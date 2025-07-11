Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 407
Готово.
Вот примерный алгоритм по памяти.
Входы рандомные, с переворотом в случае неудачи, вобщем чебурашка, только с безопасным пирамидингом, без мартина.
Ограничение по барам и логику закрытия лень педалить, поэтому последняя сделка в серии всегда убыточна, кому надо - допилит.
Если допилить правильно, то вот эти зеленые хвосты НАД балансом тоже превратятся в профит.
Не анализируя торговлю в режиме тестирования можно смело заявить, что убыточные участки - это флет с частым выносом стопов, а резкий профит - тренды и импульсы, например, на валютных интервенциях ЕЦБ.
Но, как видно, даже этого пирамидинга недостаточно чтобы повторить успех баблокоса, и это то место где мы подходим вплотную к
Чебураха только на новостях будет нормально работать или когда рынок разгоняют например перед ставкой, либо от значимого уровня или тренда, то есть нужен более менее достоверный прогноз волатильности, а если так просто в произвольном месте чебурашить, то будет тлен...
IMHO
MM will not straighten out a bad system.
Everything depends on the trading system.
MM can only either delay the sink, or improve the profit.
Чебураха только на новостях будет нормально работать или когда рынок разгоняют например перед ставкой, либо от значимого уровня или тренда, то есть нужен более менее достоверный прогноз волатильности, а если так просто в произвольном месте чебурашить, то будет тлен...
На новостях будет работать через *опу, ибо там или расширение спреда, или вообще хер нормально поторгуешь - реквотить будут до икоты, а если и поторгуешь - могут отменить нафиг сделки, мол - не рыночные были и всё такое. Так что тлен кругом. Ну почти.
IMHO
На новостях будет работать через *опу, ибо там или расширение спреда, или вообще хер нормально поторгуешь - реквотить будут до икоты, а если и поторгуешь - могут отменить нафиг сделки, мол - не рыночные были и всё такое. Так что тлен кругом. Ну почти.
Ну это от брокера зависит, на самом деле не так уж и плохо всё
IMHO
yes
Smoke and relax pls.
this is critical success factor in trading
а как же святой грааль завод? на завод-то идти? а то не совсем понятно, то ли всё тлен, то ли всё не такой уж и тлен, или и вовсе не тлен, наводишь тень на плетень тут, понимаешь...
На завод в любом случае лучше идти уже прямо сейчас чтобы пенсия больше была