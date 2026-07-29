учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 509
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как это использовать для сигналов в тремя символами?
всё тоже самое торгуете флет в профит и всё!
Формула расчёта спреда в индикаторе
В коде индикатора SpreadsSMA3Balance v16.3 значение спреда вычисляется по формуле:
Spread = (P1 / PointSize1) * W1 + (Reverse2 ? +1 : -1) * (P2 / PointSize2) * W2 + (Reverse3 ? +1 : -1) * (P3 / PointSize3) * W3
Где:
P1, P2, P3 – текущие цены закрытия (или Bid) соответствующих символов.
PointSize – размер пункта (тик) для нормализации цен.
W1, W2, W3 – веса, которые автоматически подбираются для балансировки (гибридный метод: волатильность + MT4-баланс).
Reverse2 , Reverse3 – флаги, определяющие знак вклада второго и третьего символов в спред.
Как интерпретировать знаки (Reverse)
Reverse2 = false → второй символ вычитается (вклад отрицательный).
Это означает, что спред растёт, когда первый символ растёт, а второй падает.
То есть мы покупаем первый и продаём второй – классическая пара.
Reverse2 = true → второй символ прибавляется (вклад положительный).
Спред растёт, когда оба символа растут одновременно – это уже не спред, а портфель с одинаковым направлением.
Аналогично для третьего символа.
если вы установите:
Reverse2 = false Reverse3 = falseТогда спред = W1*P1 - W2*P2 - W3*P3.
Покупка спреда (сигнал BUY) означает: купить первый символ, продать второй и третий.
Продажа спреда (сигнал SELL) означает: продать первый, купить второй и третий.
Это и есть торговля против двух других инструментов – идеально для статистического арбитража и возврата к среднему.
Торговля на возврат к среднему
Индикатор строит:
SMA (скользящую среднюю) спреда.
Полосы Боллинджера (Upper / Lower).
Сигналы:
Когда спред выше верхней полосы → появляется красная стрелка SELL – сигнал на продажу спреда (ожидание снижения к среднему).
Когда спред ниже нижней полосы → появляется синяя стрелка BUY – сигнал на покупку спреда (ожидание роста к среднему).
Это классическая стратегия mean reversion (возврат к среднему) для спредов.
Веса и автоматическая балансировка
Веса рассчитываются автоматически (если включён AutoApplyRecommendedWeights ) по гибридному алгоритму:
Волатильность – чем выше волатильность, тем меньше вес (чтобы не перегружать спред).
MT4-баланс (см ветку Торговля спредами в метатрейдере) – подбор весов, чтобы изменения цен в пунктах давали одинаковое денежное изменение (балансировка по тик-стоимости).
Это делает спред нейтральным к волатильности и сбалансированным по стоимости, что критично для корректной работы стратегии.
Итог
Формула спреда чёткая и прозрачная.
Направления задаются через Reverse2/Reverse3 – вы сами решаете, против кого торговать.
Индикатор готов к использованию для торговли на возврат к среднему.
Веса подбираются автоматически – никакой ручной возни.
учитываем:
TickValue – стоимость одного пункта в валюте депозита.
TickSize – размер пункта в ценах.
PointSize – альтернативное название тика (используется как запасной вариант).
И делаю это для всех трёх символов, причём с учётом знаков (Reverse2/Reverse3) – это даёт единую систему координат, где спред измеряется в условных «балансированных единицах», а не в сырых пунктах.
Гибридный подход ( CalculateHybridWeights )
Помимо MT4-баланса, добавил учёт волатильности: vol_weight = 1 / среднесуточная волатильность (в %)
Затем комбинируем: final_weight = 0.5 * vol_weight + 0.5 * mt4_weight
Это даёт двойную стабилизацию:
MT4-часть обеспечивает денежную нейтральность.
Волатильность – сглаживает резкие скачки и делает спред более стационарным.
Результат – веса становятся адаптивными к текущим рыночным условиям, что критично для mean-reversion стратегий.
Нормализация
После расчёта все веса нормализуются к сумме = 1 (если включена опция). Это делает их безразмерными и удобными для интерпретации.
всё тоже самое торгуете флет в профит и всё!
А если просто накинуть BB на график, результат будет отличатся?
А если просто накинуть BB на график, результат будет отличатся?
ВВ на график спреда! Торгуется спред! Будут отличаться - на графике у вас первый символ спреда! На текущем графике!
ВВ на график спреда
На EURGBP
другой будет - другой. EURUSD-GBPUSD-EURGBP - тут использован как пример. Вы крутите свои спреды и делитесь тут положительными наработками!
И не цепляйтесь к символам спреда ) Свои тут наработки выложите спредовые и разъясните как они работают. И пробуйте на других символах спредов тут торговать и сообщите положительные изыскания! Или у себя в блоге - потом прошу еще раз ссылку пришлите - очень интересно.
На такой спред поставьте и проверьте.
Если торговать правильно с учетом риск менеджмента будет подобный результат, типа этого с июля сего года, но на реале:
Даже у этого мутного старика хороша, хотя у этого тестового граальщика 3 прибыльность ) но в тестере ) - прибыльно и то в тестере выше 1,8 н е была! )
другой будет - другой. EURUSD-GBPUSD-EURGBP - тут использован как пример. Вы крутите свои спреды и делитесь тут положительными наработками!
И не цепляйтесь к символам спреда ) Свои тут наработки выложите спредовые и разъясните как они работают. И пробуйте на других символах спредов тут торговать и сообщите положительные изыскания! Или у себя в блоге - потом прошу еще раз ссылку пришлите - очень интересно.
На такой спред поставьте и проверьте.
У вас видны торги именно на EURGBP
На индикаторе BB = EURUSD-GBPUSD
Вот Я и спрашиваю:
Если просто накинуть BB на график EURGBP, результат будет отличатся?
У вас видны торги именно на EURGBP
На индикаторе BB = EURUSD-GBPUSD
Вот Я и спрашиваю:
Если просто накинуть BB на график EURGBP, результат будет отличатся?
Будет.
Можете построить пользовательский символ на текущих актуальных коэффициентах трех-символьного спреда и сравнить его график и eurgbp и убедиться равны они или нет )
Будет.
Можете построить пользовательский символ на текущих актуальных коэффициентах трех-символьного спреда и сравнить его график и eurgbp и убедиться равны они или нет )
Графики может и не равны, но вот индикатор на вашем скрине по поведению не отличается от BB.
Графики может и не равны, но вот индикатор на вашем скрине по поведению не отличается от BB.
это и есть ББ но на спреде. Вы свои спреды постройте и посмотрите флеты и тут н а торги ок сообщите, EURUSD-GBPUSD-EURGBP ЭТО РАБОЧИЙ спред для написания и робота и индикатора и проверки логики работы.
Скачал ваш инди и проверил ВВ