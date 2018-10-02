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Мартингейл по индикатору RSI - эксперт для MetaTrader 4
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Keg of money management
Скрипт мани менеджмент, который считает за вас потенциальную прибыль, возможный убыток, процент риска, на всём счету и по каждому инструменту. Показывает где не выставлены стоп-лоссы и тейк-профиты.ATR Up and Down
Индикатор ATR UD показывает среднее значения роста и падения от цены открытия за N период. А также реальное значение роста и падения не зависимо от периода
MA_ATR - иникатор от индикатора
Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).VR Donchian Lite
Классический индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)