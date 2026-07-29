учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 512
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Ваш уже дал сигнал, мои ещё в ожидании
Настройка ББ с периодом 100
По моей системе входить ещё рано - показал стрелкой
у вас насколько видно система "контр-трендовая" с усреднением - то есть по некоему свистку возврат к средней.
Вот там сигналы чем чаще тем лучше. Они просто должны быть на макс.удалении от упомянутой средней.
Дальше уже MM взвешивает по уровню/бу, средней и текущей цене(или чего там у вас вместо неё) - торганув сигнал можно-ли малой кровью двинуть безубыток в лучшую сторону. Сколько нужно денег или вообще можно пропустить и обойтись без трат
у вас насколько видно система "контр-трендовая" с усреднением
Совершенно неверная интерпретация системы.
Откланялся.
Совершенно неверная интерпретация системы.
ога, от любых энвелоп внутрь в середину, перестало быть контр-трендом...луна наверное соскочила с орбиты :-)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
Vitaly Muzichenko, 2026.07.23 13:51
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Продолжение обсуждения будет здесь
https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page294
Трейд закрыт, ставил профит 10 - немного проскользило
Продолжение обсуждения будет здесь
https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page294
Немного переписал ваш инди, сейчас сигналы стрелки не на пробитии полос, а при возврата в них - сигналы оказались более надёжны.
Выход с позиции - при пересечении средней линии.
У меня также написано 2 версии с разными расчётами - нижний ваш:
Теперь нужно выяснить, какие расчёты дают минимально ложных сигналов с трёх инди
Написал - проверяю работу описание, выложу в течение недели:
Логика реверсов (как работают кнопки)
Советник управляет спредом из 2‑х или 3‑х символов. При нажатии на кнопку КУПИТЬ или ПРОДАТЬ направления для каждого символа определяются по следующим правилам:
Пояснение:
Классический спред (два разнонаправленных инструмента) – Reverse2 = false , Reverse3 = false .
Однонаправленный набор (например, для усреднения или хеджа на разных брокерах) – Reverse2 = true , Reverse3 = true .
Можно комбинировать: например, первый и второй в одну сторону, третий – в другую.
📋 Примеры настройки и работы
Пример 1. Валютный спред (EURUSD / GBPUSD) – классический
Symbol1 = EURUSD , Symbol2 = GBPUSD , Symbol3 = ""
Reverse2 = false
Действие: нажимаем КУПИТЬ → открывается BUY по EURUSD и SELL по GBPUSD.
Это стандартный спред, где зарабатываем на расхождении курсов.
Пример 2. Однонаправленный спред (для усреднения на двух брокерах)
Symbol1 = Si-6.26 (фьючерс доллар/рубль), Symbol2 = Si-6.26 (тот же, но на другом счёте – но советник не позволяет одинаковые символы, поэтому лучше разные)
Но суть: если нужны два одинаковых направления, ставим Reverse2 = true .
Тогда при КУПИТЬ оба символа открываются в BUY, при ПРОДАТЬ – оба в SELL.
Пример 3. Трёхкомпонентный спред (золото / серебро / платина)
Symbol1 = GOLD , Symbol2 = SILVER , Symbol3 = PLAT
Reverse2 = false , Reverse3 = true (золото и серебро разнонаправлены, платина – как золото)
При КУПИТЬ: GOLD BUY, SILVER SELL, PLAT BUY.
