Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 591
Точно?, давай посчитаем, вчерашнее падение серебра с 26 до 22 , это падение на 15% при плече 1:1. если плечо 1:100 то это уже 1500%. а если плечо 1:500 то это 7500%.
Тоесть всего за 6 часов получается можно было на удачу поймать 75кратное увеличение депозита.
и ты взял это падение? )
тотоже ! ))
а если на этих стрелках заходить - так озолотится можно было!
хорошо так говорить, постфактум.
а если на пике войти с плечом мульйон - так еще лучше было бы)))
Это у тебя из серии как форекс-обучатели обучают на истории, где нужно было входить и выходить.
на самых пиках))
мы заговорили о возможном, а посему не вижу предмета для доказательств . падение было -было, значит вполне возможно.
взял его ктолибо или нет я этого не знаю. но, твои слова в год 100% реально типа ок. посчитаем сколько лет торговать чтобы с 1го бакса сделать мульён). всего 21 год если делать 100% в год.
ок, пусть не на пиках, согласен что пики поймать не всегда реально. но факт есть факт, вполне возможно.
мы заговорили о возможном, а посему не вижу предмета для доказательств . падение было -было, значит вполне возможно.
взял его ктолибо или нет я этого не знаю. но, твои слова в год 100% реально типа ок.
да тут на форуме и на других подобных ему на словах по 100% в год каждый первый зарабатывать может, но не станет этого делать по факту, ибо сольёт скорее всего ещё и первый месяц не успеет закончиться ))
посчитаем сколько лет торговать чтобы с 1го бакса сделать мульён). всего 21 год если делать 100% в год.
а ты начни не с 1 бакса, а с 300-500, заведи себе ПАММ, делай по 100% в год на низкой загрузке ровным графиком доходности года три и тебя завалят инвесторы деньгами, и лет через пять ты миллион каждый год будешь зарабатывать
ты знаешь почему произошло то падение XAGUSD?
вот не знаешь.
потому что кому-то в голову стукнуло скинуть свое серебро.
это можно предвидеть? когда кто надумает скинуть серебро?
так как ты собрался такие моменты прогнозировать?
... значит невозможно.
в лотерею выиграть тоже возможно.
а если на этих стрелках заходить - так озолотится можно было!
Это у тебя из серии как форекс-обучатели обучают на истории, где нужно было входить и выходить.
абсолютно любое движение цены должно приносить профит
много стрелочек не хватает
абсолютно любое движение цены должно приносить профит
о, еще бОльший фантазер))