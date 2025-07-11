Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 391
ага
1.1001-1.1000 = 1 пункт
1.1100-1.1000 = 100 пунктов = 1 цент
Так?
Теперь сходи в банк за валютой и купи её меньше цента
Итак, какая будет единица минимально возможной УЕ для покупки?
Соответственно официальный курс валюты не может изменяться менее чем на цент.
Про 5-ти знак я вообще молчу...
К чему это я?
А вот - сделай раздвижку с привязкой к цене 1.11, 1.12 и т.п.
Схлопнется?
т.е. перевод в пипсо баксы возможно надо пересчитать и получить раздвижку по курсу 1 цента доллара СШАэто и минимальная раздвижка и торговый план одновременно
конечно можно сделать раздвижку в 100 пунктов - разбеги достигают и по несколько фигур за недели :) - и она обязательно схлопнется - при выполнении определенных манипуляций с лотами
- но тогда надо позиции держать днями - вся "прелесть" внутридневной торговли исчезнет, свопы опять же начнутся... хлопотно это - более оптимально около 50п (полцента твоих) уровень тейка выставить...
а можно вообще 30 пунктов сделать
и ловить "схлопы" каждый день, знай только десяток советников успевай включать с такими целями по другим мажорам....выхлоп будет почище "ракеты депазита"...
не бывает :) при 20-30 пунктовом схлопе сделки идут каждый день - ну оооочень редко когда флет по обоим мажорам не превышает 30 пунктов....
конечно можно сделать раздвижку в 100 пунктов - разбеги достигают и по несколько фигур за недели :) - и она обязательно схлопнется - при выполнении определенных манипуляций с лотами
- но тогда надо позиции держать днями - вся "прелесть" внутридневной торговли исчезнет, свопы опять же начнутся... хлопотно это - более оптимально около 50п (полцента твоих) уровень тейка выставить...
ну и я о том же
при раздвижке от 100 пунктов возможен пирамидинг (длительность процесса 2 недели, минимум)
)если меньше - схлопы все испортят
зря ты так приземлённо :) смотри на мир ширше :) станет веселее!!! - может переведу для тебя слово "схлоп" - читай = Установить Тейк профит выставленных ордеров на ХХ пунктов(баксов) - так оно для тебя приемлемо? - считай что это такой околофорексный жаргонизм... :)
PS - хотя если уж точнее переводить для тебя - то тогда надо и первой слово "раздвижка" уточнить, и событие "схлоп" правильнее описать :)
"раздвижка" - в терминах данной темы - заранее предопределённый уровень тейк профита для определённых финансовых инструментов...
"схлоп" тогда - событие, когда совокупный профит позиций, достиг установленного ранее значения "раздвижки" :) (Тейкпрофита в баксах или пунктах 4х знака)
может так понятнее? :)))
Ну так вот я и раньше говорил что "схлоп" это просто обратное движение соответствующего кросса к точке условного нуля или условного начала движения, поэтому не вижу необходимости этой волокиты с ногами и прочими конечностями, можно с таким же успехом накинуть макди на любой график и вперёд...
Россияне вынуждены торговать на бирже, чтобы выжить
Наталия Орлова работает в ракетно-космической отрасли, получая зарплату порядка $400 в месяц, а в свободное от работы на заводе время 54-летняя москвичка практически не отрывается от торгового приложения в своем планшете, спекулируя на нефтяных котировках. Недавно ей удалось неплохо заработать на скачке цен к 3.5-летним максимумам, который был отчасти спровоцирован введением Штатами санкций против РФ. Орлова, как и десятки тысяч других россиян, считает, что внутридневная торговля — отличный способ выжить в период экономического спада. Она только что купила себе новенькую Infiniti, а сейчас копит деньги на квартиру для двух своих внуков.
«Финансовые рынки — это единственное место, способное в корне переломить вашу жизнь и вытащить вас из нищеты», — заявляет Орлова, расположившись в кафе неподалеку от своей трехкомнатной «сталинки» на западе Москвы. Она с улыбкой показывает на свой планшет и добавляет: «Со вчерашнего вечера я поднялась на 1.5 млн рублей ($24,000)».
И это действительно превосходный результат. Большинству россиян, чьих зарплат не хватает даже на оплату коммунальных счетов, необходимо работать многие годы для того, чтобы заработать такую сумму. Пытаясь удержаться на плаву, все большее число жителей России начинает подыскивать себе второй заработок — будь то торговля на рынках, подработка таксистом в Uber, майнинг биткоина в Сибири или попытка прославиться на YouTube. Согласно результатам исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), сейчас, когда Россия выкарабкивается из самой продолжительной за 18-летний период правления Путина рецессии, 4 из 10 российских семей едва могут себе позволить необходимые продукты питания и одежду. Ситуацию усугубляет позиция США, решивших ввести санкции против владельца российского алюминиевого гиганта «Русал». Этот шаг спровоцировал в апреле обвал рубля на 8%, что стало максимальным внутримесячным снижением с 2015 года. Такая динамика валюты чревата разгоном инфляции, которая лишь недавно замедлила бурный рост и снизилась под отметку 4%.
«Люди по-прежнему борются за выживание. Реальные зарплаты пока даже не приблизились к докризисным уровням. Многие официально числятся на какой-либо работе с полной занятостью и при этом параллельно вовлечены в предпринимательскую деятельность, которая может не являться подотчетной или регулируемой властями», — комментирует Лилит Геворгян, экономист IHS Markit.
Многие из 144 млн россиян сейчас полагаются на «серую экономику». По оценкам ВШЭ, почти треть всех заработков в стране генерируется в рамках нерегулируемых государством видов деятельности. В 2017 году 1 из 5 респондентов подыскивал дополнительный источник дохода, что на 17% выше показателя предыдущего года, добавляют эксперты ВШЭ.
Эта цитата явно из рекламного интернета
Короче говоря, остаться не только без средств на минимальную корзину продуктов, но и на существование
Россияне вынуждены торговать на бирже, чтобы выжить
вот Транс - говорил я тебе - давай свою биржу замутим... клиентов лудоманов завсегда хватит...
будут зырить в монитор до посинения...
и будешь ты немного грустно вспоминать о своей заводской проходной....