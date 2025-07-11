Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 351
не надо никаких доливок. тоже протестировал - такое же получается и никаких рецикле и перебора пар не нужно. всё очень и очень просто.
а картинку тоже можете?
только из уважения к тем, кто не стал языком трепать, как некоторые выше, а взял и проверил.
вот:
чистейшей воды синусоиды на входе рынка
Что-то я снова не понял. Получается, что по 6-ти парам вверх (с учетом переворотов)?
abc - это уже видимо секретный индикатор пар? И там пары уже перевернуты или нет?
мимо
нигде таких индюков нет. повторяю - пишите индикатор, всё навиду.
считаю, что тема раскрыта полностью на последних 3-х страницах...всем удачи!
Ренат, раз уж вы продолжили тему глумления над зрителем, то и я потрачу свободное время и сделаю подборочку ваших постов в которых вы в энный раз раскрыли тот или иной грааль и повторили его. Или то как вы исследовали весь рынок и все идеи, после чего почему-то кидались на "идеи" других. Наверное глупо смотрелось бы это, если человек уже сделал что-то прибыльное. Но имеем то что имеем. Не красиво.
Ильнар, а вы случаем табличку по комбинаторике что юзид выкладывал не пробовали понять, так для себя?
Ильнур). Пробовал, как и джокер. Но явно не как Обама. По ним уже писал.
я вот сегодня тоже скрипт накатал и пересчитал сколько же вариантов когда из 8-ми должно получиться один или два варианта, так вот скрипт мне дал всего три варианта..... хотелосьбы с тобой об этом пообщаться...