учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 394

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko:

КОЛЛЕГИ -  вот пятница

https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/fa5bfb38aa88353e316c00929f63fcf6

200 центов - поздравляю. Как планируем потратить?

 
tamagucci:

Есть варианты работать на "фирмы". Предоставляют капитал, под тебя.

Крайне не рекомендую. Свои деньги это потеря, чужие - ответственность.

 
Актер:

Крайне не рекомендую. Свои деньги это потеря, чужие - ответственность.

Я про свой опыт)

Чужими управляют команды, а не один человек. 

 
tamagucci:

Я про свой опыт)

Чужими управляют команды, а не один человек. 

Ну а командой же ты рулить хотел, как я понял.

 
Актер:

Ну а командой же ты рулить хотел, как я понял.

Я хотел пройти первый лимит, чтобы мне увеличили его, точнее. И расти дальше по лимитам, видел доллары во сне и наяву, а по факту, лишь бредил) Не понимал, что говорят и что хотят от меня.. Причем те, кто прошел и знают, что говорят.

Для управления командой нужны другие навыки и опыт. 

 
Актер:

200 центов - поздравляю. Как планируем потратить?

там не 200, но 2000 - взял еды и выпивки чуть... чисто по селянски... :-) 

вот месяц - падения - это выводы. Там кривая доходности - главная - Вы же сами это понимаете... 

https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/b253eb5482c6a2673b450fd350f035da

вот неделя https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/32500e1a18479bf2fff8a801a454d193



плюсом сюда залил - пока жив счет 

мартини

 
Roman Shiredchenko:

сюда залил - пока жив счет

чей-то памм, куда доливаешь?
 
tamagucci:

Грааль не нашёл ;)

плохо искал

ты против него торгуешь

;)

 
Актер:
чей-то памм, куда доливаешь?

написал в личку, чтобы не было рекламы - кому надо - тот найдет узнаваемого ДЦ по цветам в Альпах.

 
Roman Shiredchenko:

написал в личку, чтобы не было рекламы - кому надо - тот найдет узнаваемого ДЦ по цветам в Альпах.

Паммы такой же развод, ничего там не заработаешь, кормишь только управляющего. У самого был в А, просто давно не заходил, забыл как выглядит)

Хорошо сказал некто:
------
А потому и не на инвесторов расчитаны ваши завлекухи, а на недальновидных халявщиков, желающих срубить бабла с малой суммой и много. То есть центовые недотрейдеры без работающей тс завлекают оптом центовых недоинвесторов. Ну ладно, пусть не совсем центовые. Пусть 100-500 баксовые. И смахивает больше на то как одни, играющие в казино на мелочугу, предлагают другим ставить на их ставки, хотя по сути результат в итоге такой же как если бы они ставили сами изначально. В связи с этим и рекомендавал обратиться к УК РФ. 
Потому как данный возвышенный инвестиционный союз "чиста реального трейдера" с "чиста реальным инвестором", очень напоминает мошенничество.
1...387388389390391392393394395396397398399400401...507
Новый комментарий