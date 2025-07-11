Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 402
была самая большая раздвижка, Александр появился
Раздвижка схлопнулась - ушёл
;)
А, ну да. Александр во всём виноват))
Было сказано к тому, что стратегия такая.
Схлопнулась - взял, балдеж.
А не схлопнулась - поймал лосяру, и на форуме об этом уже не пишешь. Стратегия такая.
Поэтому лучше сразу пойти на завод
Очень актуально. Пока все вакансии не заняли в связи с пенсионной реформой.
Ветка юмора отдыхает
)
Вообще я думаю все уже давно знают что "схлопывание" существует только графически, ...
Если ветка жива, то скорее всего, знают пока не все.