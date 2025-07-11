Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 596

Макс:

Есть проблема, Александр - никто не знает примерное направление цены и тренда. :)

да Пофиг по большому счёту на направление цены - главное чтобы двигалось - ещё раз - посмотри на стейт - был например бай бай бай бай - словил лося - перевернулся Селл Селл Селл Селл - поймал стоплосс - опять перевернулся --- если надо то замартинил руку(рука - направление сделок)

и сейчас примерно так же

2020.07.28 10:35 Sell 8.00 EURUSD_i 1.17165 2020.07.28 11:08 1.17051 912.00
2020.07.28 08:46 Buy 4.00 EURUSD_i 1.17329 2020.07.28 10:31 1.17225 -416.00
2020.07.28 08:32 Sell 1.00 EURUSD_i 1.17248 2020.07.28 08:45 1.17318 -70.00
2020.07.28 08:31 Sell 1.00 EURUSD_i 1.17218 2020.07.28 08:45 1.17318 -100.00
2020.07.28 07:34 Buy 1.00 EURUSD_i 1.17331 2020.07.28 08:30 1.17228 -103.00
2020.07.28 07:01 Sell 1.00 EURUSD_i 1.17228 2020.07.28 07:34 1.17331 -103.00



Зы конечно есть тонкости - например не торговать ночью (а с европы до вечера) - смотреть на полосочки старших тайфреймов и начинать торговлю в том направлении и тд

 
Samburr:


одного уже научил   

мин.мартингейл для рулетки: ставка увеличивается после зеро. не меньше в 20/19 (немногим больше 1) если память не изменяет

так остаёшься в рамках "честного" СБ, мартином отбивая только зеро, прочее как повезёт, прочее равновесно.

если добавлять ещё мартина/лабушера то вроде-бы-мелочь в упомянутые 20/19 резко задирает ставки.

чё-то просто вспомнилось про математику и казино

 
Aleksander:
это я к тому - что за последние 10 лет - Сама торговая система ничуть не изменилась - всё теже Перевёртыши + Мартингейл + Пирамидинг

последний стейт от 23.07

предыдущие с перерывами в пару месяцев

уверен, что и слитых счетов тьма

 
В том варианте в котором ТС её расписал - тема однозначно сливная, непонятно зачем он её продолжает пиарить на древнем стейте))) Кстати тоже непонятного происхождения. Знаю потому что делали по ней робота, даже в льготных условиях тестера льёт безбожно, без малейшего шанса. Перспектива у темы возможно и есть но точно не в таком варианте. Нужно брать движение, т.е. видеть когда оно готово пойти. А смотреть тренд на старшем ТФ - с такой темой беспонтово, попал в локальный треугольник и прощай депозит. А треугольник может нарисоваться в любом месте графика кроме того откуда начинается движение.
 
Aleksander:

а если ... к тому же ещё и знаешь Сколько пунктов примерно должна пройти валюта - то можно не только мартинить неудачные сделки у других уровней...


но и Пирамидить в нужном направлении...

и уже эти... совместные усилия позволяют сделать... ну не 1000%, а как я, процентов 800% в день запросто :)



вчера ты давал эту картинку. там 30 000 было.

Если 1000% в день, так сегодня уже 300 000 должно быть.


 
Aleksander:

ты новичек просто в этой теме... Форекс...

лично для меня... сделать 10.000% в месяц... плевое дело, однако :)))


А сколько этих демок было? 100? И одну из них разогнал в 100 раз?))

Всё то у тебя на истории... всё постфактум... Нет чтобы заранее предупредить, буду торговать так-то, мониторинг открыть.

Неколка, сейчас не то, что было 10 лет назад. Сейчас нарисованными картинками и табличками уже никого не удивишь.
Сейчас время мониторингов и сигналов.
Есть мониторинг - тебе верят, нету мониторинга - пошел на фиг со своей картинкой.

Мне кажется, это ветка не Баблокос, а Балабол. )))

 
Samburr:

Aleksandr - тебя же уже уличали на этой ветке, а ты опять за свое -   https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page318

или твоя задача - разогревать интерес ( у новичков )  ............

Действительно, может сотрудник компании А******.))) Она самая большая.
Когда интерес у народа к форексу падает - появляется на форумах Неколай и рассказывает о тысячах процентов в день на форексе)))

 
danminin:

вчера ты давал эту картинку. там 30 000 было.

Если 1000% в день, так сегодня уже 300 000 должно быть.


ты чё? в шары долбишься? :)) или настолько умственно отсталый что из 2000 сегодняшних не можешь вычесть вчерашнюю тыщу?

ну писец.. 

даа, насчёт альпарей - когда я там в процессе диалога с Дримером показал ему как за практическески 1 рабочий день сделал 5000% - так там эти мессаги быстренько потерли а меня в баню определили и модерфорума в личку написал чтобы я эти темы у них не поднимал, да и форумную тему вскоре прикрыли... (зы остатки того что удалось найти можно почитать в гуглив Пирамидинг смерть дц - там хоть немного видно как были сделаны эти 5000%)

 
Aleksander:


зы остатки того что удалось найти можно почитать в гуглив Пирамидинг смерть дц 

Там цитату нашел в той теме:
"Школоте стейты показывай.
Реальное подтверждение рабочей системы - мониторинг. " )))

Как-то народ поменялся за 10 лет))

а, еще там одна цитатка )))

"Некола, уже на всех форумах знают, что ты обычный балабол с картинками. Ты либо ник меняй и собирай новую паству, либо мониторинги показывай. "

 

:)))) да даа.. хрюкай хрюкай - осознавая свою умственную неполноценность :))

Ведь я то могу сделать 1000% в день - а ты нет :))) отсюда все эти инсинуации в эфире :)))))

