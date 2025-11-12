учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 397
сейчас 24 - 32 пункта
Тем более. Все деньги мартышкам скормишь, нефтянка не успеет.
лето - страшно - флет - согласен.
Оптимизирую каждую неделю - пересматриваю, меняю значения.
усилия - по фигу. ИМХО - философия - рулит.
Цель - не ускользнута и не ускользнула, если внимание обратить, то там налицо начало параболы... :-)
тож - философия - без аппроксимации.
не вижу параболы, но есть опасность - там налицо начало разноса..
"волатильность" линии баланса нарастает, а он не бесконечный..
для себя в отчётах, уберите весь ММ и локи, посчитайте пункты..
1. не вижу параболы, но есть опасность - там налицо начало разноса..
"волатильность" линии баланса нарастает, а он не бесконечный..
2. для себя в отчётах, уберите весь ММ и локи, посчитайте пункты..
1. падения - это выводы. я добавил стартовый - это к параболе.
2. я не знаю как это сделать - там локов нет. там пункты - не рулят. Рулит - объем. Тож мартин.
Рулит - объем.
:-) неделя. надеюсь не последняя
https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/d54da76c8140dae4fec7c8ec36ec31aa
Не жалко 300 баксов из-за 10 долл.?
попытка сделать много больше.вот месяц https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/6c9e82465f23459ce1251649b5514c8e
Рисковый парень. Жаль нельзя посмотреть график эквити, веселая картинка была б.
:-) со слов - там эквити ниже 25-26000 - не падала.