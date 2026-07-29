учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 509

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Vitaly Muzichenko #:
Как это использовать для сигналов в тремя символами?

всё тоже самое торгуете флет в профит и всё! 

Формула расчёта спреда в индикаторе

В коде индикатора SpreadsSMA3Balance v16.3 значение спреда вычисляется по формуле:

text

Spread = (P1 / PointSize1) * W1 + (Reverse2 ? +1 : -1) * (P2 / PointSize2) * W2 + (Reverse3 ? +1 : -1) * (P3 / PointSize3) * W3

Где:

  • P1, P2, P3 – текущие цены закрытия (или Bid) соответствующих символов.

  • PointSize – размер пункта (тик) для нормализации цен.

  • W1, W2, W3 – веса, которые автоматически подбираются для балансировки (гибридный метод: волатильность + MT4-баланс).

  • Reverse2 , Reverse3 – флаги, определяющие знак вклада второго и третьего символов в спред.

Как интерпретировать знаки (Reverse)

  • Reverse2 = false → второй символ вычитается (вклад отрицательный).
    Это означает, что спред растёт, когда первый символ растёт, а второй падает.
    То есть мы покупаем первый и продаём второй – классическая пара.

  • Reverse2 = true → второй символ прибавляется (вклад положительный).
    Спред растёт, когда оба символа растут одновременно – это уже не спред, а портфель с одинаковым направлением.

Аналогично для третьего символа.

если вы установите:

Reverse2 = false Reverse3 = false

Тогда спред = W1*P1 - W2*P2 - W3*P3.

  • Покупка спреда (сигнал BUY) означает: купить первый символ, продать второй и третий.

  • Продажа спреда (сигнал SELL) означает: продать первый, купить второй и третий.

Это и есть торговля против двух других инструментов – идеально для статистического арбитража и возврата к среднему.

Торговля на возврат к среднему

Индикатор строит:

  • SMA (скользящую среднюю) спреда.

  • Полосы Боллинджера (Upper / Lower).

Сигналы:

  • Когда спред выше верхней полосы → появляется красная стрелка SELL – сигнал на продажу спреда (ожидание снижения к среднему).

  • Когда спред ниже нижней полосы → появляется синяя стрелка BUY – сигнал на покупку спреда (ожидание роста к среднему).

Это классическая стратегия mean reversion (возврат к среднему) для спредов.

Веса и автоматическая балансировка

Веса рассчитываются автоматически (если включён AutoApplyRecommendedWeights ) по гибридному алгоритму:

Это делает спред нейтральным к волатильности и сбалансированным по стоимости, что критично для корректной работы стратегии.

Итог

  • Формула спреда чёткая и прозрачная.

  • Направления задаются через Reverse2/Reverse3 – вы сами решаете, против кого торговать.

  • Индикатор готов к использованию для торговли на возврат к среднему.

  • Веса подбираются автоматически – никакой ручной возни.

учитываем:

  • TickValue – стоимость одного пункта в валюте депозита.

  • TickSize – размер пункта в ценах.

  • PointSize – альтернативное название тика (используется как запасной вариант).

И делаю это для всех трёх символов, причём с учётом знаков (Reverse2/Reverse3) – это даёт единую систему координат, где спред измеряется в условных «балансированных единицах», а не в сырых пунктах.

Гибридный подход ( CalculateHybridWeights )

Помимо MT4-баланса, добавил учёт волатильностиvol_weight = 1 / среднесуточная волатильность (в %)

Затем комбинируем:  final_weight = 0.5 * vol_weight + 0.5 * mt4_weight

Это даёт двойную стабилизацию:

  • MT4-часть обеспечивает денежную нейтральность.

  • Волатильность – сглаживает резкие скачки и делает спред более стационарным.

Результат – веса становятся адаптивными к текущим рыночным условиям, что критично для mean-reversion стратегий.

Нормализация

После расчёта все веса нормализуются к сумме = 1 (если включена опция). Это делает их безразмерными и удобными для интерпретации.



     
    Roman Shiredchenko #:

    всё тоже самое торгуете флет в профит и всё! 

    А если просто накинуть BB на график, результат будет отличатся?

