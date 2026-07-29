учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 511
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проверьте eurgbp-eurusd
как там дела? )
П.С. Потом сам проверю - сообщу тут позже.... )
Написал ЕА и проверил, но на своём инди. Результат примерно нормальный, но не удовлетворяет. Пробую дальше
Написал ЕА и проверил, но на своём инди. Результат примерно нормальный, но не удовлетворяет. Пробую дальше
а eurusd-eurgbp?
Если не сложно - посмотрите....
eurusd-eurgbp?
Торговля на gbpusd, параметры не менял
Торговля на gbpusd, параметры не менял
спс! Тоже проверю....
Индикатор Евг. Трофимова вы уже ранее подправили, он изначально был с ошибками.
Мне просто надо видеть цифры лотажа, чтобы вручную открывать позиции.
Такое подходит?
Вводим лот для любой пары, и он автоматически пересчитывает для всех выбранных
В данном случае для фунта выбран 0.10 - остальные пересчитались
--
для AUDCHF выбран 0.20 - остальные пересчитались
--
Кнопка открытия всех выбранных, закрытия и автозакрытие - когда профит достигнет значения в деньгах депозита
Такое подходит?
Виталий, да! Благодарю! Я руками буду торговать. Напротив кнопки Open стоит 1. Единица что означает?
Виталий, да! Благодарю! Я руками буду торговать. Напротив кнопки Open стоит 1. Единица что означает?
Это Magic, для каждой корзины можно выбирать другой, чтобы легче контролировать.
Выложу через пару часов.
Пользуйтесь на здоровье - у меня в роботе кнопки вынесены и скрипты еще пишу тоже во вложении - можете потом себе скипты написать и торговать со скриптами пока оттачивая технику торгов - купить - продать - закрыть!
Зеленым подсветил ок моменты. Стрелки как торговать по индикатору снизу вверх покупка и усреднение -сверху вниз продажа и усреднение продаж.
Сначала закрываются покупки потом продажи. И наоборот. Одновременно торгуется только одно направление покупки или продажи! Вверх или вниз!
Скрипт заготовка для покупок во вложении. Сам еще пишу...
Покупка и магик, продажа и магик и закрыть все по магику.
Скрипты размещаются во вкладку избранное для более быстрого доступа и уже преднастроенные для покупки спреда по символам и магику и продажи спреда по символам и магику и закрытие по символам и магику....
Два клика мыши и позиции открыты или закрыты по символам спреда и с учетом магика!
Два спреда на торгах (на картинке вверху видно какие торгуют на автомате) - отчет с июня 2026 г:
Робота еще тестирую на демо - не выложу - по названию робота понятно как он торгует.
Немного переписал ваш инди, сейчас сигналы стрелки не на пробитии полос, а при возврата в них - сигналы оказались более надёжны.
Выход с позиции - при пересечении средней линии.
У меня также написано 2 версии с разными расчётами - нижний ваш:
Теперь нужно выяснить, какие расчёты дают минимально ложных сигналов с трёх инди
Немного переписал ваш инди, сейчас сигналы стрелки не на пробитии полос, а при возврата в них - сигналы оказались более надёжны.
Выход с позиции - при пересечении средней линии.
У меня также написано 2 версии с разными расчётами - нижний ваш:
Теперь нужно выяснить, какие расчёты дают минимально ложных сигналов с трёх инди
Ваш уже дал сигнал, мои ещё в ожидании
Настройка ББ с периодом 100
По моей системе входить ещё рано - показал стрелкой
Сигнал на вход
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Продолжение обсуждения будет здесь
https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page294