Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 644
ну и неоднократно выкладываю две картинки.
это как раз три ноги треугольника - тот самый рыночный Грааль, который тянет с трейдера депозит:
Ура, граль готов! Слава пророку Рене!
Да прибутет с тобой профит!
Жень, глянь на предыдущей странице скрин с индюка.
Чо ты там собрался предсказывать?
Да цене пофигу, она может пойти куда угодно, независимо от политики, новостей и прочей лабуды.
Пойдет вероятнее всего туда, где больше сольют, не суть торговой системы.
Даже например в минус, как с нефтью было.
А рыночная линия треугольника (грааля) останется в балансе (лаймом изображена), рынок в безопасности.
И ловить какие то там раздвижки меж двумя парами тоже нет смысла т.к. есть третья, также не суть торговой системы.
Как работает треугольник ????
а во как, пробуйте ( ahahahahaha ):
https://www.mql5.com/ru/forum/355419/page5
он? не?
треугольник сверху... три ноги снизу...
лучше идите на завод
Тебе уже пора сменить аваторку на такую
когда тема дойдёт до страницы № 666 то все постеры на той странице будут прокляты и попадут на завод
Уточните, пожалуйста, имеются в виду постеры или постеры?
зачем? ... там же деньги платят...XD
Я вот не понимаю - почему все так боятся завода...
Только что вернулся со смены. Посмотрел в зеркало - морда круглая, отъевшаяся. Правда, красная какая-то - хоть прикуривай. Но, я считаю, это от избытка здоровья.
И ничего страшного.
А форекс... Эххххх..... Жду Пророка. И буду ждать. Не может быть такого, чтобы Он не явился.