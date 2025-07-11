Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 646
ура!
победил третью ногу...
теперь жесть
начало было такое (бился с этим долго, непобедимка практически, т.к. что не делай и не вытворяй, баланс константа, равная минус три спреда):
Еще вот такой вариант (скрин). Строится практически из 3 любых валют - 3 пары.
Торговать классически и в профит не выйдет!
из гориз прямой надо сделать рост под необх углом
то есть y=k*x по ходу
и попытаться понять - как это реализовать
естественно
а выглядит почему-то как неестественно ) или это на тайном счёте профит, а на публичном "ну такое", чисто чтоб с толку сбить всех? )
там игрушка
неожиданно
Ренат, с такой просадкой опасно перед нг сидеть.
не страшно, все будет норм
числа 15-го пойдем назад
Если и сделать так, то это будет только в не определенный отрезок времени, длину которого мы не можем предсказать, как и с любой валютной парой - не известно когда закончится тренд/флет.
Данный треугольник надо торговать по особенному, а не по классическому принципу, когда открываются все 3 пары и ожидается результат.
Треугольники такого вида имеют ОБЩИЙ флет - который мы получаем из совокупного движения валютных пар. Но при этом мы знаем, что внутри происходят движения этих 3х пар.
Вот это внутреннее движение и надо использовать!
треугольники - тлен