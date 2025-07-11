Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 395
Поторговал я эту стратеджи ручками, одновременно дописывая автомат.
Спал мало...
Не слил, как не странно.
Теперь выспался и перечитал вышеизложенное чтобы лучше понять .
Ну что могу сказать....
Я бы написал то же самое.
Постой, ты хочешь сказать, что пользуясь этой стратегией не удаётся слить? но ведь это же нонсенс, все знают что на форексе только слив...
Постой, ты хочешь сказать, что пользуясь этой стратегией не удаётся слить? но ведь это же нонсенс, все знают что на форексе только слив...
слить не слил, хоть и маржа от 20 до 70 % от депо была
особенно когда новости важные хорошо идет - 2-3 раздвижки за короткий промежуток времени
почитайте внимательно выше у Александра, как раздвижку с учетом тренда на текущий день готовить.
Там все верно сказано, так я и делал, но в его пост про это вчитался только сегодня.
Самое прикольное, что 2-рая нога в течении дня одна и та же, как обычно это кросс
Меняется только первая
Менять нужно быстро, ато раздвижку в это время махом сдвигают в невыгодную сторону
Но я пока без доливок и игры лотами шел, видимо не понял смысл...
Вобщем стратегия не плохая ;)
Самое прикольное, что 2-рая нога в течении дня одна и та же, как обычно это кросс
замечание вроде как и верное, да вот только направление ноги то меняется, и если в первом варианте она идёт в бай то во втором варианте она идёт в сел.это как видим не одно и тоже.... в принципе есть стратежки которые на разваротах одной пары пытаются в тренд попасть, правда развороты иногда не мало убытка приносят, а здесь получается надежда на то что если не сам кросс пойдёт то возможно или верхняя или нижняя.... короче стратегию Александра убъёт только флэт-болтанка с недостежимыми целями. как к примеру недавно пост твой про 100 пунктов.... вот только беда ещё начнётся когда всего хождение придётся ловить не по 50 или 30 пунктов а по 10 к примеру... тогда уже убытки сведут стратегию на нет.
Автоматически нет смысла проверять ибо как раз человеческий глаз определяет уровень возможного профита-убытка, тоесть те самые пункты они плавают от месяца к месяцу, поэтому автомат-робот на истории в 3-5 лет всёравно сливает на неудачном периоде.
Не, не меняется
Вы же намеренно сдвигаете ноги в начале дня.
При этом кросс получается либо сверху, либо снизу.
Допустим раздвижку двинули вниз, значит кросс сверху остался, при этом торгуется только нога, упавшая ниже кросса на раздвижку, выше кросса не интересует. Она же и кроется при схлопе.
В этот момент второй можор уже будет на расстоянии раздвижки, опять же ниже кросса. Т.е. один мажор кроем в +, второй тут же открываем при достижении раздвижки.
В этом варианте мажор всегда бай, а кросс - селл.
Или наоборот, в зависимости от тренда и заготовленной раздвижки..
Примерно вот такой баблокос получается
Про 100 пунктов - да, сморозил. 30-35 - нормально, больше - хлопотно, схлоп долго ждать и начало расчета индюка к ордерам вязать приходится - есть открытые, значит ждем дальше, очередной сдвиг ног на начало дня не делаем до схлопа...
Не знаю, как такое работает во флете, но при трендах не плохо.Александр появляется на форуме как раз в тренде ;)
Renat Akhtyamov
мне кажется это вы уже что то свое придумали, Александр говорил что кросс меняется с бая на селл.
с раздвижки Алексндр начинал систему строить и пришел к торгам по Эквити, я так понял.
рынкет будет доволен такому количеству халявного спреда, т.к. кроссы в основном флетят...
по некоторым кроссам спред 30 пунктов 4-х знака, особенно ночью
вот Вам и обоснование в 9 Москвы...поэтому возможно и своё
первый вход eurusd sell eurgbp buy
если ловим лося по Эквити 10 европунктов открываем eurgbp sell gbpusd buy
по некоторым возможно, но Александр для примера такие пары рассматривал.
ночью торговли нет с 23 до 9.
это стратеджи с лосями, у мну без
пары любые, образующие треугольник,
главно правильно индюкатор слепить, иначе будет полный финиш, т.к. с треугольником шутки плохи
в легкую торгуется круглые сутки, в том числе автоматом
например после ставки ФРС, схлоп произошел на следующие день, как раз до 9-ти и в то же время открылась следующая нога, причем кросс был открыт в светлое время суток, еще как бэ вчера ;) на самой же ставке произошло 3 раздвижки, 2 из которых схлопнулись в тот же день
совокупный профит в этот период времени составил более 45%