     
    Vitaly Muzichenko #:

    А если просто накинуть BB на график, результат будет отличатся?

    ВВ на график спреда! Торгуется спред! Будут отличаться - на графике у вас первый символ спреда! На текущем графике!

     
    Roman Shiredchenko #:
    ВВ на график спреда
    На EURGBP
     
    Vitaly Muzichenko #:
    На EURGBP

    другой будет - другой. EURUSD-GBPUSD-EURGBP - тут использован как пример. Вы крутите свои спреды и делитесь тут положительными наработками! 

    И не цепляйтесь к символам спреда ) Свои тут наработки выложите спредовые и разъясните как они работают. И пробуйте на других символах спредов тут торговать и сообщите положительные изыскания! Или у себя в блоге - потом прошу еще раз ссылку пришлите - очень интересно. 

    На такой спред поставьте и проверьте. 

    Если торговать правильно с учетом риск менеджмента будет подобный результат, типа этого с июля сего года, но на реале:



    Даже у этого мутного старика хороша, хотя у этого тестового граальщика 3 прибыльность ) но в тестере ) - прибыльно и то в тестере выше 1,8 н е была! )

    Спред RP-6E-DX имеет флетовую линию, но прибыль небольшая.
    Спред RP-6E-DX имеет флетовую линию, но прибыль небольшая.
    • 2011.02.23
    • www.mql5.com
    Обсуждается стратегия торговли спредами с использованием индикатора Recycle-2, где акцент сделан на поддержании флета и оптимизации соотношения лотов. Упоминаются проблемы с данными о времени торговли фьючерсов, влияющие на точность расчетов, а также необходимость внимательного подхода к изменению весовых коэффициентов для снижения риска. Также затрагиваются вопросы реализации индикатора в советнике и анализ убытков.
     
    Roman Shiredchenko #:

    другой будет - другой. EURUSD-GBPUSD-EURGBP - тут использован как пример. Вы крутите свои спреды и делитесь тут положительными наработками! 

    И не цепляйтесь к символам спреда ) Свои тут наработки выложите спредовые и разъясните как они работают. И пробуйте на других символах спредов тут торговать и сообщите положительные изыскания! Или у себя в блоге - потом прошу еще раз ссылку пришлите - очень интересно. 

    На такой спред поставьте и проверьте. 

    У вас видны торги именно на EURGBP 

    На индикаторе BB = EURUSD-GBPUSD

    Вот Я и спрашиваю:

    Если просто накинуть BB на график EURGBP,  результат будет отличатся?

     
    Vitaly Muzichenko #:

    У вас видны торги именно на EURGBP 

    На индикаторе BB = EURUSD-GBPUSD

    Вот Я и спрашиваю:

    Если просто накинуть BB на график EURGBP,  результат будет отличатся?

    Будет.

    Можете построить пользовательский символ на текущих актуальных коэффициентах трех-символьного спреда и сравнить его график и eurgbp и убедиться равны они или нет )

    Применяется усреднение и стратегия входа с возможностью выхода по СЛ или профиту
    Применяется усреднение и стратегия входа с возможностью выхода по СЛ или профиту
    • 2025.05.01
    • www.mql5.com
    Описаны стратегии и тесты для торговли с использованием пользовательских символов и усреднений. Вход и выход по сигналам, учитывается профит и убытки. Тестирование идет, стратегия прибыльная, но не жесткая. Символы и спреды управляются с учетом объема и коэффициентов.
     
    Roman Shiredchenko #:

    Будет.

    Можете построить пользовательский символ на текущих актуальных коэффициентах трех-символьного спреда и сравнить его график и eurgbp и убедиться равны они или нет )


    Графики может и не равны, но вот индикатор на вашем скрине по поведению не отличается от BB. 

     
    Evgeniy Chumakov #:


    Графики может и не равны, но вот индикатор на вашем скрине по поведению не отличается от BB. 

    это и есть ББ но на спреде. Вы свои спреды постройте и посмотрите флеты и тут н а торги ок сообщите, EURUSD-GBPUSD-EURGBP ЭТО РАБОЧИЙ спред для написания и робота и индикатора и проверки логики работы.

     
    Roman Shiredchenko #:

    Скачал ваш инди и проверил ВВ


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