учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 512

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Vitaly Muzichenko #:

Ваш уже дал сигнал, мои ещё в ожидании

Настройка ББ с периодом 100


По моей системе входить ещё рано - показал стрелкой

у вас насколько видно система "контр-трендовая" с усреднением - то есть по некоему свистку возврат к средней.

Вот там сигналы чем чаще тем лучше. Они просто должны быть на макс.удалении от упомянутой средней.

Дальше уже MM взвешивает по уровню/бу, средней и текущей цене(или чего там у вас вместо неё) - торганув сигнал можно-ли малой кровью двинуть безубыток в лучшую сторону. Сколько нужно денег или вообще можно пропустить и обойтись без трат

 
Maxim Kuznetsov #:
у вас насколько видно система "контр-трендовая" с усреднением

Совершенно неверная интерпретация системы.

Откланялся. 

 
Vitaly Muzichenko #:

Совершенно неверная интерпретация системы.

 

ога, от любых энвелоп внутрь в середину, перестало быть контр-трендом...луна наверное соскочила с орбиты :-)

 

Трейд закрыт, ставил профит 10 - немного проскользило


Продолжение обсуждения будет здесь

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page294

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки.
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки.
  • 2026.07.16
  • www.mql5.com
Добрый день уважаемые форумчане. Немного почитав форум, наткнулся на несколько тем по арбитражу и парному трейдингу...
 
Vitaly Muzichenko #:

Немного переписал ваш инди, сейчас сигналы стрелки не на пробитии полос, а при возврата в них - сигналы оказались более надёжны.

Выход с позиции - при пересечении средней линии.

У меня также написано 2 версии с разными расчётами - нижний ваш:

Теперь нужно выяснить, какие расчёты дают минимально ложных сигналов с трёх инди

Спасибо Вам большое - буду использовать. Сделаю выход по пересечению противоположной полосы в профите!
 

Написал - проверяю работу описание, выложу в течение недели:

Логика реверсов (как работают кнопки)

Советник управляет спредом из 2‑х или 3‑х символов. При нажатии на кнопку КУПИТЬ или ПРОДАТЬ направления для каждого символа определяются по следующим правилам:

Символ Условие При нажатии КУПИТЬ При нажатии ПРОДАТЬ
Symbol1 всегда BUY SELL
Symbol2 Reverse2 = false SELL BUY
Symbol2 Reverse2 = true BUY SELL
Symbol3 Reverse3 = false SELL BUY
Symbol3 Reverse3 = true BUY SELL

Пояснение:

  • Классический спред (два разнонаправленных инструмента) – Reverse2 = false , Reverse3 = false .

  • Однонаправленный набор (например, для усреднения или хеджа на разных брокерах) – Reverse2 = true , Reverse3 = true .

  • Можно комбинировать: например, первый и второй в одну сторону, третий – в другую.

📋 Примеры настройки и работы

Пример 1. Валютный спред (EURUSD / GBPUSD) – классический

  • Symbol1 = EURUSD , Symbol2 = GBPUSD , Symbol3 = ""

  • Reverse2 = false

  • Действие: нажимаем КУПИТЬ → открывается BUY по EURUSD и SELL по GBPUSD.
    Это стандартный спред, где зарабатываем на расхождении курсов.

Пример 2. Однонаправленный спред (для усреднения на двух брокерах)

  • Symbol1 = Si-6.26 (фьючерс доллар/рубль), Symbol2 = Si-6.26 (тот же, но на другом счёте – но советник не позволяет одинаковые символы, поэтому лучше разные)

  • Но суть: если нужны два одинаковых направления, ставим Reverse2 = true .

  • Тогда при КУПИТЬ оба символа открываются в BUY, при ПРОДАТЬ – оба в SELL.

Пример 3. Трёхкомпонентный спред (золото / серебро / платина)

  • Symbol1 = GOLD , Symbol2 = SILVER , Symbol3 = PLAT

  • Reverse2 = false , Reverse3 = true (золото и серебро разнонаправлены, платина – как золото)

  • При КУПИТЬ: GOLD BUY, SILVER SELL, PLAT BUY.

📊 Информационная панель (Comment) – пример отображения

После запуска советника в левом верхнем углу графика появляется панель:

═══════════ РУЧНОЙ СПРЕД-ТРЕЙДЕР v4.1 ═══════════ Магик: 12345 | Spread Тип счёта: Хэдж (пользователь: Неттинг) Символы: EURUSD / GBPUSD Лоты: 0.10 / 0.10 ─────────────── ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ ─────────────── Спред: 1.2345 SMA: 1.2300 ATR: 0.0012 BB верх: 1.2400 нижн: 1.2200 ─────────────── ПОЗИЦИИ ────────────────────── Направление: BUY BUY: 1 (средняя 1.2345) SELL: 0 (средняя 0.0000) Последний BUY: 1.2345 Последний SELL: 0.0000 Общий P&L: 12.50 USD ─────────────── РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ────────────── SL %: 10.0% TP %: 0.0% Трейлинг экв.: отключён ─────────────── ИСТОРИЯ (последние 10) ──────── +15 -3 +22 -8 +5 0 0 0 0 0 ─────────────── НАСТРОЙКИ ОТКРЫТИЯ ─────────── Попыток: 33 Задержка: 222 мс ════════════════════════════════════════════════

