Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!

Renat Akhtyamov:
не надо никаких доливок. тоже протестировал - такое же получается и никаких рецикле и перебора пар не нужно. всё очень и очень просто.


а картинку тоже можете?

только из уважения к тем, кто не стал языком трепать, как некоторые выше, а взял и проверил.

вот:

чистейшей воды синусоиды на входе рынка

 
Что-то я снова не понял. Получается, что по 6-ти парам вверх (с учетом переворотов)?
abc - это уже видимо секретный индикатор пар? И там пары уже перевернуты или нет?

 
мимо

нигде таких индюков нет. повторяю - пишите индикатор, всё навиду.

считаю, что тема раскрыта полностью на последних 3-х страницах...

всем удачи!
 
Пардон, проверил что именно? Чтобы что-то проверить-надо повторить технологию процесса. Таки об этом постов не наблюдается).
 
Ренат, раз уж вы продолжили тему глумления над зрителем, то и я потрачу свободное время и сделаю подборочку ваших постов в которых вы в энный раз раскрыли тот или иной грааль и повторили его. Или то как вы исследовали весь рынок и все идеи, после чего почему-то кидались на "идеи" других. Наверное глупо смотрелось бы это, если человек уже сделал что-то прибыльное. Но имеем то что имеем. Не красиво.
 
ILNUR777:
Ренат, раз уж вы продолжили тему глумления над зрителем, то и я потрачу свободное время и сделаю подборочку ваших постов в которых вы в энный раз раскрыли тот или иной грааль и повторили его. Или то как вы исследовали весь рынок и все идеи, после чего почему-то кидались на "идеи" других. Наверное глупо смотрелось бы это, если человек уже сделал что-то прибыльное. Но имеем то что имеем. Не красиво.

Ильнар, а вы случаем табличку по комбинаторике что юзид выкладывал не пробовали понять, так для себя?
 
Anatolii Zainchkovskii:

Ильнар, а вы случаем табличку по комбинаторике что юзид выкладывал не пробовали понять, так для себя?
Ильнур). Пробовал, как и джокер. Но явно не как Обама. По ним уже писал. 
 
ILNUR777:
Ильнур). Пробовал, как и джокер. Но явно не как Обама. По ним уже писал. 

я вот сегодня тоже скрипт накатал и пересчитал сколько же вариантов когда из 8-ми должно получиться один или два варианта, так вот скрипт мне дал всего три варианта..... хотелосьбы с тобой об этом пообщаться...
 
Вся комедийность в том что если бы джокер показал сделки ссылаясь на таблички, при всем том что инфа была та же самая которая есть по ним, то сейчас обамы с такой же силой кавыряли и превозносили бы таблички. И их не смущало бы что они всего лишь показывают свойства, а старапера ветки сгноили бы с его парным трейдингом. Но он завернул всё в другую степь, где вы и кавыряетесь. Собственно, вы кавырялись бы в любом куда бы он не завернул. Покажи вам щас результат круче с табличками, вы так же отречётесь от одного и займётесь другим. Вы же в суть постов не смотрите.
Будто парный трейдинг вам что-то конкретное сам по себе даёт. Хотя я про всё это уже писал.
