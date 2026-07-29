учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 513
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Да, верно. Stop Loss на открываемую позицию показываем также в деньгах счёта. Ещё один показатель который очень полезно видеть это Drawdown = просадка в % по текущему Equity с момента открытия последней по времени позиции.
ок - делаю....
вот еще усреднил и видно профит нажимаю кнопку закрыть
Нажал закрыть 15 капнуло
пробуйте во вложении - сделал
Drawdown – рассчитывается как процентное снижение текущего Equity от максимального значения, достигнутого после открытия последней по времени позиции (по всем символам магика)
Автоматический сброс – при закрытии всех позиций показатели сбрасываются
Отображение в панели – строка Просадка (Equity): X.XX% (если позиций нет – — ).
Stop Loss и Take Profit – по-прежнему отображаются в процентах и в деньгах.
вот примерный вид поле Comment()
Обновленная версия во вложении: направление спреда по первому символу спреда Позиций всего: 2 (BUY:1, SELL:0), тут BUY:1 это позиции по первому символу спреда
═══════════ РУЧНОЙ СПРЕД-ТРЕЙДЕР v4.5 ═══════════
Магик: 0 | AUDJPY-NZDCHF
Тип счёта: Хэдж (пользователь: Хэдж)
Символы: AUDJPY / NZDCHF
Лоты: 0.10 / 0.10
─────────────── ПОЗИЦИИ ──────────────────────
Направление: BUY
Позиций всего: 2 (BUY:1, SELL:0)
Общий P&L: 15.03 USD
─────────────── РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ──────────────
Баланс: 1000.00 USD
SL: 10.0% = -100.00 USD
TP: 5.0% = +50.00 USD
Трейлинг экв.: отключён
Просадка (Equity): 0.50%
─────────────── ИСТОРИЯ (последние 10) ────────
+15 -3 +22 -8 +5 0 0 0 0 0
─────────────── НАСТРОЙКИ ОТКРЫТИЯ ───────────
Попыток: 33 Задержка: 333 мс
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нажал купить - куплено
с подробными логами во вложении вывод в лог в вкладку ЭКСПЕРТЫ терминала в секундах
Роман, огромное спасибо! Тестирую, пока всё отлично. Подумаю ещё что можно доработать. Но это скорее всего будут косметические изменения в интерфейсе )
ОК! Супер - тоже настраиваю торги!!!!
И подключаю новые символы - пользовательские спреды! Торгую флеты с усреднением! Усреднять на спредах ок так как есть страховка в виде продажи второго символа спреда! При покупке первого и покупка второго символа спреда при продаже первого!
В кнопке закрыть в скобках отображено количество позиций на закрытие по всем символам спреда!
Направление торгов спреда определяется по первому символу спреда!
В кнопке закрыть в скобках отображено количество позиций на закрытие по всем символам спреда!
Кнопка "Закрыть" это кнопка которую надо держать на пульсе, то есть надо ловить момент закрытия. Может всё таки добавить в Настройки: "Автозакрытие всех позиций по пересечению средней" = TRUE, FALSE.
Кнопка "Закрыть" это кнопка которую надо держать на пульсе, то есть надо ловить момент закрытия. Может всё таки добавить в Настройки: "Автозакрытие всех позиций по пересечению средней" = TRUE, FALSE.
Кнопка "Закрыть" это кнопка которую надо держать на пульсе, то есть надо ловить момент закрытия. Может всё таки добавить в Настройки: "Автозакрытие всех позиций по пересечению средней" = TRUE, FALSE.
тейк выставили и трал - сам выставил... Жду... Это ручной помощник - тут нет средних! )
трал работает с профита и тейк выставлен -сам проверяю не обязательно следить за графиком!
Ни индикатора спреда ни графиком спреда следить н е обязательно!
Робот не знает средних так как не привязан ни к одному индикатору или символу - вы ставите сами любые символы на торги во внешних переменных и ок!
Я так специально сделал чтобы можно было робота сразу ставить на пользовательские символы спреды МТ5 типа символ1-символ2!
Или вот по индикатору спред купил
и жду профит - потом с робота закрою!
Робота проверяю - пока полет - ок!
тейк выставили и трал - сам выставил... Жду... Это ручной помощник - тут нет средних! )
и жду профит - потом с робота закрою!
Понял, спасибо. Кстати, я тоже за открытие по сигналу вашего индикатора. Правда формула у него очень длинная для моего узкого понимания )
Понял, спасибо. Кстати, я тоже за открытие по сигналу вашего индикатора. Правда формула у него очень длинная для моего узкого понимания )
Там все элементарно цена символ1*лот1-цена символ2*лот2-цена символ3*лот3 это динамические балансы получаются используя коэффы они же лоты от волатильности тоже и вперед для форекса - торги в пункто- долларе в единой плоскости пункто-доллара! Торги во флете.
Вот формула использована типа этой - индикатор сам всё автоматически считает.
спред сходил вниз к 4000 и сработал ок трейлинг стоп в профит!
и вот такие фишки в истории слева зеленым сохраняются в RAM в оперативной памяти до перезагрузки терминала там 215 (была перезагрузка) потом еще продажа +190 закрытие продажи и вход в покупку спреда