Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 402

была самая большая раздвижка, Александр появился

Раздвижка схлопнулась - ушёл

;)


 
Renat Akhtyamov:

А, ну да. Александр во всём виноват))

 
Alexandr Saprykin:

Было сказано к тому, что стратегия такая.

Схлопнулась - взял, балдеж.

Renat Akhtyamov:

А не схлопнулась - поймал лосяру, и на форуме об этом уже не пишешь. Стратегия такая.

 
Aleksandr Volotko:

Поэтому лучше сразу пойти на завод

 
transcendreamer:

Очень актуально. Пока все вакансии не заняли в связи с пенсионной реформой.

 

Ветка юмора отдыхает

)

 
Вообще я думаю все уже давно знают что "схлопывание" существует только графически, и более правильно было говорить о возврате отклоненного портфеля (чистой валютной позиции), причем в контексте данного дискурса обычно вообще речь идет о наборе кроссов, открываемых в разное время, таким образом задача состоит всего лишь в определении условий благоприятствующих для возврата отклоненного инструмента к первоначальному уровню, а с учетом повсеместной практики усреднений требуемая дистанция еще меньше...
 
transcendreamer:
Если ветка жива, то скорее всего, знают пока не все.

