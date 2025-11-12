учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 447

Лекарь Центозависимых:

Идет обход врача.

Лихо тебя штормануло видать, до сих пор отойти не можешь
 
Vladimir Baskakov:
А в тебе откуда столько спеси, псих. травма с детства? Ничего, и тебя вылечим.

Вообще, интересный персонаж, сам ничего полезного ни разу не написал, заходишь только пошипеть и обсудить другого. А ты чего достиг тут, расскажи-ка нам, а то только зыркаешь глазенками чтоб чужое подсмотреть похоже.
 
Ivan_Invanov:
Зарабатываете больше,чем сливаете? Поделитесь тем, как Вы управляете деньгами, есть к примеру у вас сумма накоплений. Сколько % нужно ставить на бота? А как потом снимать, какой прирост ждать,чтобы снять? Насколько часто мартин сливает? Вот 10 депо закинули, сколько доходит к удвоению а сколько сливается? А к учетверению?

Aleksander:

Да ладно, то-то ты стейты выкладывал, там по 80 лотов сразу несколько поз. Сказочник ты похоже, люди говорили, что доверили тебе АЖ дважды по 100 баксов разогнать, и то слил. А на демках гонщик, конечно.

 
Лекарь Центозависимых:

пиздёж и провокация... никогда не брал в трейдинг в управление и прочее денег - не делал памов - не продавал системы - не призывал инвесторов и тд и тп.. торговал только на свои 

 
Aleksander:

При каком уровне просадки(% от баланса) фиксируете убыток?

 
khorosh:

тут не так... всё зависит от уровней которые я выше показал... например сеточку поставил - 1-1-2-4 - за границей лок - сработал лок - смотрим дальше - если цена возвращается в уровни - то разлочиваю серию- и дальше по уровням отбиваюсь - а если улетела в далеко - то просто схлапываю лок- ну или частично закрываю у верхней границы и жду небольшого отката чтобы прикрыть убыточную сторону

 
Aleksander:

А если она то возвращается, то обратно и так болтается полдня? снова лочишь? и так раз 10, ты своим локом только, перезакрывая 10 раз убыток гигантский вырастишь.

"У верхней границы" - где эта граница? как ты можешь сказать когда начнется откат? Уровни далеко не всегда отбиваются, часто идет пробой, весь рынок 50/50. Все по наитию? Везунчик что ли, феномен короче, но убежден, что ничего толкового у тебя нет и быть не может. Это просто тип людей такой, оголтело как слон в посудной лавке чего-то открывает-закрывает, и им везет при этом.

 
Aleksander:

Понятно. Тоже лок иногда использую. 

 
Лекарь Центозависимых:

граница - тут  :) в головах у людей которые смотрят на набор пикселей...


чисто статистика - 70% цена во флете и 30 трендит импульсирует

но лично мне они "помогают" - когда цены там ещё нет... увидеть где она примерно будет


