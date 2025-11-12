учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 372

khorosh:

Ну может я ошибаюсь. Но согласитесь, если мы открыли ордер и больше ничего не делаем, то как мы можем оценить зарабатывает ТС или нет? В какой то момент можем быть в плюсе, в какой то в минусе. Разве так можно оценить ТС, без фиксации прибыли?

Я заметил, что если не фиксировать прибыль, то действия котировщика начинают быть предсказуемыми

Поэтому моя стратегия немножко похожа, но абсолютно другая.

Тралов, стопов и тейков нет 

 
Здарова, как жись на селе?)
 
Актер:
Село вымерло, все в город на заработки подались.)

 
khorosh:

Раньше было много энтузиастов перпетуума, а теперь пенсионера значит сторожем поставили?)

 
Актер:

Все на пенсию вышли)

 
Вывел (селекционировал) новый вид "мартышки обыкновенной". Вот за последний месяц, упорно ползет вверх.
 
Актер:
а за больший период?

 
Alexandr Saprykin:

Смысла нет за бОльший тестировать. Ей не важны тренды, сколько бы ни были затяжные. Наоборот, чем больше движухи, тем лучше.

 
Актер:

Проблема мартышек в том, что  на слишком большой движухе они открывают слишком много позиций.

 
Alexandr Saprykin:

Именно. В классической так и есть.