📝 Примеры логов (журнал «Эксперты»)

При успешном открытии спреда:

=== РУЧНАЯ ПОКУПКА СПРЕДА === ✅ Открыта позиция EURUSD ORDER_TYPE_BUY лот 0.10 ✅ Открыта позиция GBPUSD ORDER_TYPE_SELL лот 0.10 ✅ Спред успешно куплен

При ошибке и повторной попытке:

❌ Попытка 1/33 открыть GBPUSD ошибка 10006 ⏳ Задержка 222 мс... ❌ Попытка 2/33 открыть GBPUSD ошибка 10006 ⏳ Задержка 222 мс... ✅ Открыта позиция GBPUSD ORDER_TYPE_SELL лот 0.10

При сработке стоп-лосса:

🛑 СТОП-ЛОСС по проценту! P&L=-105.30 === РУЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ === ✅ Закрыта позиция EURUSD ✅ Закрыта позиция GBPUSD ✅ Все позиции закрыты. Итоговый P&L: -105.30 📊 Запись результата в таблицу: -105

🛠️ Добавленная переменная netting_hedge

Во входных параметрах появилась группа:

input group "=========== 📊 ТИП СЧЁТА ===========" input bool netting_hedge = true; // true – неттинг, false – хэдж (информационно)

Предварительно ок  - позиции по спреду открывает магик подхватывает и Comment() и логи ок пишет: 

в ходе торгов все логи пишет во вкладку "ЭКСПЕРТЫ"


Файлы:
EA_Spreads_Manual_Trades.mq5  27 kb
 
Roman Shiredchenko #:

    📊 Информационная панель (Comment) – пример отображения

    После запуска советника в левом верхнем углу графика появляется панель:

    ═══════════ РУЧНОЙ СПРЕД-ТРЕЙДЕР v4.1 ═══════════ Магик: 12345 | Spread Тип счёта: Хэдж (пользователь: Неттинг) Символы: EURUSD / GBPUSD Лоты: 0.10 / 0.10 ─────────────── ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ ─────────────── Спред: 1.2345 SMA: 1.2300 ATR: 0.0012 BB верх: 1.2400 нижн: 1.2200 ─────────────── ПОЗИЦИИ ────────────────────── Направление: BUY BUY: 1 (средняя 1.2345) SELL: 0 (средняя 0.0000) Последний BUY: 1.2345 Последний SELL: 0.0000 Общий P&L: 12.50 USD ─────────────── РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ────────────── SL %: 10.0% TP %: 0.0% Трейлинг экв.: отключён ─────────────── ИСТОРИЯ (последние 10) ──────── +15 -3 +22 -8 +5 0 0 0 0 0 ─────────────── НАСТРОЙКИ ОТКРЫТИЯ ─────────── Попыток: 33 Задержка: 222 мс ════════════════════════════════════════════════


    Роман, если можно, в инф. панели сделайте пожалуйста в колонке Риск-Менеджемент показатель Риск в Деньгах. Например для проп-счёта Риск на позицию важнее оценить именно в деньгах.

     
    Sergey2134 #:

    Роман, если можно, в инф. панели сделайте пожалуйста в колонке Риск-Менеджемент показатель Риск в Деньгах. Например для проп-счёта Риск на позицию важнее оценить именно в деньгах.

    конкретнее распишите что вы вкладываете в понятие в риск в деньгах - это о чем? и какой риск?

    понял: стоп лосс выставили в % от размера счета - а он вам будет сообщать сколько это в деньгах? при сработке стоп лосса сколько потери по счету будут в деньгах в валюте счета? так сделать?

    Всё работает ок - смотрите во вложении. Направление спреда - по первому символу спреда логи пишет и Comment() ок:

    сейчас тут обкатаем на торгах выложу в коде базу  -ручной спредер ЕА!

    Файлы:
    EA_Spreads_Manual_Trades.mq5  26 kb
     
    Roman Shiredchenko #:

    понял: стоп лосс выставили в % от размера счета - а он вам будет сообщать сколько это в деньгах? при сработке стоп лосса сколько потери по счету будут в деньгах в валюте счета? так сделать?

    Всё работает ок - смотрите во вложении.

    Да, верно. Stop Loss на открываемую позицию показываем также в деньгах счёта. Ещё один показатель который очень полезно видеть это Drawdown = просадка в % по текущему Equity с момента открытия последней по времени позиции.
     

    Во! С тестами уже приличнее выглядит, есть что почитать.

    Продолжайте!

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