Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 398
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пока нет, но уже думаю над этим.
еще интересуют вопросы
если нога закрылась в + больше не открываемся, если открываемся то куда и при каких условиях ?
если какая из ног закрылась в - сразу открываем разворот или есть условие какое-нибудь ?
на разворот условия есть = описывал ранее...- там нога открывается если она рядом с начальной линией или выше - а если она технически глубоко в минусе то ничего не делаем...
ждём когда одна из ног подойдёт к своей нулевой линией...
при плюсовом закрытии больше в этот день не торгуем...
не гоношись :) всё идёт как надо - Лоси неотъемлемая часть системы... они запланированы , не большие и легко компенсируются будущей прибылью :)
да корявая система у вас тут и лоси оттуда
если все норм, то лосей нет
вспомним:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Renat Akhtyamov, 2018.05.20 18:46
В ручную пока.
Раздвижка 140 пунктов, жду когда схлопнется...
вот это и есть по плану
раздвижка огромная была (550 пунктов) и автомат мучать ни к чему, ибо торопиться некуда
начал бы в феврале, счас бы закрыл пирамиду и делов то...
и молотить СВЧ торговлю от рассвета до заката тож никчему
торгуем меееедленно, но уверенно
иначе
но тут тоже, если входить маленьким лотом и сидеть 4 месяца и + может не большой быть,
а может войдешь большим лотом, а раздвижка продолжиться и до 1000 дойдет, а у тебя еще пирамида, так и прийдет опять же рогатый.
Надо завязывать с форексом и идти уже на завод
если сегодня три лося :) то завтрашние сделки с утра - с лотами х2.5 от начального, для евры у тебя примерно 0,35 для кросса 0,28
научишь счас,
не у всех же мульт в запасе...
//------------
Кто знает - что за параметр? (раньше не видел такого) :
Aleksander
так и есть почти сразу утром три лося.
Renat Akhtyamov
Aleksander
так и есть почти сразу утром три лося.
Renat Akhtyamov
Aleksander
так и есть почти сразу утром три лося.
вот вчера уц тебя было три лося... сегодня ты должен был бы открыть первую ногу с повышенным лотом - для тебя примерно 0,35 0,28
утром сделка открылась и закрыться с тралом должна была примерно в 15:20мск - с тейком около +78,2
итог недели в целом должен быть плюсовым....