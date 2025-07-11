Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 350

Мимо
 
Ренат, при всём уважении, вы уже неоднократно пишете в одном и том же стиле. Что со стренжем и его объемами. Что тут тоже. А.. я понял, я повторил. Ни там ни тут резульиатов нет у вас. Зачем брать и без того запутанных зрителей на понт и уводить их за собственными ложными теориями. Смешно же. Что вы там повторили и улучшили.
 
ILNUR777:
Мимо
ILNUR777:
Ренат, при всём уважении, вы уже неоднократно пишете в одном и том же стиле. Что со стренжем и его объемами. Что тут тоже. А.. я понял, я повторил. Ни там ни тут резульиатов нет у вас. Зачем брать и без того запутанных зрителей на понт и уводить их за собственными ложными теориями. Смешно же. Что вы там повторили и улучшили.

Я не собираюсь спорить, т.к. Вы ничего не написали конкретно и о чём то. Перечитайте свои посты.

Предложите/покажите свой вариант и начнем предметный разговор.

Насчет улучшения....

Вот мой самый первый вариант.

 
Renat Akhtyamov:

Я не собираюсь спорить, т.к. Вы ничего не написали конкретно и о чём то. 

Ровно так же как и вы. Да что там, как и все тут.
Включая виновников торжества. Так что уж кто "больше ничего не написал конкретно"- пусть судит читатель).
Я и не спорю. Просто описал наблюдение и на их основе задал вопрос вам.
Щас наверное модно выкладывать непойми что, говорить что повторил и превзошел непойми кого, хотя даже этот самый непойми кто ничего конкретного и не говорил, ровно как и все.
Повторять призраки и выкладывая призрак в квадрате заявлять что поделился чем-то конкретным это сильно, даже для этой ветки.
С уважением.
 
ILNUR777:
Мимо
Вот с этим согласен. Лоты по парам на порядок и больше, бывает, отличаются. Max - Min, да и коинтеграция/регрессия всякая - слишком просто и проверено уже.
 
b2v:
Вот с этим согласен. Лоты по парам на порядок и больше, бывает, отличаются. Max - Min, да и коинтеграция/регрессия всякая - слишком просто и проверено уже.

У всех разный депозит. Расчет лота на этом не заканчивается. Кратность всё равно будет присутствовать

Накидал эту фичу. Вот они, синусоиды. Евро - синим


 
ILNUR777:
Ровно так же как и вы. Да что там, как и все тут.
Включая виновников торжества. Так что уж кто "больше ничего не написал конкретно"- пусть судит читатель).
Я и не спорю. Просто описал наблюдение и на их основе задал вопрос вам.
Щас наверное модно выкладывать непойми что, говорить что повторил и превзошел непойми кого, хотя даже этот самый непойми кто ничего конкретного и не говорил, ровно как и все.
Повторять призраки и выкладывая призрак в квадрате заявлять что поделился чем-то конкретным это сильно, даже для этой ветки.
С уважением.

Много написали, но не по существу.

Будет законченный вариант, будет уже не демо.

 

нечто по мотивам канонической картинки джокера.

в его манименеджмент и доливки я даже не лез.

форвард после небольшой оптимизации

просто форфард без оптимизации

просто форфард без оптимизации


 
kaus_bonus:

нечто по мотивам канонической картинки джокера.

в его манименеджмент и доливки я даже не лез.

форвард после небольшой оптимизации

просто форфард без оптимизации

просто форфард без оптимизации



идеально я бы сказал!!!

 
kaus_bonus:

нечто по мотивам канонической картинки джокера.

в его манименеджмент и доливки я даже не лез.

форвард после небольшой оптимизации

просто форфард без оптимизации

просто форфард без оптимизации

не надо никаких доливок. тоже протестировал - такое же получается и никаких рецикле и перебора пар не нужно. всё очень и очень просто.
