учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 452
ухх, тяжело похмелье к вечеру, когда и день жаркий и полстакана никто не налил :-)
смотри-те не подери-тесь горячие эсто-онские парни...
вы что грааль не поделили, как и медвежью шкурку ? Медведи против подобных делёжек
10% с начала недели - я не центозависим - просто проверяю работу мартЫнов. :-)
вышлите друг другу по пузырю и делов то
;)
с начала недели
будет, будет счас такое работать
у мну прога на них давит чуток, откусывая все больше и больше ликвидности
счас хорошо пойдут разворотные мартины ...
и на долго
вырубать больше не буду
начинал с еньки, гляньте на неё на дневках или Н4, поржать как бы - синусоида, реально
ahahaha
Ну зависим, признай все же и делов-то)
отбитие за неделю
переворотные
тут вот ИМХО посты грамотные Александра - я не верю, что это демо...
и далее по постам его.
У меня нет желания перетряхивать то белье, после работы итак башка кипит, но запомни, не в моих правилах оскорблять человека первым ни за что. Вот когда он не принимает нормальных доводов и начинает бычиться, тут волей-неволей начинаешь думать, ну что за фигня, экий упертый старик, все у него идеально, уже и антилопу золотую пригнал, мешки для денег типа готовит. Но я показал всем, что у тебя пустышка, ради молодняка чтобы не вёлся. А ты начал злиться, вместо того чтобы доказать если ты прав, а не прав, ну просто промолчи хотя бы. Но ты весьма уперт характером, очень уперт, типичный скрытный угрюмый холерик. Любишь докапываться и придираться до мелочей у других, а свои бревна в глазу не замечаешь.
Ну зависим, признай все же и делов-то)
СЭРы (это без шуток), я полагаю обход "врача" закончен, "лечение" назначено - может имеет смысл вернуться к конструктиву? :-)
Здоровье это важно, буду следить за ним, с вашего позволения, так как сказать, национальный проект по селу)
МОЖНО и без моего позволенья :-)
Как сами посчитаете нУжным.
Сделал (хотя есть и у самого и подходы, и философия, и коды, и библиотеки на МТ5 - просто интересно было глянуть... - выбрал кое-что для рассмотрения). :-)
В процессе - если интересно - выложу.
ЛЕЧЕНИЕ И ТАБЛЕТКИ:
RSI martingale technology - страдает философия — там удвоение при очередном сигнале, но не лоссе или серии лоссов
Breakdown Morning Flat
Smoothing Average — пересечение ценой МА
Советник по индикатору iRSI
есть похоже мартин при лоссе Coefficient for position locking - коэффициент позиции, если предыдущая закрылась с убытком;
Идея, пожалуй, банальная: если RSI находится в зоне перепроданности и при этом уже начинает разворачиваться наверх, а Moving Average тоже направляется вверх - значит покупаем. Для продажи все зеркально.
Основная особенность советника - это использование двух комплектов настроек. Одни настройки с более короткими периодами, которые дают больше входов. Другие, наоборот, с более долгими периодами, дающие меньше входов, но более точные.
Для расчета уровня Стоп Лосс и Тейк Профит используется индикатор ATR. Есть возможность фильтрации сделок по тренду, в качестве фильтра используется Moving Average с таймфрейма H1.
Virtual Trailing Stop
CCI and Martin — можно заменить на РСИ
!!!One MA EA Советник торгует по одному индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом абсолютно все параметры индикатора вынесены во входные параметры. Работа ведется на каждом тике: как только получен сигнал и в направлении сигнала нет открытых позиций - можно выполнить сигнал.
Arbitrage Synthetic —
данном советнике вы сможете проверить классические принципы работы мартингейла, а так же антимартингейла.
Код советника максимально прост и весь прокомментирован.
Martin 1 Торговая стратегия на базе Мартингейла (Martin, Martingale). Возможно ограничение по рабочим часам на открытие новых позиций — см. форум — ввести ограничение на кол-во поз в рынке.
MQL5 Wizard MA RSI
Lucky