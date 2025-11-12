учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 396
ДВИЖ - МЕСЯЦ - НЕДЕЛЯ - ДЕНЬ. 25-30% ДНЕВНОГО ДИАПАЗОНА - ОБНОВЛЕНИЕ МАКСИМУМОВ.
За 500 трейдов рост на 1/30? Сила и мощь..
да там - философия заряжена. Рынок сколько дает - то берут. Гуд - если все не заберет... :-)
В максималке везЕт 13 переворотов. И то если не синхронно. Там стопы одних перекрываются тейками других. Четыре пары, пять параметров на каждой канала переворотного, типа 25,26,27,28,29% АТР стопа для переворота и соответственно 26,27,28,29,30% - тейка - для выхода в профит и начала стартовым.
вот - за сегодня БОЛЕЕ 100 трейдов 1,59 профит фактора - уже ГУД, там от 1,6 - считается - норм.
И зачем столько усилий? Алгоритмически прикольно, но цель ускользнула.
усилия - по фигу. ИМХО - философия - рулит.
Цель - не ускользнута и не ускользнула, если внимание обратить, то там налицо начало параболы... :-)
тож - философия - без аппроксимации.
А в открытии сразу трёх поз какая философия?
там философия - в шаге 1% и диапазоне АТР 25-30% - забирают, если сразу 3 позы - значит не перекрылись... т.е. по профиту не вышел один и перевернулись по стопу оба.
там разбег 2 настоящих пункта между стопом и тейком в каждом.
там канал переворотный разный у каждой.
открывается сразу 5 поз по инструменту в одном направлении - это при старте - а там уже как пойдет.
Сегодня были два 0,96 в селл. и Один 1,92 в бай - по одному и тому же инструменту - там каналы переворотные разные.
И в разное время все вышли в профит.
ИМХО - тут главное, чтобы в резонанс все одновременно не вошли, тогда возможно и 10 переворотов в максимуме, а то и меньше будет - это уже не айс...
И на 14-й переворот кирдык?
нет - там уж смотреть буду - руками локи ставить и баблецо доливать... :-) Да хз - пока не было в тестов на таких объемах по кол-ву переворотных мартинов.
пока не было в тестах на таких объемах по кол-ву переворотных мартинов.
Актер:
1. Судя по стейту ширина канала в пределах 30-40 п.
2. На хорошем боковике больше 13 отбоев вполне может быть. А если ещё не по одной паре, то вот он, не сбывшийся цветок каменный.
1. нет - она оптимизируется автоматически и я сам меняю - сейчас 24 - 32 пункта на разных парах по разному.
2. Сейчас нефтянку еще толкнут - и вот она - парабола :-)
там когда нефть ходила сильно вниз-вверх я смотрел там на евре ход был выше 1000 пипсов - это вообще класс когда движ для таких штук.
вот движ на йене - свыше 1000 настоящих пунктов