Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 404

Вот кто может объяснить - нужны ли в этой стратегии отложки?

//Только не кидать этот пост в ветку юмора...

 
transcendreamer:

но в итоге все трейдеры встречаются на заводе потом

На совещании совета директоров завода.

 
Renat Akhtyamov:

Вот кто может объяснить - нужны ли в этой стратегии отложки?

//Только не кидать этот пост в ветку юмора...

В какой стратегии?

 
Alexandr Saprykin:

В какой стратегии?

В баблокосе, ветка вроде о нём :)

 
Vitaly Muzichenko:

В баблокосе, ветка вроде о нём :)

Ааа, ну тогда в баблокосе отложки не нужны.  Бабло надо косить сразу, безотлагательно.

 
Alexandr Saprykin:

Ааа, ну тогда в баблокосе отложки не нужны.  Бабло надо косить сразу, безотлагательно.

Всё верно, зачем кота за хвост тянуть)

 
Vitaly Muzichenko:

Всё верно, зачем кота за хвост тянуть)

Если только для того, чтобы выжать из него всё до последней капли.

 
Alexandr Saprykin:

Если только для того, чтобы выжать из него всё до последней капли.

ок. а можете на рисунке показать?
 
Vitaly Muzichenko:

Всё верно, зачем кота за хвост тянуть)

Renat Akhtyamov:

Вот кто может объяснить - нужны ли в этой стратегии отложки?

//Только не кидать этот пост в ветку юмора...

В этой ветке столько баблокосов обсуждалось, что в самый раз уточнять о какой именно стратегии речь.

