учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 513

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Sergey2134 #:
Да, верно. Stop Loss на открываемую позицию показываем также в деньгах счёта. Ещё один показатель который очень полезно видеть это Drawdown = просадка в % по текущему Equity с момента открытия последней по времени позиции.

ок - делаю....

вот еще усреднил и видно профит нажимаю кнопку закрыть

Нажал закрыть 15 капнуло 

пробуйте во вложении - сделал


Drawdown – рассчитывается как процентное снижение текущего Equity от максимального значения, достигнутого после открытия последней по времени позиции (по всем символам магика)

Автоматический сброс – при закрытии всех позиций показатели сбрасываются

Отображение в панели – строка Просадка (Equity): X.XX% (если позиций нет – ).

Stop Loss и Take Profit – по-прежнему отображаются в процентах и в деньгах.

вот примерный вид поле Comment()

═══════════ РУЧНОЙ СПРЕД-ТРЕЙДЕР v4.3 ═══════════
Магик: 0  |  AUDJPY-NZDCHF
Тип счёта: Хэдж (пользователь: Хэдж)
Символы: AUDJPY / NZDCHF
Лоты: 0.10 / 0.10

─────────────── ПОЗИЦИИ ──────────────────────
Направление: BUY
BUY:  1  (средняя 95.5000)
SELL: 0  (средняя 0.0000)
Последний BUY:  95.5000
Последний SELL: 0.0000
Общий P&L: 12.50 USD

─────────────── РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ──────────────
Баланс: 1000.00 USD
SL: 10.0%  =  -100.00 USD
TP: 5.0%  =  +50.00 USD
Трейлинг экв.: отключён
Просадка (Equity): 0.50%

─────────────── ИСТОРИЯ (последние 10) ────────
+15 -3 +22 -8 +5 0 0 0 0 0

─────────────── НАСТРОЙКИ ОТКРЫТИЯ ───────────
Попыток: 33  Задержка: 333 мс
════════════════════════════════════════════════
Файлы:
EA_Spreads_Manual_Trades.mq5  29 kb
 

Обновленная версия во вложении: направление спреда по первому символу спреда Позиций всего: 2 (BUY:1, SELL:0), тут BUY:1 это позиции по первому символу спреда

═══════════ РУЧНОЙ СПРЕД-ТРЕЙДЕР v4.5 ═══════════
Магик: 0  |  AUDJPY-NZDCHF
Тип счёта: Хэдж (пользователь: Хэдж)
Символы: AUDJPY / NZDCHF
Лоты: 0.10 / 0.10

─────────────── ПОЗИЦИИ ──────────────────────
Направление: BUY
Позиций всего: 2 (BUY:1, SELL:0)
Общий P&L: 15.03 USD

─────────────── РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ──────────────
Баланс: 1000.00 USD
SL: 10.0%  =  -100.00 USD
TP: 5.0%  =  +50.00 USD
Трейлинг экв.: отключён
Просадка (Equity): 0.50%

─────────────── ИСТОРИЯ (последние 10) ────────
+15 -3 +22 -8 +5 0 0 0 0 0

─────────────── НАСТРОЙКИ ОТКРЫТИЯ ───────────
Попыток: 33  Задержка: 333 мс
════════════════════════════════════════════════

нажал купить - куплено 


с подробными логами во вложении вывод в лог в вкладку ЭКСПЕРТЫ терминала в секундах

Файлы:
EA_Spreads_Manual_Trades.mq5  28 kb
 
Роман, огромное спасибо! Тестирую, пока всё отлично. Подумаю ещё что можно доработать. Но это скорее всего будут косметические изменения в интерфейсе )
 
Sergey2134 #:
Роман, огромное спасибо! Тестирую, пока всё отлично. Подумаю ещё что можно доработать. Но это скорее всего будут косметические изменения в интерфейсе )

ОК! Супер - тоже настраиваю торги!!!!

И подключаю новые символы - пользовательские спреды! Торгую флеты с усреднением! Усреднять на спредах ок так как есть страховка в виде продажи второго символа спреда! При покупке первого и покупка второго символа спреда при продаже первого!

В кнопке закрыть в скобках отображено количество позиций на закрытие по всем символам спреда! 

Направление торгов спреда определяется по первому символу спреда!

 
Roman Shiredchenko #:

В кнопке закрыть в скобках отображено количество позиций на закрытие по всем символам спреда! 

Кнопка "Закрыть" это кнопка которую надо держать на пульсе, то есть надо ловить момент закрытия. Может всё таки добавить в Настройки: "Автозакрытие всех позиций по пересечению средней" = TRUE, FALSE.

 
Sergey2134 #:

Кнопка "Закрыть" это кнопка которую надо держать на пульсе, то есть надо ловить момент закрытия. Может всё таки добавить в Настройки: "Автозакрытие всех позиций по пересечению средней" = TRUE, FALSE.

Пересечение не гарантирует закрытие с прибылью
 
Sergey2134 #:

Кнопка "Закрыть" это кнопка которую надо держать на пульсе, то есть надо ловить момент закрытия. Может всё таки добавить в Настройки: "Автозакрытие всех позиций по пересечению средней" = TRUE, FALSE.

тейк выставили и трал - сам выставил... Жду... Это ручной помощник - тут нет средних! )

трал работает с профита и тейк выставлен -сам проверяю не обязательно следить за графиком!

Ни индикатора спреда ни графиком спреда следить н е обязательно!

Робот не знает средних так как не привязан ни к одному индикатору или символу - вы ставите сами любые символы на торги во внешних переменных и ок! 

Я так специально сделал чтобы можно было робота сразу ставить на пользовательские символы спреды МТ5 типа символ1-символ2!

Или вот по индикатору спред купил 

и жду профит - потом с робота закрою!

Робота проверяю - пока полет - ок!

 
Roman Shiredchenko #:

тейк выставили и трал - сам выставил... Жду... Это ручной помощник - тут нет средних! )

и жду профит - потом с робота закрою!

Понял, спасибо. Кстати, я тоже за открытие по сигналу вашего индикатора. Правда формула у него очень длинная для моего узкого понимания )

 
Sergey2134 #:

Понял, спасибо. Кстати, я тоже за открытие по сигналу вашего индикатора. Правда формула у него очень длинная для моего узкого понимания )

Там все элементарно цена символ1*лот1-цена символ2*лот2-цена символ3*лот3 это динамические балансы получаются используя коэффы они же лоты от волатильности тоже и вперед для форекса - торги в пункто- долларе в единой плоскости пункто-доллара! Торги во флете.

Вот формула использована типа этой - индикатор сам всё автоматически считает.

Спред RP-6E-DX имеет флетовую линию, но прибыль небольшая.
Спред RP-6E-DX имеет флетовую линию, но прибыль небольшая.
  • 2011.02.23
  • www.mql5.com
Обсуждается стратегия торговли спредами с использованием индикатора Recycle-2, где акцент сделан на поддержании флета и оптимизации соотношения лотов. Упоминаются проблемы с данными о времени торговли фьючерсов, влияющие на точность расчетов, а также необходимость внимательного подхода к изменению весовых коэффициентов для снижения риска. Также затрагиваются вопросы реализации индикатора в советнике и анализ убытков.
 

спред сходил вниз к 4000 и сработал ок трейлинг стоп в профит!

и вот такие фишки в истории слева зеленым сохраняются в RAM  в оперативной памяти до перезагрузки терминала там 215 (была перезагрузка) потом еще продажа +190 закрытие продажи и вход в покупку спреда 

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