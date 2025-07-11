Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 591

Anatolii Zainchkovskii:

Точно?, давай посчитаем, вчерашнее падение серебра с 26 до 22  , это падение на 15% при плече 1:1. если плечо 1:100 то это уже 1500%. а если плечо 1:500 то это 7500%.

Тоесть всего за 6 часов получается можно было на удачу поймать 75кратное увеличение депозита.

и ты взял это падение? )

тотоже ! ))

 
а если на этих стрелках заходить - так озолотится можно было!



хорошо так говорить, постфактум.

а если на пике войти с плечом мульйон - так еще лучше было бы)))






Это у тебя из серии как форекс-обучатели обучают на истории, где нужно было входить и выходить.

на самых пиках))

 
danminin:

и ты взял это падение? )

тотоже ! ))

мы заговорили о возможном, а посему не вижу предмета для доказательств . падение было -было, значит вполне возможно.

взял его ктолибо или нет я этого не знаю. но, твои слова в год 100% реально типа ок. посчитаем сколько лет торговать чтобы с 1го бакса сделать мульён). всего 21 год если делать 100% в год.

 
ок, пусть не на пиках, согласен что пики поймать не всегда реально. но факт есть факт, вполне возможно.

[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

мы заговорили о возможном, а посему не вижу предмета для доказательств . падение было -было, значит вполне возможно.

взял его ктолибо или нет я этого не знаю. но, твои слова в год 100% реально типа ок.

да тут на форуме и на других подобных ему на словах по 100% в год каждый первый зарабатывать может, но не станет этого делать по факту, ибо сольёт скорее всего ещё и первый месяц не успеет закончиться ))

посчитаем сколько лет торговать чтобы с 1го бакса сделать мульён). всего 21 год если делать 100% в год.

а ты начни не с 1 бакса, а с 300-500, заведи себе ПАММ, делай по 100% в год на низкой загрузке ровным графиком доходности года три и тебя завалят инвесторы деньгами, и лет через пять ты миллион каждый год будешь зарабатывать

 
Anatolii Zainchkovskii:

ок, пусть не на пиках, согласен что пики поймать не всегда реально. но факт есть факт, вполне возможно.

ты знаешь почему произошло то падение XAGUSD?

вот не знаешь.

потому что кому-то в голову стукнуло скинуть свое серебро.

это можно предвидеть? когда кто надумает скинуть серебро?

так как ты собрался такие моменты прогнозировать?

... значит невозможно.

 
Anatolii Zainchkovskii:

ок, пусть не на пиках, согласен что пики поймать не всегда реально. но факт есть факт, вполне возможно.

в лотерею выиграть тоже возможно.

 
danminin:

в лотерею выиграть тоже возможно.

Абсолютно верно. Я об этом и говорю.
В относительно возможного прогнозирования, ну что сказать, будем посмотреть. Пока всё в пределах 50/50. Грааля нет, но думаю заработать можно.
 
абсолютно любое движение цены должно приносить профит

много стрелочек не хватает

 
Renat Akhtyamov:

абсолютно любое движение цены должно приносить профит

много стрелочек не хватает

о, еще бОльший фантазер))

