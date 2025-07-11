Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 392
вот Транс - говорил я тебе - давай свою биржу замутим... клиентов лудоманов завсегда хватит...
будут зырить в монитор до посинения...
и будешь ты немного грустно вспоминать о своей заводской проходной....
примерно так:
у тя тут 2 варианта :)
1 - срочно изучить MySql PHP HTML CSS JavaScript - и быстренько накатать биржевой вебтерминал - я тебе даже подгоню бесплатного поставщика котировок онлайн - хоть потиково считывай - для блезиру - чтоб никто не догадался что это котировки - сделаешь фин.инструмент ViD (виртуальная деньга) - и будешь транслировать её котировки всем желающим лудоманам - а сами значения тиков будешь брать из суммы Евры и Фунта к примеру ( ну плюс ещё пару валюток в сумму засунуть можно) - даа - ты для новичков сделаешь спред - как в старые добрые времена - между бидом и аском 10.0 пунктов 4х знака :) - плечо 1:5000 и вперёд... к процветанию...
2 - ну тут потруднее - овладеть Баблокосом и стричь капусту из расчёта 2.000 - 5.000 % годоовых минимум....
выбирай :)
А нас за это не накажут? типа вот так: https://youtu.be/2yGwrvf3vc0
нее - домен второго уровня оформлен на John Smith - сервак находится в англии - поставщик котировок вообще не пингуется изза тора - кошельки анонимные - карточки есть виза международные (но кажись россию не будут обслуживать с сентября) - да и обналичкой не занимаемся - :) тут чисто посредническая структура...котировать виртуальную деньгу ViD - да ставки принимать
Стоп 10 пунктов это же суммарно, может быть -8 пункта EUR -2 GBP или +5 пункта EUR -15 GBP при уравненных по пипсодолару лотах?
покажите свежих скринов за последние дни.
Стоп 10 пунктов это же суммарно, может быть -8 пункта EUR -2 GBP или +5 пункта EUR -15 GBP при уравненных по пипсодолару лотах?
покажите свежих скринов за последние дни.
да суммарно - может, и так и так :) скрины попозже - терминала под рукой нет...
ЗЫ - сумма считается не потиково - а раз в минуту или даже 5.
Когда пара в течении 4-х лет минимум идет вот так, то появляются баблокосы
даа... жалко что это не евра :)