📊 Информационная панель (Comment) – пример отображения
После запуска советника в левом верхнем углу графика появляется панель:
═══════════ РУЧНОЙ СПРЕД-ТРЕЙДЕР v4.1 ═══════════ Магик: 12345 | Spread Тип счёта: Хэдж (пользователь: Неттинг) Символы: EURUSD / GBPUSD Лоты: 0.10 / 0.10 ─────────────── ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ ─────────────── Спред: 1.2345 SMA: 1.2300 ATR: 0.0012 BB верх: 1.2400 нижн: 1.2200 ─────────────── ПОЗИЦИИ ────────────────────── Направление: BUY BUY: 1 (средняя 1.2345) SELL: 0 (средняя 0.0000) Последний BUY: 1.2345 Последний SELL: 0.0000 Общий P&L: 12.50 USD ─────────────── РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ────────────── SL %: 10.0% TP %: 0.0% Трейлинг экв.: отключён ─────────────── ИСТОРИЯ (последние 10) ──────── +15 -3 +22 -8 +5 0 0 0 0 0 ─────────────── НАСТРОЙКИ ОТКРЫТИЯ ─────────── Попыток: 33 Задержка: 222 мс ════════════════════════════════════════════════
📝 Примеры логов (журнал «Эксперты»)
При успешном открытии спреда:
=== РУЧНАЯ ПОКУПКА СПРЕДА === ✅ Открыта позиция EURUSD ORDER_TYPE_BUY лот 0.10 ✅ Открыта позиция GBPUSD ORDER_TYPE_SELL лот 0.10 ✅ Спред успешно куплен
При ошибке и повторной попытке:
❌ Попытка 1/33 открыть GBPUSD ошибка 10006 ⏳ Задержка 222 мс... ❌ Попытка 2/33 открыть GBPUSD ошибка 10006 ⏳ Задержка 222 мс... ✅ Открыта позиция GBPUSD ORDER_TYPE_SELL лот 0.10
При сработке стоп-лосса:
🛑 СТОП-ЛОСС по проценту! P&L=-105.30 === РУЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ === ✅ Закрыта позиция EURUSD ✅ Закрыта позиция GBPUSD ✅ Все позиции закрыты. Итоговый P&L: -105.30 📊 Запись результата в таблицу: -105
🛠️ Добавленная переменная netting_hedge
Во входных параметрах появилась группа:
input group "=========== 📊 ТИП СЧЁТА ===========" input bool netting_hedge = true; // true – неттинг, false – хэдж (информационно)
Предварительно ок - позиции по спреду открывает магик подхватывает и Comment() и логи ок пишет:
в ходе торгов все логи пишет во вкладку "ЭКСПЕРТЫ"
📊 Информационная панель (Comment) – пример отображения
После запуска советника в левом верхнем углу графика появляется панель:
═══════════ РУЧНОЙ СПРЕД-ТРЕЙДЕР v4.1 ═══════════ Магик: 12345 | Spread Тип счёта: Хэдж (пользователь: Неттинг) Символы: EURUSD / GBPUSD Лоты: 0.10 / 0.10 ─────────────── ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ ─────────────── Спред: 1.2345 SMA: 1.2300 ATR: 0.0012 BB верх: 1.2400 нижн: 1.2200 ─────────────── ПОЗИЦИИ ────────────────────── Направление: BUY BUY: 1 (средняя 1.2345) SELL: 0 (средняя 0.0000) Последний BUY: 1.2345 Последний SELL: 0.0000 Общий P&L: 12.50 USD ─────────────── РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ────────────── SL %: 10.0% TP %: 0.0% Трейлинг экв.: отключён ─────────────── ИСТОРИЯ (последние 10) ──────── +15 -3 +22 -8 +5 0 0 0 0 0 ─────────────── НАСТРОЙКИ ОТКРЫТИЯ ─────────── Попыток: 33 Задержка: 222 мс ════════════════════════════════════════════════
Роман, если можно, в инф. панели сделайте пожалуйста в колонке Риск-Менеджемент показатель Риск в Деньгах. Например для проп-счёта Риск на позицию важнее оценить именно в деньгах.
Роман, если можно, в инф. панели сделайте пожалуйста в колонке Риск-Менеджемент показатель Риск в Деньгах. Например для проп-счёта Риск на позицию важнее оценить именно в деньгах.
конкретнее распишите что вы вкладываете в понятие в риск в деньгах - это о чем? и какой риск?
понял: стоп лосс выставили в % от размера счета - а он вам будет сообщать сколько это в деньгах? при сработке стоп лосса сколько потери по счету будут в деньгах в валюте счета? так сделать?
Всё работает ок - смотрите во вложении. Направление спреда - по первому символу спреда логи пишет и Comment() ок:
сейчас тут обкатаем на торгах выложу в коде базу -ручной спредер ЕА!
понял: стоп лосс выставили в % от размера счета - а он вам будет сообщать сколько это в деньгах? при сработке стоп лосса сколько потери по счету будут в деньгах в валюте счета? так сделать?
Всё работает ок - смотрите во вложении.
Во! С тестами уже приличнее выглядит, есть что почитать.
Продолжайте!