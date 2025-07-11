Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 644

ну и неоднократно выкладываю две картинки.

это как раз три ноги треугольника - тот самый рыночный Грааль, который тянет с трейдера депозит:

Renat Akhtyamov:

Ура, граль готов! Слава пророку Рене!

Да прибутет с тобой профит!

 
Evgeny Belyaev:

Ура, граль готов! Слава пророку Рене!

Да прибутет с тобой профит!

Жень, глянь на предыдущей странице скрин с индюка.

Чо ты там собрался предсказывать?

Да цене пофигу, она может пойти куда угодно, независимо от политики, новостей и прочей лабуды.

Пойдет вероятнее всего туда, где больше сольют, не суть торговой системы.

Даже например в минус, как с нефтью было.

А рыночная линия треугольника (грааля) останется в балансе (лаймом изображена), рынок в безопасности.

И ловить какие то там раздвижки меж двумя парами тоже нет смысла т.к. есть третья, также не суть торговой системы.

Как работает треугольник ????

а во как, пробуйте ( ahahahahaha ):

https://www.mql5.com/ru/forum/355419/page5

Renat Akhtyamov:

он? не?

треугольник сверху... три ноги снизу...

 
лучше идите на завод
 
transcendreamer:
лучше идите на завод


Тебе уже пора сменить аваторку на такую



 
Evgeniy Chumakov:


Тебе уже пора сменить аваторку на такую





когда тема дойдёт до страницы № 666 то все постеры на той странице будут прокляты и попадут на завод

 
transcendreamer:



когда тема дойдёт до страницы № 666 то все постеры на той странице будут прокляты и попадут на завод

Уточните, пожалуйста, имеются в виду постеры или постеры?

 
transcendreamer:
лучше идите на завод

зачем? ... там же деньги платят...XD

 

Я вот не понимаю - почему все так боятся завода...

Только что вернулся со смены. Посмотрел в зеркало - морда круглая, отъевшаяся. Правда, красная какая-то - хоть прикуривай. Но, я считаю, это от избытка здоровья.

И ничего страшного.

А форекс... Эххххх..... Жду Пророка. И буду ждать. Не может быть такого, чтобы Он не явился.

