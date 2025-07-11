Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 398

novad:

пока нет, но уже думаю над этим.

еще интересуют вопросы

если нога закрылась в + больше не открываемся, если открываемся то куда и при каких условиях ?

если какая из ног закрылась в - сразу открываем разворот или есть условие какое-нибудь ?

на разворот условия есть = описывал ранее...- там нога открывается если она рядом с начальной линией или выше - а если она технически глубоко в минусе то ничего не делаем...

ждём когда одна из ног подойдёт к своей нулевой линией...

при плюсовом закрытии больше в этот день не торгуем...

 
Aleksander:

не гоношись :) всё идёт как надо - Лоси неотъемлемая часть системы... они запланированы , не большие  и легко компенсируются будущей прибылью :)

да корявая система у вас тут и лоси оттуда

если все норм, то лосей нет

вспомним:

Renat Akhtyamov, 2018.05.20 18:46

В ручную пока.

Раздвижка 140 пунктов, жду когда схлопнется...

вот это и есть по плану

раздвижка огромная была (550 пунктов) и автомат мучать ни к чему, ибо торопиться некуда

начал бы в феврале, счас бы закрыл пирамиду и делов то...

и молотить СВЧ торговлю от рассвета до заката тож никчему

торгуем меееедленно, но уверенно

иначе

 
Renat Akhtyamov:

но тут тоже, если входить маленьким лотом и сидеть 4 месяца и + может не большой быть,

а может войдешь большим лотом, а раздвижка продолжиться и до 1000 дойдет, а у тебя еще пирамида, так и прийдет опять же рогатый.

 
transcendreamer:
Надо завязывать с форексом и идти уже на завод
что, портфели не работают?)
 
novad:
если сегодня три лося :)  то завтрашние сделки с утра -  с лотами х2.5 от начального,  для евры у тебя примерно 0,35 для кросса 0,28
 
Aleksander:
если сегодня три лося :)  то завтрашние сделки с утра -  с лотами х2.5 от начального,  для евры у тебя примерно 0,35 для кросса 0,28

научишь счас,

не у всех же мульт в запасе...

//------------

Кто знает - что за параметр? (раньше не видел такого) :

 

Aleksander

так и есть почти сразу утром три лося.


Renat Akhtyamov

Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)2099.99 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-1263.24 (5)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш3
 
novad:

Aleksander

так и есть почти сразу утром три лося.


Renat Akhtyamov

ок
 
Наконец то автор раскрыл все карты. Думал этого не когда не произойдет) почти 8 лет догадок, и никто так и не приблизился. Мне кажется баблокос на голову выше всех остальных стратегий. Единственное как и автор говорил без советника ничего не получится. В ручную быстро не перевернешься.
К автору вопрос по расчетв лотов: достаточно расчитать лоты так чтобы при прохождении одного пункта у всех пар был одинаковый фин результат в usd?

Usdjpy  - 1.09 lot
Cadjpy  - 1.09 lot
Usdcad - 1.29lot

Или обязательно еще добавлять поправку на волатильность или что то еще?
 
novad:

Aleksander

так и есть почти сразу утром три лося.

вот вчера уц тебя было три лося... сегодня ты должен был бы открыть первую ногу с повышенным лотом - для тебя примерно 0,35 0,28

утром сделка открылась и закрыться с тралом должна была примерно в 15:20мск - с тейком около +78,2

итог недели в целом должен быть плюсовым....

