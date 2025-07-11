Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 596
Есть проблема, Александр - никто не знает примерное направление цены и тренда. :)
да Пофиг по большому счёту на направление цены - главное чтобы двигалось - ещё раз - посмотри на стейт - был например бай бай бай бай - словил лося - перевернулся Селл Селл Селл Селл - поймал стоплосс - опять перевернулся --- если надо то замартинил руку(рука - направление сделок)
и сейчас примерно так же
Зы конечно есть тонкости - например не торговать ночью (а с европы до вечера) - смотреть на полосочки старших тайфреймов и начинать торговлю в том направлении и тд
одного уже научил
мин.мартингейл для рулетки: ставка увеличивается после зеро. не меньше в 20/19 (немногим больше 1) если память не изменяет
так остаёшься в рамках "честного" СБ, мартином отбивая только зеро, прочее как повезёт, прочее равновесно.
если добавлять ещё мартина/лабушера то вроде-бы-мелочь в упомянутые 20/19 резко задирает ставки.
чё-то просто вспомнилось про математику и казино
это я к тому - что за последние 10 лет - Сама торговая система ничуть не изменилась - всё теже Перевёртыши + Мартингейл + Пирамидинг
последний стейт от 23.07
предыдущие с перерывами в пару месяцев
уверен, что и слитых счетов тьма
а если ... к тому же ещё и знаешь Сколько пунктов примерно должна пройти валюта - то можно не только мартинить неудачные сделки у других уровней...
но и Пирамидить в нужном направлении...
и уже эти... совместные усилия позволяют сделать... ну не 1000%, а как я, процентов 800% в день запросто :)
вчера ты давал эту картинку. там 30 000 было.
Если 1000% в день, так сегодня уже 300 000 должно быть.
ты новичек просто в этой теме... Форекс...
лично для меня... сделать 10.000% в месяц... плевое дело, однако :)))
А сколько этих демок было? 100? И одну из них разогнал в 100 раз?))
Всё то у тебя на истории... всё постфактум... Нет чтобы заранее предупредить, буду торговать так-то, мониторинг открыть.
Неколка, сейчас не то, что было 10 лет назад. Сейчас нарисованными картинками и табличками уже никого не удивишь.
Сейчас время мониторингов и сигналов.
Есть мониторинг - тебе верят, нету мониторинга - пошел на фиг со своей картинкой.
Мне кажется, это ветка не Баблокос, а Балабол. )))
Aleksandr - тебя же уже уличали на этой ветке, а ты опять за свое - https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page318
или твоя задача - разогревать интерес ( у новичков ) ............
Действительно, может сотрудник компании А******.))) Она самая большая.
Когда интерес у народа к форексу падает - появляется на форумах Неколай и рассказывает о тысячах процентов в день на форексе)))
ты чё? в шары долбишься? :)) или настолько умственно отсталый что из 2000 сегодняшних не можешь вычесть вчерашнюю тыщу?
ну писец..
даа, насчёт альпарей - когда я там в процессе диалога с Дримером показал ему как за практическески 1 рабочий день сделал 5000% - так там эти мессаги быстренько потерли а меня в баню определили и модерфорума в личку написал чтобы я эти темы у них не поднимал, да и форумную тему вскоре прикрыли... (зы остатки того что удалось найти можно почитать в гуглив Пирамидинг смерть дц - там хоть немного видно как были сделаны эти 5000%)
зы остатки того что удалось найти можно почитать в гуглив Пирамидинг смерть дц
Там цитату нашел в той теме:
"Школоте стейты показывай.
Реальное подтверждение рабочей системы - мониторинг. " )))
Как-то народ поменялся за 10 лет))
а, еще там одна цитатка )))
"Некола, уже на всех форумах знают, что ты обычный балабол с картинками. Ты либо ник меняй и собирай новую паству, либо мониторинги показывай. "
:)))) да даа.. хрюкай хрюкай - осознавая свою умственную неполноценность :))
Ведь я то могу сделать 1000% в день - а ты нет :))) отсюда все эти инсинуации в эфире :)))))