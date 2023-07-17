Эксперт осуществляет входа по рынку на основании индикатора RSI, а именно пересечение его границ: верхней и нижней - для соответственно входов в селл и в бай. После сработок стоп-лосса и тейк-профита позиции уже происходит дальнейший вход в рынок на продолжении тенденции, а именно, в направлении сработавшего стоп-лосса (при его сработке). При этом увеличивается объем входа в дальнейшую позицию по рынку - на так называемом перевороте - при варианте управления манименеджментом по маргингейлу: происходит домножение на коэффициент, задаваемый Вами также во внешних переменных.

По варианту манименеджмента Анти-мартингейл происходит домножение предыдущего объема сделки на коэффициент при закрытии позиции в профит (по тейк профиту).

Количество увеличений объемов входа также задается соответствующей внешней переменной.

Понятный интерфейс управления внешними значениями переменных:

extern bool Martin = false ; extern ENUM_TIMEFRAMES timeframe_RSI = 15 ; extern int period_RSI = 14 ; extern int level_buy = 30 ; extern int level_sell = 70 ; extern double Lot = 0.01 ; extern double K_Martin = 2.0 ; extern int k = 8 ; extern int Stoploss = 200 , Takeprofit = 220 ; extern int Magic = 0 ; extern int DigitsLot = 2 ; extern int slippage = 3 ;

Отчет по оптимальным значениям параметров по типу идеологически соответствующих - несколько сделок в день, исходя из примерно третей- пятой части значений показаний индикатора средне- дневного движения цены символа (ATR (14)).



