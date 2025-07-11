Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 392

Aleksander:

вот Транс - говорил я тебе - давай свою биржу замутим... клиентов лудоманов завсегда хватит...

будут зырить в монитор до посинения...


и будешь ты немного грустно вспоминать о своей заводской проходной....

Какой завод посоветуете куда устроиться?
 
transcendreamer:Какой завод посоветуете куда устроиться?

у тя тут 2 варианта :)

1 - срочно изучить MySql PHP HTML CSS JavaScript - и быстренько накатать биржевой вебтерминал - я тебе даже подгоню бесплатного поставщика котировок онлайн - хоть потиково считывай - для блезиру - чтоб никто не догадался что это котировки - сделаешь фин.инструмент ViD (виртуальная деньга) - и будешь транслировать её котировки всем желающим лудоманам - а сами значения тиков будешь брать из суммы Евры и Фунта к примеру ( ну плюс ещё пару валюток в сумму засунуть можно)  - даа - ты для новичков сделаешь спред - как в старые добрые времена - между бидом и аском 10.0 пунктов 4х знака :) - плечо 1:5000 и вперёд... к процветанию...

2 - ну тут потруднее - овладеть Баблокосом и стричь капусту из расчёта 2.000 - 5.000 % годоовых минимум....

А нас за это не накажут? типа вот так: https://youtu.be/2yGwrvf3vc0

 
transcendreamer:А нас за это не накажут? типа вот так: https://youtu.be/2yGwrvf3vc0

Стоп 10 пунктов это же суммарно, может быть -8 пункта EUR -2 GBP или +5 пункта EUR -15 GBP при уравненных по пипсодолару лотах?

покажите свежих скринов за последние дни.

 
novad:

Стоп 10 пунктов это же суммарно, может быть -8 пункта EUR -2 GBP или +5 пункта EUR -15 GBP при уравненных по пипсодолару лотах?

покажите свежих скринов за последние дни.

да суммарно - может,  и так и так :) скрины попозже - терминала под рукой нет...

Когда пара в течении 4-х лет минимум идет вот так, то появляются баблокосы


 
Renat Akhtyamov:Когда пара в течении 4-х лет минимум идет вот так, то появляются баблокосы

даа... жалко что это не евра :)


 
всё... Транс в трансе :) задумался и начал считать деньги :)


