учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 457
Эх, всё не просто в мире. Я читал его книжку и понимаю причины его жестокости. Он писал, что отец его был тяжёлым деспотичным человеком.
И я задаю себе вопрос, мог ли я стать таким же как он в тех условиях? Ответ очевиден, конечно мог. Должен ли я ненавидеть его. Нет не должен. Сожалеть да, о его жертвах и о нём. Зло порождает зло. Никак по другому.
Во-первых я атеист и бог мне не помеха, даже, если ты чёрный маг. Во-вторых я написал, что заканчиваю полемику, но ты ответил:" А чё, куда побежал, трусливый пердун? Стой, мы ещё не закончили."
Так кто не хочет мира?
Ты не прав, существует закон.
СЭРы - эко вы углубились... :-)
Лечение - (попутно) же налицо. (в наличии) :-)
А ты знаешь, я пожалею тебя. Ты сам ответишь пред Богом, и я все отдаю в Его руки, пусть Сам решает твою судьбу. А ты к старости даже не смог понять, что веришь ты в Него или не веришь, Бог поругаем не бывает, и ты зависишь от Него каждый день и каждую минуту. Он сделал так, что ты каждый день хочешь есть и ходишь срать, попробуй скажи что ты независимый от Него и не ешь и не ходи в туалет и не дыши. Ты старый глупец, есть такая присказка, в окопе когда идут в атаку или при бомбежке не бывает атеистов, даже самые закоренелые коммуняки начинали молиться. Итак, ты для меня больше не существуешь, тебя просто нет, ты пустое место. А все что теперь ты будешь изрыгать из своих уст, будет против тебя же, так как Бог за каждое слово приведет в свое время на Суд. Было бы сказано, может для этого мы с тобой и встретились тут, чтобы ещё раз было тебе проповедано перед смертью. И теперь тебе не будет оправдания, ты не сможешь сказать Богу на суде, что я не знал и мне не говорили. К тебе из милости была послана последняя попытка, но ты отверг и ее. А теперь прощай.
Если веруешь, то выполняй заповедь: не суди других и не судим будешь. Не боишься, что Бог накажет, за невыполнение?)
У меня бабушка была по матери - настоящая христианка. За всю жизнь ни одного плохого слова никому не сказала и ни на что не пожаловалась. А ведь жила она в трудное время, у неё было много детей и она рано лишилась мужа. Вот это действительно верующая. А ты никакой не верующий - поносишь всех подряд, - разве это верующий? Только прикидываешься верующим.
Вопрос к модераторам : долго ещё будем читать хамло лекаря?
:-)
да не приглашай их - ИМХО - лишнее...
:-)
Да, вроде и без них уже его вылечил.) О мире заговорил.)
чёто вы загрустили - Форекс Самое лучшее онлайн Казино - делай ставки и руби бабло
сегодня неделька закончилась прибытком :))