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Советники

Мартингейл по индикатору RSI - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
11198
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Советник открывает позиции по индикатору RSI. Следующая сделка не открывается, пока не закрыта предыдущая. Закрываются сделки по Sl или TP.  После закрытия по SL советник увеличивает лот следующей сделки. После закрытия по TP, следующая сделка открывается с начальным лотом.

параметры


Keg of money management Keg of money management

Скрипт мани менеджмент, который считает за вас потенциальную прибыль, возможный убыток, процент риска, на всём счету и по каждому инструменту. Показывает где не выставлены стоп-лоссы и тейк-профиты.

ATR Up and Down ATR Up and Down

Индикатор ATR UD показывает среднее значения роста и падения от цены открытия за N период. А также реальное значение роста и падения не зависимо от периода

MA_ATR - иникатор от индикатора MA_ATR - иникатор от индикатора

Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).

VR Donchian Lite VR Donchian Lite

Классический индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)