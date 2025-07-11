Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 646

Renat Akhtyamov:

ура!

победил третью ногу...

теперь жесть

начало было такое (бился с этим долго, непобедимка практически, т.к. что не делай и не вытворяй, баланс константа, равная минус три спреда):

и еще забыл за минус комиссия, если есть и минус своп!

Еще вот такой вариант (скрин). Строится практически из 3 любых валют - 3 пары.
Торговать классически и в профит не выйдет!

треугольник из трех валютных пар

 
Aleksandr Novikov:

из гориз прямой надо сделать рост под необх углом

то есть y=k*x по ходу

и попытаться понять - как это реализовать

Renat Akhtyamov:

естественно

а выглядит почему-то как неестественно ) или это на тайном счёте профит, а на публичном "ну такое", чисто чтоб с толку сбить всех? )

 
там игрушка
неожиданно

 
Ренат, с такой просадкой опасно перед нг сидеть. 
Добавить бы $35 минимум.
Очень большое желание есть, чтобы твой счёт вылез из просадона и продолжил рост.
 
не страшно, все будет норм

числа 15-го пойдем назад

 
Если и сделать так, то это будет только в не определенный отрезок времени, длину которого мы не можем предсказать, как и с любой валютной парой - не известно когда закончится тренд/флет.

Данный треугольник надо торговать по особенному, а не по классическому принципу, когда открываются все 3 пары и ожидается результат.

Треугольники такого вида имеют ОБЩИЙ флет - который мы получаем из совокупного движения валютных пар. Но при этом мы знаем, что внутри происходят движения этих 3х пар.

Вот это внутреннее движение и надо использовать! 

 
треугольники - тлен

 
а вот бывает так что некто говорит что не верит в проклятия а потом у него случается -30 и он пишет : "ухожу на завод, скоро не ждите" .... так что силу проклятий не стоит недооценивать :-)
