Renat Akhtyamov:
вот чему я не верю, так это индикаторам....

ну да - при чем тут индикатор? вот есть слово Фрактал - т.е. упрощенно самый высокий низкий бар среди соседей... и что - ты можешь отмечать точками такие бары руками, а могёшь перенести это в программный код... который ты называешь индикатором... :)) чем он тебе сделает не так как это мог сделать ты сам руками? :)))

 
Aleksander:

Фракталы и зигзаг на мой взляд только условно можно назвать индикаторами, а по сути это один из возможных вариантов представления цены. Так же как например бары, свечи, ренко и прочее.

 

ну а все таки , мне этот "неиндикатор" очень нравится :)

ходи только туда --- сюда... ставь бай селл по стрелочкам... и греби 1000% в день :)))

 
  1000% в день     -   ага, особенно на истории  ..........
 

а если ... к тому же ещё и знаешь Сколько пунктов примерно должна пройти валюта - то можно не только мартинить неудачные сделки у других уровней...


но и Пирамидить в нужном направлении...

и уже эти... совместные усилия позволяют сделать... ну не 1000%, а как я, процентов 800% в день запросто :)


 
Samburr:
ты новичек просто в этой теме... Форекс...

лично для меня... сделать 10.000% в месяц... плевое дело, однако :)))


 
Саша научи
 

Aleksandr - тебя же уже уличали на этой ветке, а ты опять за свое -   https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page318

или твоя задача - разогревать интерес ( у новичков )  ............

 
Макс:
тут принцип относительно простой - двурукий мартингейл с  перевертышами и раздельным увеличением лота...

т.е. Если у сделки сработал лось - то направление меняется (с бай на селл) а уже эта сделка мартинится по предыдущему результату...

условно бсббссссссбб   Б-1=тп---Б-1=сл---С-1=сл---Б-2=тп---Б-1-сл..С2 с1с1с1 б2тп 

ну както так... но нужна информация - примерное направление цены и какое в старших ТФ направление тренда

 
Heroix:

Хочу сообщить публике, что некоторое время назад TheXpert и Alexander начали тему пари на bwine о том, что Александер увеличит в 200 раз реальный депозит на рулетке.

Мне стало это пари интересно и я сам предложил Александеру крутануть мои деньги. В итоге.. в итоге он спустил 150 евро на непонятные бонусы, объяснив это тем, что не разобрался в сайте (кхм, ну-ну).

Далее, мной было предложено ему закинуть на счет эту же сумму (150 евро) как компенсацию его непонимания. Сами понимаете, этого было бы нереально добиться.

В итоге, он уговорил меня закинуть на счет еще 10 евро. Якобы со ставкой в 1 цент этого хватит, что бы отыграться. Мне было уже просто интересно, что будет дальше, поэтому я закинул и их на счет.

После этого, началась его игра на рулетке. И через 254 ставки были слиты и эти 10 евро.

Т.к. до сих пор на счете 0 евро, я считаю допустимым признать пари им проигранным, а результаты предать огласке, ибо договаривались так же публично об этом пари.

Если кому интересны ставки - могу предоставить, там ничего особенного. Так же могу предоставить скрин:


одного уже научил     ---  https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page96




.

