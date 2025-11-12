учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 395

Roman Shiredchenko:

написал в личку, чтобы не было рекламы - кому надо - тот найдет узнаваемого ДЦ по цветам в Альпах.

ПАММ хочу, такой, чтоб сделки не светил

посоветуй в ЛС, плиз

 
Renat Akhtyamov:

Типа ещё все не знаешь)

https://www.mql5.com/ru/forum/237262
 
Renat Akhtyamov:

написал в личку - там нет истории...

 
Спасибо друг, просветил. Клоуны...
 
Актер:
Спасибо друг, просветил. Клоуны...

я зашел и сижу тут 

***

 
Roman Shiredchenko:

написал в личку - там нет истории...

да, спасибо!
 
Актер:
Типа ещё все не знаешь)

https://www.mql5.com/ru/forum/237262

все меняется

инфу освежил

пора начинать

;)

 
Renat Akhtyamov:

все меняется

инфу освежил

пора начинать

;)

В путь)

 
Renat Akhtyamov:

плохо искал

ты против него торгуешь

;)

Ренат) Держись.

Разберем всё на выхах.

 

ДВИЖ - МЕСЯЦ - НЕДЕЛЯ - ДЕНЬ. 25-30% ДНЕВНОГО ДИАПАЗОНА - ОБНОВЛЕНИЕ МАКСИМУМОВ. ЭТО НЕ ОТКАТНЫЕ (УСРЕДНЯЮЩИЕ), НО ПЕРЕВОРОТНЫЕ МАРТЫНЫ.

РОБОТА С ОПИСАНИЕМ ВЫЛОЖУ ЗДЕСЬ

Файлы:
Downloads.zip  139 kb
