Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 590

Anatolii Zainchkovskii:
Ага, ща, шпателя отложу в сторону и побегу на завод...
Фигушки, счёт пополнен и торговля идёт.
Делаю свой лям баксов. Баблокосить так баблокосить.

Давай, Толяндр, жги! В этот раз точно всё будет по другому. Иначе Дример опять какую нить фотожабу нарисует.

 
Aleksandr Volotko:

Красиво рисует, но повторяется в стиле.
Anatolii Zainchkovskii:
Красиво рисует, но повторяется в стиле.

Если изменит стиль и перестанет употреблять слово "завод" люди могут подумать, что его акк взломали. Приходится соответствовать теперь.

 
Aleksandr Volotko:

Как твоя система? Расскажи хоть вкратце.
Anatolii Zainchkovskii:
Пусть задвигают, я даже не стану новый открывать, этот пополню и продолжу. Кому интересно тот найдёт и увидит.

Сложность в том, что рассмотреть там что-то местами будет попросту невозможно..


лучше бы новый создать и не перегружать больше

Anatolii Zainchkovskii:
Как твоя система? Расскажи хоть вкратце.

С голоду вроде не должен помереть.

 
Aleksandr Volotko:

а у меня почти всё просто, 

рост волатильности, смена гистограммы, и куча каналов указывает на потенциальные тп/сл.

Anatolii Zainchkovskii:

а у меня почти всё просто, 

да у меня тоже всё просто, но сигнала не будет

 
Anatolii Zainchkovskii:
Так цель ведь. С 1го бакса мульён сделать.

успокойся. 100% в год. с рынка больше не взять.

 
danminin:

успокойся. 100% в год. с рынка больше не взять.

Точно?, давай посчитаем, вчерашнее падение серебра с 26 до 22  , это падение на 15% при плече 1:1. если плечо 1:100 то это уже 1500%. а если плечо 1:500 то это 7500%.

Тоесть всего за 6 часов получается можно было на удачу поймать 75кратное увеличение депозита.

