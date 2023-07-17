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Reversible martin-antimartin on RSI - эксперт для MetaTrader 4
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Эксперт осуществляет входа по рынку на основании индикатора RSI, а именно пересечение его границ: верхней и нижней - для соответственно входов в селл и в бай. После сработок стоп-лосса и тейк-профита позиции уже происходит дальнейший вход в рынок на продолжении тенденции, а именно, в направлении сработавшего стоп-лосса (при его сработке). При этом увеличивается объем входа в дальнейшую позицию по рынку - на так называемом перевороте - при варианте управления манименеджментом по маргингейлу: происходит домножение на коэффициент, задаваемый Вами также во внешних переменных.
По варианту манименеджмента Анти-мартингейл происходит домножение предыдущего объема сделки на коэффициент при закрытии позиции в профит (по тейк профиту).
Количество увеличений объемов входа также задается соответствующей внешней переменной.
Понятный интерфейс управления внешними значениями переменных:
extern bool Martin = false; // ТОРГИ: мартин/анти-мартин, мартин (увеличение на K_Martin при лоссе)/ по анти-мартину (увеличение на K_Martin при профите) extern ENUM_TIMEFRAMES timeframe_RSI = 15; // торгуемый таймфрейм индикатора extern int period_RSI = 14; extern int level_buy = 30; extern int level_sell = 70; extern double Lot = 0.01; // начальное значение стартового лота extern double K_Martin = 2.0; // коэффициент увеличения следующий объемов входа extern int k = 8; // кол-во увеличений лот extern int Stoploss = 200, Takeprofit = 220; extern int Magic = 0; extern int DigitsLot = 2; extern int slippage = 3; //-------------------------------------------------------------------
Отчет по оптимальным значениям параметров по типу идеологически соответствующих - несколько сделок в день, исходя из примерно третей- пятой части значений показаний индикатора средне- дневного движения цены символа (ATR (14)).
Интересный советник на сигналах индикатора Alligator,ATR и индикатора Moving Averages.ScalePrice - ценовая шкала для слабовидящих.
Замучил мелкий шрифт в терминале? Этот индикатор делает цифры цены видимыми!
Популярный индикатор теперь в MQL4.FormulE
Попытка выровнять колебания цены, чтобы нагляднее отобразить направление движения цены.