Если у кого-то чего-то нет-это не значит что нет ни у кого. Можно и в сигналах растить депо, а потом показательно слить, дабы убавить интерес к теме. Это я к тому что не надо кидаться на конкретные результаты. Так или иначе, ваш кумир с глазом на вас уже заработал. Паттернов нет, ага, а то что любая структура в та, будь то модель расширения/сужения или вложенность волн и прочее, в том числе и не ярковыраженная форма их-тоже паттерн-ничё. Не, ну кавырять то какую пару выбрал кто-то и каким объемом и почему-явно лучше, а главное удобольствие бесконечное, не спорю, всяко лучше чем возвращаться к истокам и пробовать разобрать с начала путь феерической пусть и неблагодарной увертюры.А по поводу-не получилось, так это у кумира спросите и ему доказывайте, у него получилось. Хотя и не удивительно что не получилось, и у него не получалось, если в итоге сам допетрить не мог, а получаться начало после всем известного момента истории.
Это и логично, после нахождения грааля акцентировать внимание на второстепенных вещах. Можно и тайными знаниями великих архитекторов пощеголять, и посверкать в лучиках славы, говоря что всё придумал сам и у меня всё своё и совершенно другое, и при этом кое что скопить не раскрыв и толики действительно важного. Я так думаю.
Вот только не надо опять начинать в словах предвзятость искать и параноидально приписывать мне авторство этих табличек. Я просто рассуждаю логически, опираясь на историю ветки.

 
И ещё. Кто-нибудь обратил внимание на его сигналы и их историю. Хотя судя по тому как вы разбираете в лоб элементарные вещи и однобоко даже с теми же табличками- похоже что не обратили. Ну да ладно.
Соотношение прибыльных и убыточных сделок у него колеблется около 50 процентов. Это означает то же, о чём говорил прикольныйкент тут на форуме(ну или мне так показалось), когда говорил о развороте колокола сб вверх от горизонта. Сначала ряд сводится к болтанию около нуля, а потом тупо раскачивается лотами и при выносе в плюс закрывается. Механизм сведения к этому можно встроить и в одну пару, а можно и в ряд пар. Но важно не то во что его встраивают, а он сам. Так что логичнее искать его на одной паре, а не пытаться искать уже в последствиях да ещё и в многопарных последствиях.
 
Да... Было такое.

А чо,.. мне нравится ... 

 
И таки мы кой шо имеем сказать по этому поводу). Но подождём.
 
А чем это лучше, чем в Лавине, если результат достигается наращиванием лота. Тот же мартин, только с использованием нескольких символов. С помощью Лавины, тоже периодически можно неплохо заработать, только нет стабильности результатов.
 
А чем это лучше, чем в Лавине, если результат достигается наращиванием лота. Тот же мартин, только с использованием нескольких символов. С помощью Лавины, тоже периодически можно неплохо заработать, только нет стабильности результатов.
А причем тут лавина и мартин, это просто вид инструмента. Механизм нужен как именно наращивать и где (если про лавины и мартыны). Чем лучше, хм, да тем что в приведённом выше случае он есть, а в лавинах и тупомартынах-его нет. Откудаж стабильности взяться.
 

Мартина там и близко нет никакого. Все входы фиксированные с практически одинаковым объемом, наращиваний объемов при сериях входов - нет, общая загрузка депозита ограничена по объему.

Какой-то индивидум из португалии проглотил его сигнал подпиской и вывел его с повышенными рисками и доходностью на перепродажу. Бабла он накосил немерянно но недолго.

Скорее всего Джокер обнаружил это и дал им по хлебальнику - тупо воткнул его и других воришек в плинтус. Все прямые сабы с сигнальным риском устояли, а весь этот левак копировочный - грохнул.

Вот такое мое имхо.

 
Только великому Бараку Хусейновичу может в голову прийти такая чушь по поводу борьбы с перекупами)))). Такой способ трясёт не только перекупов, но и невиновных подписчиков. Железная логика, убойная аки томагавк. Особонно с учётом того что перекупам ничего не стоит и после потрясений продолжать свою деятельность, они ничего не теряют из своих денег, чего не скажешь о подписчиках. Таким отмазоном попахивало бы, оправдывая просадку, ага, сори, я с перекупами боролся))))).
А может Жокер у кого-то перевыпустил сигнал????))))))) Для чего-то ведь он выпустил третий сигнал, и удалил через пару дней. Так как он уже проявлял себя не в лучшем свете тут, то исключать ничего не стоит. Прочие мысли нобелевского лауреата из дружественной нам страны, относительно сути стратегии-имеют наименьший интерес.
 

Только великому Ильнуру Шизоидовичу может в голову прийти идея нахлобучить школьную функцию "модуль" на котировки и извлекать из этого прибыль )))

Иди чердак чини.

