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Reversible martin-antimartin on RSI - эксперт для MetaTrader 4

Roman Shiredchenko
Roman Shiredchenko

Roman Shiredchenko

  • специалистом в  на биржевых рынках
  • Россия
  • 11131
Трейдер, писатель.
из интервью: преимущество частного трейдера в том, что можно торговать не всё подряд, потому что надо, но торговать явники.... "в виду явного" движа!
Убыток – это просто незакрытая прибыль с отрицательным знаком ), плата за игру.
7 статей 4 кода 7 тем 7789 комментариев
Просмотров:
7274
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт осуществляет входа по рынку на основании индикатора RSI, а именно  пересечение его границ: верхней и нижней - для соответственно входов в селл и в бай. После сработок стоп-лосса и тейк-профита позиции уже происходит дальнейший вход в рынок на продолжении тенденции, а именно, в направлении сработавшего стоп-лосса (при его сработке). При этом увеличивается объем входа в дальнейшую позицию по рынку - на так называемом перевороте - при варианте управления манименеджментом по маргингейлу: происходит домножение на коэффициент, задаваемый Вами также во внешних переменных.

По варианту манименеджмента Анти-мартингейл происходит домножение предыдущего объема сделки на коэффициент при закрытии позиции в профит (по тейк профиту).

Количество увеличений объемов входа также задается соответствующей внешней переменной.

Понятный интерфейс управления внешними значениями переменных:

extern bool   Martin       = false; // ТОРГИ: мартин/анти-мартин,  мартин (увеличение на K_Martin при лоссе)/ по анти-мартину (увеличение на K_Martin при профите)
extern ENUM_TIMEFRAMES timeframe_RSI = 15; // торгуемый таймфрейм индикатора 
extern int    period_RSI   = 14;
extern int    level_buy    = 30;
extern int    level_sell   = 70;

extern double Lot          = 0.01;          // начальное значение стартового лота
extern double K_Martin     = 2.0;           // коэффициент увеличения следующий объемов входа
extern int    k            = 8;            // кол-во увеличений лот

extern int    Stoploss     = 200,
              Takeprofit   = 220;

extern int    Magic        = 0;
extern int    DigitsLot    = 2;
extern int    slippage     = 3;
//-------------------------------------------------------------------

Отчет по оптимальным значениям параметров по типу идеологически соответствующих - несколько сделок в день, исходя из примерно третей- пятой части значений показаний индикатора средне- дневного движения цены символа (ATR (14)).


Reaper_v2.8.mq4 Reaper_v2.8.mq4

Интересный советник на сигналах индикатора Alligator,ATR и индикатора Moving Averages.

ScalePrice - ценовая шкала для слабовидящих. ScalePrice - ценовая шкала для слабовидящих.

Замучил мелкий шрифт в терминале? Этот индикатор делает цифры цены видимыми!

Dynamic RSI Dynamic RSI

Популярный индикатор теперь в MQL4.

FormulE FormulE

Попытка выровнять колебания цены, чтобы нагляднее отобразить направление движения цены.