учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 397

Roman Shiredchenko:

сейчас 24  - 32 пункта

Актер:
лето - страшно - флет - согласен. 

Оптимизирую каждую неделю - пересматриваю, меняю значения.

 
Roman Shiredchenko:

усилия - по фигу. ИМХО - философия - рулит.

Цель - не ускользнута и не ускользнула, если внимание обратить, то там налицо начало параболы... :-)

тож - философия - без аппроксимации.


не вижу параболы, но есть опасность - там налицо начало разноса..

"волатильность" линии баланса нарастает, а он не бесконечный..

для себя в отчётах, уберите весь ММ и локи, посчитайте пункты.. 

 
Maxim Kuznetsov:

1. падения - это выводы. я добавил стартовый -  это к параболе.

2. я не знаю как это сделать - там локов нет. там пункты - не рулят. Рулит - объем. Тож мартин.

 
Roman Shiredchenko:

Рулит - объем.

На 13-м перевороте даже одной позицией уже будет 24 лота, это сумасшедшие 240 долл. за пункт.

А он по три позы открывает, потому конец придет в три раза быстрее.
 
Актер:
:-) неделя. надеюсь не  последняя

https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/d54da76c8140dae4fec7c8ec36ec31aa

 
Roman Shiredchenko:

Не жалко 300 баксов из-за 10 долл.?
 
Актер:
попытка сделать много больше.

вот месяц https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/6c9e82465f23459ce1251649b5514c8e
 
Roman Shiredchenko:

Рисковый парень. Жаль нельзя посмотреть график эквити, веселая картинка была б.
 
Актер:
:-) со слов - там эквити ниже 25-26000 - не падала.

