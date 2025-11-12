учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 372
Ну может я ошибаюсь. Но согласитесь, если мы открыли ордер и больше ничего не делаем, то как мы можем оценить зарабатывает ТС или нет? В какой то момент можем быть в плюсе, в какой то в минусе. Разве так можно оценить ТС, без фиксации прибыли?
Я заметил, что если не фиксировать прибыль, то действия котировщика начинают быть предсказуемыми
Поэтому моя стратегия немножко похожа, но абсолютно другая.
Тралов, стопов и тейков нет
Здарова, как жись на селе?)
Село вымерло, все в город на заработки подались.)
Раньше было много энтузиастов перпетуума, а теперь пенсионера значит сторожем поставили?)
Все на пенсию вышли)
Вывел (селекционировал) новый вид "мартышки обыкновенной". Вот за последний месяц, упорно ползет вверх.
а за больший период?
Смысла нет за бОльший тестировать. Ей не важны тренды, сколько бы ни были затяжные. Наоборот, чем больше движухи, тем лучше.
Проблема мартышек в том, что на слишком большой движухе они открывают слишком много позиций.
Именно. В классической так и есть.