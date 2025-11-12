учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 447
Идет обход врача.
Лихо тебя штормануло видать, до сих пор отойти не можешь
А в тебе откуда столько спеси, псих. травма с детства? Ничего, и тебя вылечим.Вообще, интересный персонаж, сам ничего полезного ни разу не написал, заходишь только пошипеть и обсудить другого. А ты чего достиг тут, расскажи-ка нам, а то только зыркаешь глазенками чтоб чужое подсмотреть похоже.
Зарабатываете больше,чем сливаете? Поделитесь тем, как Вы управляете деньгами, есть к примеру у вас сумма накоплений. Сколько % нужно ставить на бота? А как потом снимать, какой прирост ждать,чтобы снять? Насколько часто мартин сливает? Вот 10 депо закинули, сколько доходит к удвоению а сколько сливается? А к учетверению?
мда.... тут бота НЕТ - всё вручную - использую наклонные полоски для определения уровней - по ним рассчитываю уровни доливок разворотов мартини и пирамидинга...
мартин НЕ сливает :) просто его надо правильно готовить :)
нет тут такого, что надо 10 депо или ещё сколько - Размер депозита - обычно определяется максимальной просадкой системы х 3 + маржа необходимая для открытия позиций...
в среднем получается 0.1 начальный лот на 5000 депозита - снятие...
заработать - если риски не завышать то выходит примерно 10% в неделю - всё от волатильности рынка зависит
когда снимать... - а всё от твоих целей зависит - ранее снимал 1 раз в неделю - но когда прошел год а я снял около 150к и посчитал что при реинвестировании заработал бы больше 4х лямов... пересмотрел цели...
щас проще - ставлю цель столько то % набить - и закрыться... всю жисть посвящать трейдингу - никакого здоровья не хватит - итак яйца уже поседели :)
Да ладно, то-то ты стейты выкладывал, там по 80 лотов сразу несколько поз. Сказочник ты похоже, люди говорили, что доверили тебе АЖ дважды по 100 баксов разогнать, и то слил. А на демках гонщик, конечно.
пиздёж и провокация... никогда не брал в трейдинг в управление и прочее денег - не делал памов - не продавал системы - не призывал инвесторов и тд и тп.. торговал только на свои
При каком уровне просадки(% от баланса) фиксируете убыток?
тут не так... всё зависит от уровней которые я выше показал... например сеточку поставил - 1-1-2-4 - за границей лок - сработал лок - смотрим дальше - если цена возвращается в уровни - то разлочиваю серию- и дальше по уровням отбиваюсь - а если улетела в далеко - то просто схлапываю лок- ну или частично закрываю у верхней границы и жду небольшого отката чтобы прикрыть убыточную сторону
А если она то возвращается, то обратно и так болтается полдня? снова лочишь? и так раз 10, ты своим локом только, перезакрывая 10 раз убыток гигантский вырастишь.
"У верхней границы" - где эта граница? как ты можешь сказать когда начнется откат? Уровни далеко не всегда отбиваются, часто идет пробой, весь рынок 50/50. Все по наитию? Везунчик что ли, феномен короче, но убежден, что ничего толкового у тебя нет и быть не может. Это просто тип людей такой, оголтело как слон в посудной лавке чего-то открывает-закрывает, и им везет при этом.
Понятно. Тоже лок иногда использую.
граница - тут :) в головах у людей которые смотрят на набор пикселей...
чисто статистика - 70% цена во флете и 30 трендит импульсирует
но лично мне они "помогают" - когда цены там ещё нет... увидеть где она примерно будет