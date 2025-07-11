Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 353
Никаких вавилонских жрецов в 4 тысячелетии не было ещё и в помине! :)
они туда из Эриду пришли
что же за свойства могут быть дисперсии....
свойства дисперсии могут быть полезны
А вот так выглядит как отрабатывается расчётный паттерн,.....
Если кому то ещё интересно какие результаты комбинаторного анализа то привожу табличку которая показывает что паттерны найденые по заявленым канонам Used-а не работают и на рандоме. не говоря о том чтоб применить на форе.
какие у вас странные паттерны - как вы их формировали?
перечитайте то что писал Юзид и возможно поймёте. По его расписанному алгоритму, где после двух одинаковых по знаку разниц модулей приращения должен появиться противоположный знак. Это верно и это работает, но смотрим дальше, нам нужно найти такую комбинацию(патерн) гда для смены знака подходят одно или два числа, вот я нашёл эти три комбинации , гдя для смены знака модуля приращения подойдут только два следующих число. Потом перевёл эти паттерны в таблицу и получил результат, что ни хрена не получается угадать на рандоме в таком варианте.
Эти таблички работают, если на вход подавать значения экстремумов зиг-зага. Тогда импульс/коррекция зиг-зага будет давать либо плюс, либо минус у разницы модулей приращений.В случае, если у нас два раза подряд идет коррекция или импульс, то табличка предсказывала, что наиболее вероятным будет появление противоположного паттерна. Вот только ценности от этого никакой - и так понятно , что если уже были две или три подряд коррекции, то наиболее вероятен импульс в следующем изгибе ZZ.
Приветствую всех. Ну если так, то переворачиваем и вроде оно. Но скорей всего не будет постоянства.
что переворачивать? это график неугаданных чисел в рнд ряде, как вы сможете сделать ставку на то что не угадали? в таблице ведётся перебор по рандому чисел от 1 до 8 как только выпадает определённая комбинация то по идее(Юзида) мы должны угадать следующее выпавшее, я сделал таблицу и показал что его идея не работает, из 50000 случайных чисел комбинация для предсказания появилась чтото около 30 раз, и всего 2 или три раза было угаданно. осюда основательный вывод, его алгоритм угадывания не работает.
Я то думал там идет + - исходов сделок.
А хотел сказать, если по правилам кривая идет в низ, можно попробовать играть против правил.
Если кон., эта кривая не следствие (сьеденного спреда).
естественно.
Вы возьмите себя - вы покупаете/продаете валютные пары.
И что, в результате формируется какой то паттерн?
Конечно же нет.
Пусть народ спустится на землю.