Счётчик частичных закрытий ордера - страница 4
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Считает хорошо, но на втором ордере всё зависло в тестере.
Посмотрите, какие значения поля комментария в тестере, Там, по-моему, немного по-другому обозначаются частичные закрытия.
Посмотрите, какие значения поля комментария в тестере, Там, по-моему, немного по-другому обозначаются частичные закрытия.
Ордер 1
Первое закрытие тикет ордера 2: from #2
Второе закрытие: from #3
Третье закрытие: from #4
Закрытие БУ тикет ордера 5
Ордер 2
Первое закрытие тикет ордера 7: from #7
Второе закрытие: from #8
Закрытие БУ: to #3
Алло - учите ликбез - АЛЛО!!!!!!!!!!!!!!!
прочел по диагонали - мнение - что при неттинге - все бай например отщипывают о селлов - при хедже там тупо все открыывается и ведется.
это элементарные вещи
вот кроется бай 3 контракта - по 1 контракту селлами - частично! ПО 1 КОНТРАКТУ КРОЕТСЯ БАЙ 3 КОНТРАКТА СЕЛЛАМИ НА ОТКАТАХ ПО 1 КОНТРАКТУ РОБОТОМ.
Посмотрите, какие значения поля комментария в тестере, Там, по-моему, немного по-другому обозначаются частичные закрытия.
Спасибо, всё чисто работает и отлично считает и не подвисает
без этого:
Спасибо, всё чисто работает и отлично считает и не подвисает
без этого:
Ничего не понял ))
Без чего оно работает? Кроме того, это ведь скрипт. А в тестере скрипт в принципе не запускается.
Без чего оно работает? Кроме того, это ведь скрипт. А в тестере скрипт в принципе не запускается.
В коде советника проверяю и всё работает отлично))