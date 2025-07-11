Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 623
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
знают многие, вот тока выжать с этого профит не могут
сегодняшние страницы в рамочку и перед каждым сном внимательно, как молитвы
а я пока ушел спать
Почивать изволит Пророк Светлейший Благочестивый, а покамест мы ему вознесём гимны и будем славить его, подумать только! - синтетический кросс небось составил или же презрев законы тлена воспарил над издержками и скальпирует? Такожде никто допредь не видывали, всякое видывали, но не такое... преславны дела пророка премудрого... как тут не прельститься... запануем, братия! бортища меда, короба калачей, сорокъ сороковъ добра всякаго, горнаго масла тьма, всего вдоволь будет!
сегодняшние страницы в рамочку и перед каждым сном внимательно, как молитвы
Да будет исполнена воля пророка нашего! внемлите же, узрите истину в писаниях его!
О, светлейший, Пророк, ты гласишь странныя вещи, чудеса диковинныя, либо крамолу сотворяешь, либо шутить изволишь в милости своей, ибо всем известно что сперва надобно сквозь спред да комиссию купчинную брокерскую пробиться прежде чем лихву да добра на аккаунт прибудетъ, а только еретики, раскольники, да нигилисты смеют утверждать будто бы они из треуголки профит извлекают аки кудесники какие...
шедеврально.
Если eurusd +1, eurgbp -1, gbpusd -0,91 - то останется немного чистой позиции фунта и доллара из-за округления объема до сотой.
А вот если eurusd +100, eurgbp -100, gbpusd -90,83 - это уже чистый абсолютный лок по текущим курсам. Продано фунта 9 083 000 и куплено столько же.
Правда такие объемы мгновенно не закупить уже.
Хера се у вас тут Пророков развелось на квадратный метр..
Но говоря словами известного в узких кругах персонажа: а профит-то будет?
Хера се у вас тут Пророков развелось на квадратный метр..
Но говоря словами известного в узких кругах персонажа: а профит-то будет?
нету пророков
либо умеешь торговать, либо нет
Не очень с локом понятно пока.
Если eurusd +1, eurgbp -1, gbpusd -0,91 - то останется немного чистой позиции фунта и доллара из-за округления объема до сотой.
А вот если eurusd +100, eurgbp -100, gbpusd -90,83 - это уже чистый абсолютный лок по текущим курсам. Продано фунта 9 083 000 и куплено столько же.
Правда такие объемы мгновенно не закупить уже.
до сотой или меньше - это кому как
торгуется не лок, а его приращение, т.к. треугольный лок - это базовый актив, он нам не интересен
приращение стоимости пункта эквивалентно приращению объема другими участниками на рынке
последнее по сути - это ОИ внутри дня
стоимость пункта не округляем, пусть будет 8 знаков после запятой и окажется, что эту цифру колбасит весьма не плохо ;)
нету пророков
нет, ну ты слышишь @transcendreamer что новый Пророк говорит - нету Пророков, говорит..
либо умеешь торговать, либо нет
либо Пророк
нет, ну ты слышишь @transcendreamer что новый Пророк говорит - нету Пророков, говорит..
либо Пророк
Это неправда, скрижали Баблокоса говорят мне что даже если пророк отказывается быть пророком - он тем более значит пророк!
А ты памм открыл наконец?