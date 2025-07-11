Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 593
а зачем линия вниз? от максимума? эдакая хорда :)) что она дает?
она покажет как (в нормальном ритме)пойдёт цена и даст уровень где можно ставить стоп/переворот
пример можно графический?
это типа оно?
жалко только что такие красивые картинки не помогли сделать 1000% годовых
это типа оно?
не... это то просто уровни по избранным фракталам
вот так примерно:
которую из диагоналей когда выбирать, на мой взгляд очевидно.
жалко только что такие красивые картинки не помогли сделать 1000% годовых
я не стесняюсь думать стратегию публично :-)
а вот когда пойдёт в плюс, то скорее всего сигнал скроется
и это правильно... я тоже никому не показываю свои сигналы
вот чему я не верю, так это индикаторам....
индикатор всего-лишь отображение (какого-то нюанса)истории. Как ему можно не верить ? история такова какова она есть.
а вот делать выводы из индикатора и истории это дело трейдера и/или стратегии.
PS/ это не рассматривая любимые в маркете "тут купи/здесь продай" или каждый-раз новое разложение цены по рядам