учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 511

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Roman Shiredchenko #:

проверьте eurgbp-eurusd

как там дела? )

П.С. Потом сам проверю - сообщу тут позже.... )

Написал ЕА и проверил, но на своём инди. Результат примерно нормальный, но не удовлетворяет. Пробую дальше



 
Vitaly Muzichenko #:

Написал ЕА и проверил, но на своём инди. Результат примерно нормальный, но не удовлетворяет. Пробую дальше



а eurusd-eurgbp?

Если не сложно - посмотрите....

 
Roman Shiredchenko #:
eurusd-eurgbp?

Торговля на gbpusd, параметры не менял


 
Vitaly Muzichenko #:

Торговля на gbpusd, параметры не менял


спс! Тоже проверю....

 
Sergey2134 #:

Индикатор Евг. Трофимова вы уже ранее подправили, он изначально был с ошибками.

Мне просто надо видеть цифры лотажа, чтобы вручную открывать позиции.

Такое подходит?

Вводим лот для любой пары, и он автоматически пересчитывает для всех выбранных

В данном случае для фунта выбран 0.10 - остальные пересчитались

--

для AUDCHF выбран 0.20 - остальные пересчитались


--

Кнопка открытия всех выбранных, закрытия и автозакрытие - когда профит достигнет значения в деньгах депозита

 
Vitaly Muzichenko #:

Такое подходит?

Виталий, да! Благодарю! Я руками буду торговать. Напротив кнопки Open стоит 1. Единица что означает?

 
Sergey2134 #:

Виталий, да! Благодарю! Я руками буду торговать. Напротив кнопки Open стоит 1. Единица что означает?

Это Magic, для каждой корзины можно выбирать другой, чтобы легче контролировать.

Выложу через пару часов.

 
Roman Shiredchenko #:

Пользуйтесь на здоровье - у меня в роботе кнопки вынесены и скрипты еще пишу тоже во вложении - можете потом себе скипты написать и торговать со скриптами пока оттачивая технику торгов - купить - продать - закрыть!

Зеленым подсветил ок моменты. Стрелки как торговать по индикатору снизу вверх покупка и усреднение  -сверху вниз продажа и усреднение продаж. 

Сначала закрываются покупки потом продажи. И наоборот. Одновременно торгуется только одно направление покупки или продажи! Вверх или вниз!


Скрипт заготовка для покупок во вложении. Сам еще пишу... 

Покупка и магик, продажа и магик и закрыть все по магику.

Скрипты размещаются во вкладку избранное для более быстрого доступа и уже преднастроенные для покупки спреда по символам и магику и продажи спреда по символам и магику и закрытие по символам и магику.... 

Два клика мыши и позиции открыты или закрыты по символам спреда и с учетом магика!

Два спреда на торгах (на картинке вверху видно какие торгуют на автомате)  - отчет с июня 2026 г:

Робота еще тестирую на демо - не выложу - по названию робота понятно как он торгует.

Немного переписал ваш инди, сейчас сигналы стрелки не на пробитии полос, а при возврата в них - сигналы оказались более надёжны.

Выход с позиции - при пересечении средней линии.

У меня также написано 2 версии с разными расчётами - нижний ваш:

Теперь нужно выяснить, какие расчёты дают минимально ложных сигналов с трёх инди

Файлы:
SpreadsSMA3Balance.mq5  23 kb
 
Vitaly Muzichenko #:

Немного переписал ваш инди, сейчас сигналы стрелки не на пробитии полос, а при возврата в них - сигналы оказались более надёжны.

Выход с позиции - при пересечении средней линии.

У меня также написано 2 версии с разными расчётами - нижний ваш:

Теперь нужно выяснить, какие расчёты дают минимально ложных сигналов с трёх инди

Ваш уже дал сигнал, мои ещё в ожидании

Настройка ББ с периодом 100


По моей системе входить ещё рано - показал стрелкой

 

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Продолжение обсуждения будет здесь

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page294

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки.
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки.
  • 2026.07.16
  • www.mql5.com
Добрый день уважаемые форумчане. Немного почитав форум, наткнулся на несколько тем по арбитражу и парному трейдингу...
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