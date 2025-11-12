учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 394
КОЛЛЕГИ - вот пятница
https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/fa5bfb38aa88353e316c00929f63fcf6
200 центов - поздравляю. Как планируем потратить?
Есть варианты работать на "фирмы". Предоставляют капитал, под тебя.
Крайне не рекомендую. Свои деньги это потеря, чужие - ответственность.
Я про свой опыт)
Чужими управляют команды, а не один человек.
Я про свой опыт)
Ну а командой же ты рулить хотел, как я понял.
Я хотел пройти первый лимит, чтобы мне увеличили его, точнее. И расти дальше по лимитам, видел доллары во сне и наяву, а по факту, лишь бредил) Не понимал, что говорят и что хотят от меня.. Причем те, кто прошел и знают, что говорят.
Для управления командой нужны другие навыки и опыт.
200 центов - поздравляю. Как планируем потратить?
там не 200, но 2000 - взял еды и выпивки чуть... чисто по селянски... :-)
вот месяц - падения - это выводы. Там кривая доходности - главная - Вы же сами это понимаете...
https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/b253eb5482c6a2673b450fd350f035da
вот неделя https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/32500e1a18479bf2fff8a801a454d193
плюсом сюда залил - пока жив счет
Грааль не нашёл ;)
плохо искал
ты против него торгуешь
;)
чей-то памм, куда доливаешь?
написал в личку, чтобы не было рекламы - кому надо - тот найдет узнаваемого ДЦ по цветам в Альпах.
написал в личку, чтобы не было рекламы - кому надо - тот найдет узнаваемого ДЦ по цветам в Альпах.