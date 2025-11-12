учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 396

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko:

ДВИЖ - МЕСЯЦ - НЕДЕЛЯ - ДЕНЬ. 25-30% ДНЕВНОГО ДИАПАЗОНА - ОБНОВЛЕНИЕ МАКСИМУМОВ.


За 500 трейдов рост на 1/30? Сила и мощь.. 


 
Maxim Kuznetsov:
За 500 трейдов рост на 1/30? Сила и мощь.. 


да там - философия заряжена. Рынок сколько дает - то берут. Гуд - если все не заберет... :-)

В максималке везЕт 13 переворотов. И то если не синхронно. Там стопы одних перекрываются тейками других. Четыре пары, пять параметров на каждой канала переворотного, типа 25,26,27,28,29% АТР  стопа для переворота и соответственно 26,27,28,29,30% - тейка - для выхода в профит и начала стартовым.

вот - за сегодня БОЛЕЕ 100 трейдов  1,59 профит фактора - уже ГУД, там от 1,6 - считается - норм.

1,59 - гуд

Файлы:
mjbf0xh.zip  13 kb
 
Roman Shiredchenko:

да там - философия заряжена. Рынок сколько дает - то берут. Гуд - если все не заберет... :-)

В максималке везЕт 13 переворотов. И то если не синхронно. Там стопы одних перекрываются тейками других. Четыре пары, пять параметров на каждой канала переворотного, типа 25,26,27,28,29% АТР  стопа для переворота и соответственно 26,27,28,29,30% - тейка - для выхода в профит и начала стартовым.
И зачем столько усилий? Алгоритмически прикольно, но цель ускользнула. 
 
Maxim Kuznetsov:
И зачем столько усилий? Алгоритмически прикольно, но цель ускользнула. 

усилия - по фигу. ИМХО - философия - рулит.

Цель - не ускользнута и не ускользнула, если внимание обратить, то там налицо начало параболы... :-)

тож - философия - без аппроксимации.

парабола

 
 А в открытии сразу трёх поз какая философия?
 
И на 14-й переворот кирдык?
 
Актер:
 А в открытии сразу трёх поз какая философия?

там философия - в шаге 1% и диапазоне АТР 25-30% - забирают, если сразу 3 позы - значит не перекрылись... т.е. по профиту  не вышел один и перевернулись по   стопу оба.

там разбег 2 настоящих пункта между стопом и тейком в каждом.

там канал переворотный разный у каждой.

открывается сразу 5 поз  по инструменту в одном направлении - это при старте - а там уже как пойдет.

Сегодня были два 0,96 в селл. и Один  1,92 в  бай - по одному и тому же инструменту - там каналы переворотные разные.

И в разное время все вышли в профит.

ИМХО - тут главное, чтобы в резонанс все одновременно не вошли, тогда возможно и 10 переворотов в максимуме, а то и меньше будет - это уже не айс...

 
Актер:
И на 14-й переворот кирдык?

нет - там уж смотреть буду - руками локи ставить и баблецо доливать... :-) Да хз - пока не было в тестов на таких объемах по кол-ву переворотных мартинов.

 
Roman Shiredchenko:

пока не было в тестах на таких объемах по кол-ву переворотных мартинов.

Судя по стейту ширина канала в пределах 30-40 п. На хорошем боковике больше 13 отбоев вполне может быть. А если ещё не по одной паре, то вот он, не сбывшийся цветок каменный.
 

Актер:
1. Судя по стейту ширина канала в пределах 30-40 п.

2. На хорошем боковике больше 13 отбоев вполне может быть. А если ещё не по одной паре, то вот он, не сбывшийся цветок каменный.

1. нет - она оптимизируется автоматически и  я сам меняю - сейчас 24  - 32 пункта  на разных парах по разному. 

2. Сейчас нефтянку еще толкнут - и вот она - парабола :-)

там  когда нефть ходила сильно вниз-вверх я смотрел там на евре ход был выше 1000 пипсов - это вообще класс когда движ для таких штук.

вот движ на йене - свыше 1000 настоящих пунктов

1000

1...389390391392393394395396397398399400401402403...507
Новый комментарий