена и даст уровень где можно ставить стоп/переворот

 
пример можно графический?
 
Aleksander:
пример можно графический?
у меня в профиле (в ленте) есть соотв. картинки
 

это типа оно?


 

жалко только что такие красивые картинки не помогли сделать 1000% годовых


 
Aleksander:

это типа оно?


не... это то просто уровни по избранным  фракталам

вот так примерно:


которую из диагоналей когда выбирать, на мой взгляд очевидно.

 
Aleksander:

жалко только что такие красивые картинки не помогли сделать 1000% годовых


я не стесняюсь думать стратегию публично :-)

а вот когда пойдёт в плюс, то скорее всего сигнал скроется

 

и это правильно... я тоже никому не показываю свои сигналы



 
вот чему я не верю, так это индикаторам....
 
Renat Akhtyamov:
вот чему я не верю, так это индикаторам....

индикатор всего-лишь отображение (какого-то нюанса)истории. Как ему можно не верить ? история такова какова она есть.

а вот делать выводы из индикатора и истории это дело трейдера и/или стратегии.

PS/ это не рассматривая любимые в маркете "тут купи/здесь продай" или каждый-раз новое разложение цены по рядам

