Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 350
Мимо
Ренат, при всём уважении, вы уже неоднократно пишете в одном и том же стиле. Что со стренжем и его объемами. Что тут тоже. А.. я понял, я повторил. Ни там ни тут резульиатов нет у вас. Зачем брать и без того запутанных зрителей на понт и уводить их за собственными ложными теориями. Смешно же. Что вы там повторили и улучшили.
Я не собираюсь спорить, т.к. Вы ничего не написали конкретно и о чём то. Перечитайте свои посты.
Предложите/покажите свой вариант и начнем предметный разговор.
Насчет улучшения....
Вот мой самый первый вариант.
Я не собираюсь спорить, т.к. Вы ничего не написали конкретно и о чём то.
Мимо
Вот с этим согласен. Лоты по парам на порядок и больше, бывает, отличаются. Max - Min, да и коинтеграция/регрессия всякая - слишком просто и проверено уже.
У всех разный депозит. Расчет лота на этом не заканчивается. Кратность всё равно будет присутствовать
Накидал эту фичу. Вот они, синусоиды. Евро - синим
Ровно так же как и вы. Да что там, как и все тут.
Много написали, но не по существу.
Будет законченный вариант, будет уже не демо.
нечто по мотивам канонической картинки джокера.
в его манименеджмент и доливки я даже не лез.
форвард после небольшой оптимизации
просто форфард без оптимизации
идеально я бы сказал!!!
