Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 590
Ага, ща, шпателя отложу в сторону и побегу на завод...
Давай, Толяндр, жги! В этот раз точно всё будет по другому. Иначе Дример опять какую нить фотожабу нарисует.
Красиво рисует, но повторяется в стиле.
Если изменит стиль и перестанет употреблять слово "завод" люди могут подумать, что его акк взломали. Приходится соответствовать теперь.
Пусть задвигают, я даже не стану новый открывать, этот пополню и продолжу. Кому интересно тот найдёт и увидит.
Сложность в том, что рассмотреть там что-то местами будет попросту невозможно..
лучше бы новый создать и не перегружать больше
Как твоя система? Расскажи хоть вкратце.
С голоду вроде не должен помереть.
а у меня почти всё просто,
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURJPY, M5, 2020.07.28
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
рост волатильности, смена гистограммы, и куча каналов указывает на потенциальные тп/сл.
да у меня тоже всё просто, но сигнала не будет
Так цель ведь. С 1го бакса мульён сделать.
успокойся. 100% в год. с рынка больше не взять.
Точно?, давай посчитаем, вчерашнее падение серебра с 26 до 22 , это падение на 15% при плече 1:1. если плечо 1:100 то это уже 1500%. а если плечо 1:500 то это 7500%.
Тоесть всего за 6 часов получается можно было на удачу поймать 75кратное увеличение депозита.