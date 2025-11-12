учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 369
Сомневаюсь, что он будет нормально работать на реале. Очень маленькие стоп и тейк. Скорей всего используются закономерности генерирования искусственных тиков. Нужно проверять на реальных тиках.
какие величины считаете приемлемыми?
Тест по реальным тикам в мт5
ИМХО величины должны быть не менее 50 п.(пятизнак)
Как прекрасно, что пока ещё нет 6 знаков, а то пункты стали-бы шестизначными(
Однажды прочитал на этом форуме комментарий, в котором было высказано мнение, что для прибыльной торговли достаточно индикатора iMA(). Я почему то сразу поверил и эта мысль долго не давала мне покоя. А поскольку я тоже сторонник использования простых средств для создания торговых алгоритмов, то этот комментарий был воспринят мной как руководство к действию. Не однажды пытался воплотить эту идею в код советника. Крутил эти машки так и сяк, но не получалось. Но вот сегодня, наконец, что-то получилось, вроде как подходящее. Две обыкновенных машки + мартин с усреднением. Любители мартина попробуйте сделать подобное на машках и выложите результаты тестирования. У кого получится лучше, мне было бы интересно узнать, возможно ли это?)
Результаты тестирования GBPUSD М15 с 01.09.2017. Сколько времени будет прибыльно работать не знаю, но пока вот так.
Удвоить в тестере за полгода - это уже хорошо... Попробуйте 1 день 11 января 2017 года EURUSD. Лень смотреть, что там было. Но мой робот за этот день делает в тестере из 5 долларов 12 миллионов. Другие пары аналогично. Другие дни чуть меньше. Какой-то день даже сливает 3 доллара. Но если депо 100 долларов, просадка 3%. Сейчас пробую на VPS и переделываю на 5. ГРААЛЬ есть!!!
Поставил ТП = 50. Результат в тестере тот же. На демо результат мягко говоря чуть хуже.
Так у меня сделок немного. Прогнал 11 января - всего лишь одна сделка.
Здорово, поздравляю, мне далеко до этого. Можете в личку скинуть ссылку на прототип вашего советника? Хотелось бы что-то подобное поковырять.)