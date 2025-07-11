Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 354
...
А чо,.. мне нравится ...
А чо,.. мне нравится ...
А чо,.. мне нравится ...
Милый чё, да милый чё,
Навалился на плечё.)))
И ещё. Кто-нибудь обратил внимание на его сигналы и их историю. Хотя судя по тому как вы разбираете в лоб элементарные вещи и однобоко даже с теми же табличками- похоже что не обратили. Ну да ладно.
А чем это лучше, чем в Лавине, если результат достигается наращиванием лота. Тот же мартин, только с использованием нескольких символов. С помощью Лавины, тоже периодически можно неплохо заработать, только нет стабильности результатов.
...а потом тупо раскачивается лотами и при выносе в плюс закрывается.
Мартина там и близко нет никакого. Все входы фиксированные с практически одинаковым объемом, наращиваний объемов при сериях входов - нет, общая загрузка депозита ограничена по объему.
Какой-то индивидум из португалии проглотил его сигнал подпиской и вывел его с повышенными рисками и доходностью на перепродажу. Бабла он накосил немерянно но недолго.
Скорее всего Джокер обнаружил это и дал им по хлебальнику - тупо воткнул его и других воришек в плинтус. Все прямые сабы с сигнальным риском устояли, а весь этот левак копировочный - грохнул.
Вот такое мое имхо.
Только великому Ильнуру Шизоидовичу может в голову прийти идея нахлобучить школьную функцию "модуль" на котировки и извлекать из этого прибыль )))
Иди чердак чини.